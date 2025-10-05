Phân định pháp lý vụ xe máy tông đuôi ô tô đang dừng mua ổi

Mạng xã hội đang chia sẻ video xe máy tông thẳng vào đuôi ô tô đoạn lối xuống cầu Thanh Trì, TP Hà Nội. Đáng chú ý, thông tin cho biết một phần là do tài xế ô tô dừng xe ngay tại làn xe máy trên đường để mua ổi.

Hiện trường vụ việc.

Video cho thấy một thanh niên đang điều khiển xe máy thì tông thẳng vào đuôi ô tô màu trắng đỗ tại làn xe máy trên đường. Bên cạnh ô tô, một người đàn ông đang đứng bán ổi ven đường.

Cú tông khiến người đi máy bị hất văng lên cao rồi rơi xuống đất, mũ bảo hiểm cũng bị văng xa.

Có thể xử phạt cả 2

Luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần, cho biết tình huống trên, đầu tiên xác định tài xế ô tô đậu vào làn xe máy đã sai quy định.

Theo Luật Giao thông đường bộ Việt Nam, việc ô tô vào làn xe máy (nếu không có biển báo cho phép hoặc trong các trường hợp khẩn cấp, đặc biệt) là hành vi vi phạm và có thể bị xử phạt hành vi chính theo điểm a khoản 10 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Cụ thể, phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, từ 1-3 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp người điều khiển ô tô vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ dẫn đến chết người hoặc gây thương tích nghiệm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật hình sự.

Với người đi xe máy, người này cũng có lỗi và có khả năng bị xử phạt.

Cụ thể có thể xử phạt theo điểm i khoản 3 Điều 7 Nghị định 148/2024/NĐ-CP, hành vi "Không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước hoặc không giữ khoảng cách theo quy định của biển báo hiệu "Cự ly tối thiểu giữa hai xe". Với lỗi này, người đi xe máy có thể bị phạt từ 600.000-800.000 đồng.

Bên cạnh đó, người đi xe máy có thể bị xử phạt về tốc độ nếu có các bằng chứng chứng minh người điều khiển chạy vượt quá tốc độ cho phép.