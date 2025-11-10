HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ "bỏ rơi con" trước chùa ở Cần Thơ: Công an lật tẩy màn kịch lách luật

Ca Linh

(NLĐO) - Người nhận cháu bé làm con nuôi thực chất là một người thân trong gia đình

Ngày 10-11, Công an xã Vị Thủy, TP Cần Thơ cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện sự việc dàn cảnh bỏ rơi con để hợp thức hóa việc nhận con nuôi.

Trước đó, một cháu bé khoảng 6 tháng tuổi được đặt trước cổng chùa trên địa bàn xã Vị Thủy. Cháu bé được quấn trong tấm chăn mỏng, kèm theo tờ giấy nêu hoàn cảnh gia đình khó khăn và nhờ người nhặt được nuôi giúp.

Công an Cần Thơ phát hiện màn kịch bỏ rơi con nhằm lách luật nhận con nuôi - Ảnh 1.

Tờ giấy và cháu bé được dàn cảnh bỏ rơi trước cổng chùa tại xã Vị Thuỷ

Ban đầu, sự việc trông có vẻ là một hoàn cảnh đáng thương cần giúp đỡ. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu bất thường đã khiến người phát hiện báo ngay cho công an.

Sau khi xác minh, Công an xã Vị Thủy xác định người nhận cháu bé làm con nuôi thực chất là một người thân trong gia đình bé. Người này đã cố tình dàn dựng cảnh bỏ rơi cháu bé để hợp thức hóa thủ tục nhận con nuôi, do gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý như đăng ký khai sinh và nhập khẩu.

Hành vi gian dối này đã bị ngăn chặn kịp thời, đảm bảo an toàn và các quyền lợi hợp pháp cho đứa trẻ.

Nếu không được phát hiện, vụ việc có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như trẻ bị xâm hại, quyền lợi pháp lý bị vi phạm, hoặc phát sinh các tranh chấp phức tạp sau này.

Công an xã Vị Thủy cảnh báo, việc dựng tình huống giả, cung cấp thông tin sai sự thật hay lợi dụng trẻ em để hợp thức hoá thủ tục pháp lý là hành vi trái pháp luật và vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội.

Người dân khi gặp khó khăn về thủ tục hành chính hay pháp lý cần liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết đúng quy định.

Cuộc thi viết “Lòng tốt quanh ta”: Những đứa con nuôi của Đồn Biên phòng trên đảo Lý Sơn

Cuộc thi viết “Lòng tốt quanh ta”: Những đứa con nuôi của Đồn Biên phòng trên đảo Lý Sơn

Người lính Đồn Biên phòng Lý Sơn nhận nuôi nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xem các cháu như con ruột của mình, luôn tạo cho các cháu môi trường như đang sống tại gia đình

Bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà của gia đình muốn xin con nuôi

(NLĐO) - Người mẹ của 3 người con, trong đó có cô con gái đầu đã hai lần xin con nuôi, vừa mở cửa nhà thì phát hiện cháu bé 15 ngày tuổi bị bỏ rơi

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở nghĩa trang: Có người muốn nhận làm con nuôi

(NLĐO) - Một phụ nữ đi viếng mộ ở nghĩa trang gần nhà thì nghe tiếng trẻ con khóc, đến gần phát hiện có một em bé sơ sinh bỏ trong túi nylon nên mang đến Ủy ban xã, sau đó em bé đã được một nhân viên Trạm y tế địa phương chăm sóc.

