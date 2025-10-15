HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy sông tự tử: Đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé

Đức Ngọc

(NLĐO) - Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé trong vụ bố ôm 2 con nhảy xuống sông tự tử trong đêm.

Chiều 15-10, thông tin từ lực lượng tìm kiếm tại hiện trường cho biết khoảng gần 14 giờ cùng ngày, đã tìm thấy 1 thi thể cháu bé trong vụ bố ôm 2 con nhỏ tự tử trong đêm tại khu vực gần cầu Cửa Hội, cách hiện trường nơi xảy ra vụ tự tử hàng chục km. Đến khoảng gần 15 giờ cùng ngày, thi thể cháu bé thứ 2 cũng đã được tìm thấy trên sông Lam, cách cầu Cửa Hội khoảng 3 km.

Vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông tự tử: Đã tìm thấy thi thể 2 người con - Ảnh 1.

Người thân đau đớn khi nghe tin anh D. cùng 2 con nhỏ nhảy cầu tự tử. Ảnh: D. Quân

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào tối ngày 13-10, người dân phát hiện 1 người đàn ông đi xe máy lên cầu Bến Thủy (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), dừng xe ôm 2 con nhỏ rồi nhảy xuống sông Lam tự tử. Tại hiện trường, phát hiện một xe máy và hai chiếc cặp học sinh trên cầu. Người dân đã trình báo công an.

Danh tính các nạn nhân được xác định là anh V.V.D. (SN 1993, trú xã Kim Liên, Nghệ An) và 2 con gái V.H.B. (SN 2020), V.G.T. (SN 2021). Hai cháu bé là con của anh V.V.D. và chị B.T.Y. (SN 1999).

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An) đã cử nhiều phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Ngoài lực lượng, phương tiện của công an còn có sự tham gia của nhiều ca nô và nhân lực các đội, nhóm cứu hộ thiện nguyện. Các ca nô liên tục quần thảo khu vực trên, dưới cầu Bến Thủy nhưng không có kết quả. Sau đó, các đội cứu hộ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm phía hạ nguồn sông Lam.

Vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông tự tử: Đã tìm thấy thi thể 2 người con - Ảnh 2.

Trong chiều 15-10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 2 cháu nhỏ

Được biết, anh D. và chị Y. (quê Hưng Yên) quen nhau trong thời gian cả hai đang lao động ở nước ngoài. Sau khi về nước, anh D. và chị Y. kết hôn, đến nay có 2 con gái 5 tuổi và 4 tuổi. Trước khi xảy ra vụ việc, do mâu thuẫn vợ chồng nên chị Y. đưa con về nhà bố mẹ đẻ, sau đó, người chồng đến nhà ngoại và đưa 2 con về.

Buổi chiều xảy ra vụ việc, anh D. đến trường mầm non đón 2 con về sớm hơn và gọi cho vợ thông báo về việc ôm 2 con nhảy cầu.

Anh D. gửi định vị cho vợ báo vị trí mình nhảy. Sau khi người thân theo định vị đến cầu Bến Thủy thì phát hiện chiếc xe máy cùng 2 cặp sách của 2 con trên cầu.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm anh D..

Tin liên quan

TP HCM: Tìm thấy thi thể cô gái nhảy cầu Trường Phước

TP HCM: Tìm thấy thi thể cô gái nhảy cầu Trường Phước

(NLĐO) - Cô gái chạy lên cầu Trường Phước (Phường Long Phước, TP HCM) rồi bỏ lại xe máy, nhảy xuống.

Nghi vấn bố ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông tự tử trong đêm

(NLĐO) - Để lại xe máy trên cầu, người đàn ông nghi ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông tự tử.

Nữ kế toán bỏ lại giày, xe máy nhảy cầu Bến Thủy trước sự ngỡ ngàng của nhiều người

(NLĐO) - Sau khi gọi điện cho người thân, chị Võ T.H., kế toán Trường mầm non ở huyện Yên Thành (Nghệ An), bất ngờ bỏ lại xe nhảy cầu Bến Thủy trước sự bàng hoàng của nhiều người.

cứu nạn, cứu hộ tìm thấy thi thể lực lượng cứu hộ đội cứu hộ nhảy sông tự tử bố ôm 2 con nhảy cầu bến thủy
