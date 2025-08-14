Lộ diện "anh trai khủng long" trong Anh trai say hi mùa 2

Anh trai say hi mùa 2: Bùi Ngọc Duy “Khủng long” tái xuất - chấn động sân khấu âm nhạc!

Bùi Ngọc Duy- anh trai Khủng long tại Anh trai say hi mùa 2

Nam ca sĩ kiêm nhà sản xuất và thầy giáo thanh nhạc Bùi Ngọc Duy được xem là "nhân tố khủng long" tại sân chơi Anh trai say hi mùa 2. Bùi Ngọc Duy chia sẻ: "Lần này là một hành trình mới, trở lại đường đua âm nhạc và hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc bất ngờ và chấn động chưa từng có".

Bùi Duy Ngọc là gương mặt không quá xa lạ trong giới chuyên môn âm nhạc. Anh chính thức debut vào năm 2014 với vai trò trưởng nhóm trong nhóm nhạc The Wings.

Bùi Duy Ngọc là thành viên xuất sắc đại diện cho Hải Phòng lọt vào Chung kết khu vực miền Bắc cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc (Sao Mai) trong cùng năm.

Không dừng bước, Bùi Duy Ngọc và các thành viên tiếp tục ghi danh ở nhiều sân chơi âm nhạc khác và gây ấn tượng nhất định trong giới mộ điệu.

Năm 2016, The Wings tạo được tiếng vang lớn khi trở thành Á quân Nhân Tố Bí Ẩn mùa 2. Năm 2017, The Wings xuất sắc ẵm thêm giải Quán quân tập 4 của chương trình Phiên Bản Hoàn Hảo. Là "hoa tiêu" của The Wings, Bùi Duy Ngọc có công lớn giúp nhóm tiệm cận hơn với khán giả yêu âm nhạc bằng cách thay đổi nhiều màu sắc âm nhạc. Đến năm 2018, Bùi Duy Ngọc chọn "đánh lẻ" kết hợp cùng ca sĩ Thu Thủy tại Giai Điệu Chung Đôi. Màn trình diễn bùng nổ đã giúp bộ đôi nghệ sĩ chiến thắng ngôi vị Quán quân chương trình.

Bùi Duy Ngọc: “Phù thủy âm nhạc” và loạt hit “khuấy đảo” V-Pop!

Bùi Ngọc Duy được gọi là Phù thủy âm nhạc

Những năm gần đây, Bùi Duy Ngọc tạo nhiều dấu ấn khi lấn sân sang vai trò nhà sản xuất âm nhạc. Anh có phòng thu âm và công ty giải trí riêng mang tên WM20 Studio. Ở vị trí nhà sản xuất, Bùi Duy Ngọc được mệnh danh là "phù thủy âm nhạc", người đứng sau loạt MV khuấy đảo thị trường như Em hát ai nghe, Khi em lớn - Orange, chuỗi dự án Chill With Vicky Nhung, Hôn sâu 3 phút - Vũ Thịnh x Fanny, Kẻ xuất chúng - ICD, Từ nơi tôi sinh ra - J97…

Bùi Duy Ngọc trở thành gương mặt được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tin tưởng hợp tác cùng như Trấn Thành, Đông Nhi, Orange, Mew Amazing, Vicky Nhung, Jsol, Hoàng Duyên, Phượng Vũ, rapper ICD,…Bùi Duy Ngọc còn là thầy thanh nhạc cho nhiều ca sĩ.

Không chỉ tài năng âm nhạc được công nhận, Bùi Duy Ngọc còn gây ấn tượng bởi ngoại hình sáng sân khấu. Chỉ mới xuất hiện trên poster, Bùi Duy Ngọc đã thu về "bão" bình luận đến từ hội chị em để xin info và gọi chồng xưng vợ ngọt xớt trên nhiều diễn đàn. Một số bình luận dự đoán Bùi Duy Ngọc không lâu nữa sẽ được trao tặng danh xưng "chồng quốc dân mới".

Hội tụ đủ yếu tố của một chiến binh ngàn máu, Bùi Duy Ngọc được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ là cái tên làm nên chuyện tại mùa giải năm nay. Đến với Anh trai say hi mùa 2, trưởng nhóm The Wings hứa hẹn sẽ mang đến không gian âm nhạc đa chiều đến với khán giả.