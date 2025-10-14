Nghi vấn bố ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông tự tử trong đêm

Sáng 14-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể của 1 người đàn ông cùng 2 con nhỏ nghi nhảy cầu Bến Thủy tự tử.

Lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân trong đêm. Ảnh: MXH

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 13-10, 1 người đàn ông đi xe máy lên cầu Bến Thủy (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), để lại xe rồi ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông Lam tự tử.

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm suốt đêm nhưng không tìm thấy các nạn nhân. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người đàn ông nghi ôm 2 con (một cháu 5 tuổi, một cháu 4 tuổi) nhảy xuống sông Lam tự tử là V.V.D. (SN 1993), trú xóm 6, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Hiện, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, tuy nhiên do trời mưa, nước sông dâng cao, chảy xiết khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.