Vụ cạo sạch quả đồi ở Diên Lạc: Xác định mức độ vi phạm hình sự

Văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ, thực hiện yêu cầu về kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép tại xã Diên Lạc theo phản ánh của Báo Người Lao Động, cơ quan chức năng và địa phương đã có văn bản báo cáo.

Qua đó, UBND tỉnh, đã có ý kiến chỉ đạo để xử lý dứt điểm vụ việc, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, khoáng sản, quy hoạch và bảo đảm an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn.

Xác định mức độ hình sự

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Diên Lạc tiếp tục duy trì việc đình chỉ toàn bộ hoạt động khai thác, san gạt, vận chuyển đất tại khu vực vi phạm, đặc biệt là các thửa đất số 80 và 423 - nơi xảy ra vụ việc mà Báo Người Lao Động phản ánh qua bài viết "Cam kết chỉ trồng cây nhưng cạo sạch cả quả đồi ở Khánh Hòa".

Chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng tái diễn vi phạm. Đồng thời, lực lượng tại chỗ phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu, tránh tình trạng lập biên bản nhưng không xử lý triệt để.

Clip cạo sạch cả quả đồi dưới chân trụ điện cao thế ở xã Diên Lạc

Một nội dung đáng chú ý là yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan chuyên môn trong quá trình xác minh, điều tra. UBND xã Diên Lạc phải cung cấp đầy đủ hồ sơ địa chính, tài liệu liên quan để phục vụ công tác làm rõ bản chất vụ việc.

Ở cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành đo đạc, xác định hiện trạng địa hình, khối lượng đất đã bị khai thác và vận chuyển trái phép. Cơ quan này phối hợp với Công an tỉnh cung cấp tài liệu, hồ sơ kỹ thuật phục vụ điều tra, xác định mức độ vi phạm hình sự; đồng thời xử lý vi phạm hành chính về hủy hoại đất theo đúng quy định hiện hành.

UBND tỉnh còn yêu cầu rà soát lại toàn bộ cơ sở pháp lý liên quan đến quy hoạch và sử dụng đất tại khu vực. Cụ thể, việc đưa các thửa đất nói trên vào quy hoạch đất ở nông thôn theo quyết định trước đó cần được kiểm tra lại về tính phù hợp với địa hình đồi núi, hành lang an toàn lưới điện và các quy định pháp luật liên quan. Trường hợp phát hiện bất cập, phải kịp thời kiến nghị điều chỉnh.

Khu vực đồi núi ở xã Diên Lạc bị đào bới, vận chuyển ra bên ngoài

Liên quan đến công tác quản lý đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Diên Khánh được yêu cầu báo cáo chi tiết về việc tách thửa đất số 84 thành 24 thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan chức năng phải làm rõ quy trình thực hiện có đúng quy định hay không, đồng thời xác định có hay không mối liên hệ giữa việc tách thửa này với hoạt động khai thác đất trái phép.

Trong thời gian chờ kết luận chính thức, toàn bộ các thủ tục chuyển nhượng, tách thửa liên quan sẽ bị tạm dừng.

Ở góc độ quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng được giao phối hợp kiểm tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu vực có địa hình đồi núi sang đất ở hoặc đất hỗn hợp.

Việc này nhằm đảm bảo quy hoạch phù hợp thực tế, tránh tình trạng phê duyệt thiếu căn cứ, vô tình tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm phát sinh.

Khu vực đất đai ở Diên Lạc có 3 thửa đất được kiểm tra là thửa số 80, 423 và thửa đất 84 được phân thành 24 lô

Có hay không tiếp tay, bao che

Đáng chú ý, vụ việc còn liên quan đến an toàn hành lang lưới điện. UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Khai thác Thủy điện Sông Giang khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố công trình, xử lý nguy cơ sạt lở tại khu vực gần tuyến đường dây 110kV.

Việc theo dõi diễn biến địa hình phải được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật và giám sát chặt chẽ tình hình.

Về phía cơ quan điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ xác minh, làm rõ quy mô vi phạm, các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định. Đặc biệt, phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức nếu có dấu hiệu buông lỏng quản lý, tiếp tay hoặc bao che cho sai phạm kéo dài.

UBND tỉnh cũng yêu cầu điều tra nguồn gốc và mục đích sử dụng lượng đất đã bị vận chuyển khỏi khu vực, từ đó xử lý toàn diện chuỗi hành vi vi phạm nếu phát hiện sai phạm có tổ chức.

Cơ quan công an đã tạm giữ 2 xe múc và 6 xe tải vận chuyển đất đá ra khỏi 2 khu đất

Theo kế hoạch, các đơn vị liên quan phải báo cáo kết quả xử lý trước ngày 30-5-2026. UBND tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá trách nhiệm của từng đơn vị, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện sự chậm trễ hoặc thiếu kiên quyết trong quá trình thực hiện.

Động thái quyết liệt này được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng khai thác đất trái phép kéo dài, đồng thời lập lại kỷ cương trong công tác quản lý tài nguyên, đất đai và quy hoạch tại địa phương.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 1-4-2026, cơ quan công an đã phát hiện 8 phương tiện đang khai thác, vận chuyển đất tại thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc.

Cơ quan chức năng cũng xác định, theo quy định, trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi hủy hoại đất, sử dụng đất sai mục đích thuộc về Chủ tịch UBND cấp xã.

Việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hủy hoại đất được thực hiện theo Luật Đất đai, Nghị định số 123/2024 của Chính phủ và các quy định của UBND tỉnh.