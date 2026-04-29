Vụ cạo sạch quả đồi ở Diên Lạc: Xác định mức độ vi phạm hình sự

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ cạo sạch quả đồi ở Diên Lạc: Xác định mức độ vi phạm hình sự

Bài, ảnh, Clip: Kỳ Nam

(NLĐO)- UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ yêu cầu cơ quan chức năng xác định mức độ vi phạm hình sự, có hay không tiếp tay, bao che "vụ cạo sạch quả đồi"

Văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ, thực hiện yêu cầu về kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép tại xã Diên Lạc theo phản ánh của Báo Người Lao Động, cơ quan chức năng và địa phương đã có văn bản báo cáo.

Qua đó, UBND tỉnh, đã có ý kiến chỉ đạo để xử lý dứt điểm vụ việc, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, khoáng sản, quy hoạch và bảo đảm an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn.

Xác định mức độ hình sự

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Diên Lạc tiếp tục duy trì việc đình chỉ toàn bộ hoạt động khai thác, san gạt, vận chuyển đất tại khu vực vi phạm, đặc biệt là các thửa đất số 80 và 423 - nơi xảy ra vụ việc mà Báo Người Lao Động phản ánh qua bài viết "Cam kết chỉ trồng cây nhưng cạo sạch cả quả đồi ở Khánh Hòa".

Chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng tái diễn vi phạm. Đồng thời, lực lượng tại chỗ phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu, tránh tình trạng lập biên bản nhưng không xử lý triệt để.

Clip cạo sạch cả quả đồi dưới chân trụ điện cao thế ở xã Diên Lạc

Một nội dung đáng chú ý là yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan chuyên môn trong quá trình xác minh, điều tra. UBND xã Diên Lạc phải cung cấp đầy đủ hồ sơ địa chính, tài liệu liên quan để phục vụ công tác làm rõ bản chất vụ việc.

Ở cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành đo đạc, xác định hiện trạng địa hình, khối lượng đất đã bị khai thác và vận chuyển trái phép. Cơ quan này phối hợp với Công an tỉnh cung cấp tài liệu, hồ sơ kỹ thuật phục vụ điều tra, xác định mức độ vi phạm hình sự; đồng thời xử lý vi phạm hành chính về hủy hoại đất theo đúng quy định hiện hành.

UBND tỉnh còn yêu cầu rà soát lại toàn bộ cơ sở pháp lý liên quan đến quy hoạch và sử dụng đất tại khu vực. Cụ thể, việc đưa các thửa đất nói trên vào quy hoạch đất ở nông thôn theo quyết định trước đó cần được kiểm tra lại về tính phù hợp với địa hình đồi núi, hành lang an toàn lưới điện và các quy định pháp luật liên quan. Trường hợp phát hiện bất cập, phải kịp thời kiến nghị điều chỉnh.

Vụ cạo sạch quả đồi ở Diên Lạc: Xác định mức độ vi phạm hình sự - Ảnh 1.

Khu vực đồi núi ở xã Diên Lạc bị đào bới, vận chuyển ra bên ngoài

Liên quan đến công tác quản lý đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Diên Khánh được yêu cầu báo cáo chi tiết về việc tách thửa đất số 84 thành 24 thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan chức năng phải làm rõ quy trình thực hiện có đúng quy định hay không, đồng thời xác định có hay không mối liên hệ giữa việc tách thửa này với hoạt động khai thác đất trái phép.

Trong thời gian chờ kết luận chính thức, toàn bộ các thủ tục chuyển nhượng, tách thửa liên quan sẽ bị tạm dừng.

Ở góc độ quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng được giao phối hợp kiểm tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu vực có địa hình đồi núi sang đất ở hoặc đất hỗn hợp.

Việc này nhằm đảm bảo quy hoạch phù hợp thực tế, tránh tình trạng phê duyệt thiếu căn cứ, vô tình tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm phát sinh.

Vụ cạo sạch quả đồi ở Diên Lạc: Xác định mức độ vi phạm hình sự - Ảnh 2.

Khu vực đất đai ở Diên Lạc có 3 thửa đất được kiểm tra là thửa số 80, 423 và thửa đất 84 được phân thành 24 lô

Có hay không tiếp tay, bao che

Đáng chú ý, vụ việc còn liên quan đến an toàn hành lang lưới điện. UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Khai thác Thủy điện Sông Giang khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố công trình, xử lý nguy cơ sạt lở tại khu vực gần tuyến đường dây 110kV.

Việc theo dõi diễn biến địa hình phải được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật và giám sát chặt chẽ tình hình.

Về phía cơ quan điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ xác minh, làm rõ quy mô vi phạm, các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định. Đặc biệt, phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức nếu có dấu hiệu buông lỏng quản lý, tiếp tay hoặc bao che cho sai phạm kéo dài.

UBND tỉnh cũng yêu cầu điều tra nguồn gốc và mục đích sử dụng lượng đất đã bị vận chuyển khỏi khu vực, từ đó xử lý toàn diện chuỗi hành vi vi phạm nếu phát hiện sai phạm có tổ chức.

Vụ cạo sạch quả đồi ở Diên Lạc: Xác định mức độ vi phạm hình sự - Ảnh 3.

Cơ quan công an đã tạm giữ 2 xe múc và 6 xe tải vận chuyển đất đá ra khỏi 2 khu đất

Theo kế hoạch, các đơn vị liên quan phải báo cáo kết quả xử lý trước ngày 30-5-2026. UBND tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá trách nhiệm của từng đơn vị, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện sự chậm trễ hoặc thiếu kiên quyết trong quá trình thực hiện.

Động thái quyết liệt này được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng khai thác đất trái phép kéo dài, đồng thời lập lại kỷ cương trong công tác quản lý tài nguyên, đất đai và quy hoạch tại địa phương.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 1-4-2026, cơ quan công an đã phát hiện 8 phương tiện đang khai thác, vận chuyển đất tại thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc.

Cơ quan chức năng cũng xác định, theo quy định, trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi hủy hoại đất, sử dụng đất sai mục đích thuộc về Chủ tịch UBND cấp xã.

Việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hủy hoại đất được thực hiện theo Luật Đất đai, Nghị định số 123/2024 của Chính phủ và các quy định của UBND tỉnh.

Tin liên quan

Vụ "cạo sạch cả quả đồi" ở Khánh Hòa: Báo cáo từ cơ quan chức năng

Vụ "cạo sạch cả quả đồi" ở Khánh Hòa: Báo cáo từ cơ quan chức năng

(NLĐO)- Cơ quan chức năng đã báo cáo vụ "cạo sạch cả quả đồi" ở xã Diên Lạc để... trồng cây, đề nghị xử lý hành vi hủy hoại, khai thác trái phép

Công an và VKSND Khánh Hòa kiểm tra hiện trường vụ "cạo sạch cả quả đồi"

(NLĐO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cùng VKSND khu vực 3 tiến hành xác định hiện trường vụ "cạo sạch cả quả đồi" ở xã Diên Lạc

Vụ "cạo sạch cả quả đồi" ở Khánh Hòa: Xác minh có hay không việc bao che, tiếp tay

(NLĐO)- UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ "cạo sạch quả đồi" sau phản ánh của Báo Người Lao Động

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo