Ngày 12-9, UBND phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho viết vừa tổ chức làm việc với các hộ dân có đơn tập thể kiến nghị thanh tra làm rõ việc bồi thường giải phóng mặt bằng mà Báo Người Lao Động thông tin trong bài viết "Người dân chặn thi công đường ở Gia Lai".

Ông Đặng Xuân Toàn, Chủ tịch UBND phường Ayun Pa cho biết tuyến số 3, Dự án đường nội thị thị xã Ayun Pa (cũ) có 16 hộ dân bị thu hồi đất. Chính quyền làm việc với 6/16 hộ dân có đơn kiến nghị gửi Thanh tra tỉnh Gia Lai.

Dù mỗi hộ bị mất phần lớn diện tích đất lúa so với các quyết định bồi thường nhưng ông Đặng Xuân Toàn, Chủ tịch UBND phường Ayun Pa cho biết phần mái ta-luy "tạm thời", không đủ điều kiện để bồi thường

Tại buổi làm việc, các cán bộ đã giải thích và cơ bản các hộ dân đã thống nhất. Riêng đối với nội dung người dân kiến nghị việc diện tích bồi thường sai lệch, ít hơn thực tế ông Toàn cho biết khi thiết kế, tuyến đường không có phần mái ta-luy. Tuy nhiên khi thi công thì một số đoạn phải đi qua ruộng lúa, buộc phải làm mái ta-tuy để đảm bảo kỹ thuật và an toàn công trình.

Phần mái ta-luy "tạm thời", không phải là đất giao thông theo quy hoạch. Vì vậy, về mặt pháp lý diện tích này không được đưa vào diện thu hồi để bồi thường. Do đó, không đủ điều kiện để áp dụng các quy định bồi thường theo Luật Đất đai (?).



Phần diện tích này, người dân không canh tác lúa được, làm giảm thu nhập do đó chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công làm việc với người dân để có phương án hỗ trợ.

Nội dung người dân kiến nghị, dự án thực hiện năm 2024, nhưng chủ đầu tư lấy Luật Đất đai 2013 (đã được thay thế bằng Luật Đất đai 2024) để áp giá giá bồi thường là quá thiệt thòi cho các hộ dân. Về việc này, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Ia Sao, tỉnh Gia Lai (nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp - Môi trường thị xã Ayun Pa) cho biết giá bồi thường được xây dựng theo từng dự án và đảm bảo phù hợp với giá thị trường.

Tại thời điểm dự án phê duyệt thì Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn vẫn còn hiệu lực. Do đó Hội đồng bồi thường đã tổ chức áp giá, niêm yết công khai, lấy ý kiến, có biên bản xác nhận theo quy định.

Đường lấn sâu vào móng nhà nhưng không được hỗ trợ, hộ ông Đoàn Văn Thêm chặn thi công, yêu cầu được hỗ trợ

Sau khi làm việc với chính quyền địa phương, hộ ông Đặng Văn Thêm đã đồng ý tháo dỡ các vật cản để tuyến đường tiếp tục thi công

Còn ông Lê Đình Tiến, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Ayun Pa thêm rằng đã rà soát từng nội dung, vật kiến trúc, căn cứ vào các quy định của pháp luật, của UBND tỉnh Gia Lai tại thời điểm thực hiện dự án để bồi thường.

Sau khi kết thúc buổi làm việc, ông Siu Bôh (70 tuổi, tổ 4, thị xã Ayun Pa) là một trong số các hộ dân bị thu hồi đất cho biết được thông báo thu hồi để làm đường là 600 m² đất ruộng lúa. Nhưng khi hình thành tuyến đường giữa ruộng, phần ta-luy đã lấn sang hai bên thêm ít nhất 1,5 m, khiến gia đình ông mất thêm diện tích rất lớn nhưng không được bồi thường. "Tôi đã lên phường ý kiến nhiều lần nhưng không được xem xét, giải quyết nên mới ký đơn gửi Thanh tra tỉnh Gia Lai" - ông Brôh nói.

Còn bà Ksor Puih (vợ ông Nay Bai), cũng bị thu hồi đất ruộng lúa và được bồi thường 77.000 đồng/m2 thì lo lắng "sắp tới không có gì ăn".

Tháo dỡ việc chặn thi công Theo ông Đặng Xuân Toàn, chính quyền địa phương đã làm việc với trường hợp hộ dân ông Đoàn Văn Thêm, đã giăng dây, dùng cành cây để chặn thi công, yêu cầu hỗ trợ di dời căn nhà mà đường lấn sâu. Sau buổi làm việc, hộ ông Thêm đã tự nguyện tháo dỡ công cụ chặn thi công, chấp nhận di dời căn nhà để dự án triển khai.





