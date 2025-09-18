HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Vũ Cát Tường tham gia Anh trai "say hi" 2025: "Chương trình dám mời, tôi dám chơi!"

Minh Khuê

(NLĐO) – Nhạc sĩ, ca sĩ Vũ Cát Tường trải lòng tại sự kiện ra mắt chương trình Anh trai "say hi" 2025.

Vũ Cát Tường khẳng định trong 12 năm qua cái tên luôn gắn liền với tiên phong

Chương trình Anh trai "say hi" 2025 ra mắt tối ngày 17-9 tại TP HCM, quy tụ các anh trai và đông đảo người hâm mộ đến tham gia. Sự kiện có sự tham gia của ông Phạm Quý Trọng - Phó vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Vũ Cát Tường cũng là một trong ba mươi anh trai, nhân vật gây nên bàn tán xôn xao ngay từ khi Ban Tổ chức công bố thông tin.

Vũ Cát Tường: "Chương trình dám mời, tôi dám chơi!" - Ảnh 1.

Vũ Cát Tường chia sẻ tại sự kiện

Vũ Cát Tường: "Chương trình dám mời, tôi dám chơi!" - Ảnh 2.

Cùng chụp ảnh lưu niệm

Vũ Cát Tường chia sẻ

Trong phần giao lưu, chia sẻ tại sự kiện ra mắt, Vũ Cát Tường cho biết: "Chương trình mới công bố tôi tham gia, thông tin đã ngập tràn trên mạng. Tôi đến với chương trình, trải nghiệm âm nhạc sẽ thế nào, kể câu chuyện gì. Đây là lần đầu tôi được trải nghiệm sáng tác, biểu diễn, tập vũ đạo, sản xuất ca khúc chỉ trong vài ngày. Tôi phải đảm bảo chất lượng nghe đến nhìn, ca từ không sáo rỗng, phần nhìn mãn nhãn, cái gì cũng nhanh nhưng đòi hỏi nhuần nhuyễn, chất lượng tuyệt đối".

Vũ Cát Tường nói trong 12 năm làm nghề, những trải nghiệm này như một bài kiểm tra nhỏ. "Tôi tập hợp các kỹ năng của bản thân, đưa vào sao cho không đánh mất nghệ sĩ tính của mình. Trong 12 năm qua, cái tên Cát Tường luôn gắn liền với tiên phong. Đối với Anh trai "say hi" nếu chương trình dám mời thì Vũ Cát Tường dám chơi" – Vũ Cát Tường thổ lộ.

Anh trai "say hi" 2025: câu chuyện trói những người cái tôi cao vào những người mới

Ca nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất JustaTee cho biết nếu mùa trước, chương trình khai thác về cái chung, liên quan đến đoàn kết. Mùa này, sự đoàn kết là điều khỏi phải nhắc lại bởi ai cũng hiểu bước vào chương trình là đoàn kết sinh tồn cùng nhau. Vì thế, chương trình năm nay khai thác cái riêng của từng người.

Vũ Cát Tường: "Chương trình dám mời, tôi dám chơi!" - Ảnh 3.

JustaTee thông tin

"Năm nay, chương trình tập hợp những con người cá tính cực kỳ mạnh, trà trộn với dàn người mới. Chúng ta sẽ chiêm nghiệm mạch cảm xúc, câu chuyện giữa việc trói những con người cái tôi cực cao vào người mới, song song đó là âm nhạc hay" – JustaTee thông tin.

Rapper Big Daddy trải lòng rằng khi còn là cậu bé, đã ước mơ thành ngôi sao ca nhạc. Về sau, anh thành rapper, được lên sân khấu nuôi dưỡng ước mơ nhưng khi nhìn lại thấy vẫn khác mong muốn thành ngôi sao thuở bé. Vì thế, anh tham gia chương trình, xem như bước nhảy cuối cùng, tiếp tục giấc mơ ngày bé, chìu chuộng câu bé thuở ấu thơ lần cuối để trở nên đa năng, thành idol quốc gia. Anh xem đây là bước nhảy cuối cùng của bản thân.

Anh trai "say hi" 2025 là chương trình âm nhạc thực tế đến từ nhà sáng tạo và sản xuất nội dung Vie Channel Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings. 30 nghệ sĩ tham gia gồm: Ngô Kiến Huy, B Ray, Karik, Big Daddy, Negav, buitruonglinh, Phúc Du, Thái Ngân, Hustlang Robber, GILL, TEZ, OgeNus, Cody Nam Võ, RIO, Mason Nguyễn, Bùi Duy Ngọc, Otis, Vương Bình, Jaysonlei, CONGB, Hải Nam, Ryn Lee, Nhâm Phương Nam, Đỗ Nam Sơn, Lohan, Sơn.K, KHOI VU, Jey B, Dillan Hoàng Phan và Vũ Cát Tường.

Chương trình phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hằng tuần, từ ngày 20-9 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.

Vũ Cát Tường: "Chương trình dám mời, tôi dám chơi!" - Ảnh 4.

Hoạt động bus tour trước đó của dàn anh trai mùa 2

Vũ Cát Tường: "Chương trình dám mời, tôi dám chơi!" - Ảnh 5.

Vũ Cát Tường: "Chương trình dám mời, tôi dám chơi!" - Ảnh 6.

Vũ Cát Tường: "Chương trình dám mời, tôi dám chơi!" - Ảnh 7.

Vũ Cát Tường: "Chương trình dám mời, tôi dám chơi!" - Ảnh 8.

30 anh trai tham gia mùa 2

 

Bất ngờ với gia thế vợ của Vũ Cát Tường

Bất ngờ với gia thế vợ của Vũ Cát Tường

(NLĐO)- Thu Trang - vợ ca sĩ Vũ Cát Tường - là hậu duệ đời thứ 13 của danh tướng thời Nguyễn Cảnh Chân, thời Hậu Trần.

Bộ ảnh lần đầu công bố của Vũ Cát Tường và bạn đời

(NLĐO)- Vũ Cát Tường ra mắt bản nhạc viết tặng người bạn đời, khán giả cũng mê mẩn vì quá nên thơ.

Vũ Cát Tường kể chuyện gia đình

(NLĐO) - Vũ Cát Tường đã chinh phục khán giả khi kể câu chuyện tình thân đầy cảm động qua lăng kính âm nhạc.

