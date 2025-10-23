Vụ cầm dao đâm 7 người trong bệnh viện: Nữ điều dưỡng bị đâm nhiều nhát, nguy hiểm tính mạng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ cầm dao đâm 7 người trong bệnh viện: Nữ điều dưỡng bị đâm nhiều nhát, nguy hiểm tính mạng

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Trong các nạn nhân bị thương, một nữ điều dưỡng nguy hiểm đến tính mạng do bị đâm liên tiếp 4 nhát vào người.

Chiều 23-10, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết các bác sĩ đã hoàn thành ca phẫu thuật cấp cứu cho điều dưỡng N.T.T.T., người bị thương nặng do bị 4 vết dao đâm. Hiện sức khỏe của nữ điều dưỡng tạm ổn định, tuy nhiên bệnh nhân này đang được theo dõi sát sao do lo ngại vết thương thấu ngực. Ngoài ra, các bệnh nhân khác trong vụ việc hiện sức khỏe đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T. Thành

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ ngày 23-1, Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An), có vợ và hai con sinh đôi đang điều trị tại Khoa Sơ sinh đã bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng đang chăm sóc trẻ tại phòng 305. Vụ việc khiến 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh bị thương, trong đó điều dưỡng N.T.T.T. bị thương nặng nhất với 4 vết đâm ở vùng cổ, ngực và lưng.

Lực lượng bảo vệ bệnh viện nhanh chóng có mặt, khóa chặt phòng và phối hợp công an khống chế đối tượng.

Ngay sau vụ việc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã khẩn trương sơ cứu, chuyển các nạn nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu. Riêng điều dưỡng T. bị nhiều vết thương nên được chuyển thẳng lên phòng mổ để phẫu thuật khẩn cấp.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng Vỹ

Nhận được thông tin, bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, đã trực tiếp có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.

- Ảnh 3.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An nơi xảy ra sự việc

Tại đây, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các y, bác sĩ tập trung cao độ, huy động toàn bộ nguồn lực, trang thiết bị và thuốc men để cứu chữa các nạn nhân, đặc biệt là điều dưỡng T., người bị thương nặng nhất trong vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Tấn công bác sĩ phản ứng chậm, động tới uy tín bộ trưởng phản ứng nhanh

Tấn công bác sĩ phản ứng chậm, động tới uy tín bộ trưởng phản ứng nhanh

(NLĐO)- Liên quan đến bác sĩ Hoàng Công Truyện bị khiển trách, phạt tiền vì "bôi nhọ" Bộ trưởng Y tế, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan thẳng thắn nói: “Bao cuộc tấn công bác sĩ, ngành phản ứng chậm chạp nhưng chỉ một lời góp ý của bác sĩ, ngành phản ứng nhanh nhạy khi thấy động chạm đến uy tín Bộ trưởng”.

Vụ tấn công bác sĩ ngay tại bệnh vịên: Khởi tố thêm 2 đối tượng

(NLĐO)- Cơ quan chức năng Quảng Bình đã tiến hành khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ tấn công khiến bác sĩ bị chấn thương sọ não, rách giác mạc ngay tại bệnh viện.

"Ma men" vào trung tâm y tế tấn công bác sĩ

(NLĐO) - Không hài lòng với cách điều trị của một bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông (Đồng Tháp), một "ma men" xông vào đánh người này bị thương.

cấp cứu bệnh viện nhân viên y tế người nhà bệnh nhân bị thương 7 người bị thương bị hành hung đâm 7 người bị thương trong bệnh viện đâm chém trong bệnh viện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo