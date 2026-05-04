Vụ cháy xe ở cây xăng: Petrolimex Quảng Nam họp rút kinh nghiệm phòng chữa cháy

Ngày 4-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động qua điện thoại, lãnh đạo Chi nhánh Petrolimex Quảng Nam (thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng), xác nhận đã trao thư cảm ơn đến Đội SOS Quảng Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Chi nhánh Petrolimex Quảng Nam (giữa) trao thư cảm ơn đến Đội SOS Quảng Nam

Trong thư, Chi nhánh Petrolimex Quảng Nam cảm ơn Đội SOS Quảng Nam đã kịp thời có mặt, phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tham gia xử lý sự cố cháy xảy ra vào ngày 1-5 tại Cửa hàng Petrolimex số 90, đơn vị trực thuộc Chi nhánh Petrolimex Quảng Nam.

Chi nhánh Petrolimex Quảng Nam nhìn nhận trong tình huống khẩn cấp, Đội SOS Quảng Nam đã nhanh chóng huy động lực lượng, trực tiếp tham gia chữa cháy cùng nhân viên cửa hàng và người dân, góp phần quan trọng trong việc khống chế đám cháy trong thời gian ngắn.

Sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của Đội SOS Quảng Nam đã góp phần ngăn chặn đám cháy lan rộng, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản; bảo đảm an toàn cho khu vực cửa hàng và cộng đồng xung quanh; hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác xử lý hiện trường…

Cửa hàng Petrolimex số 90 - nơi xảy ra vụ cháy xe làm 2 người chết thương tâm

Trước câu hỏi dư luận cho rằng trong một vài clip đăng tải trên mạng xã hội vào thời điểm xảy ra vụ cháy, nhân viên cây xăng đã xử lý có phần chưa nhanh nhạy, vị lãnh đạo Chi nhánh Petrolimex Quảng Nam cho biết các nhân viên đã thực hiện theo quy định PCCC.

Dù vậy, trong ngày 4-5, đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm trong công tác PCCC để khi có tình huống phát sinh có thể xử lý tốt hơn, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Trong ngày 4-5, trên trang Facebook cá nhân, anh Lê Hồng Nghĩa, Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam, cũng đã đăng bài viết giải thích về một số thắc mắc của người dùng mạng.

Trong bài viết, anh Lê Hồng Nghĩa cho biết bản thân và các thành viên Đội SOS Quảng Nam đều đã được tập huấn, huấn luyện về PCCC, cứu hộ cứu nạn và có chứng chỉ đầy đủ.

Clip ghi lại thời khắc xảy ra vụ cháy

Bản thân anh có tên trong danh sách cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ do Công an tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) cấp vào tháng 6-2025.

Về việc sử dụng nước để dập lửa, anh Nghĩa giải thích rằng trước đó lực lượng tại chỗ đã dùng nhiều bình chữa cháy chuyên dụng (cả của cây xăng và của đội) nhưng đám cháy vẫn bùng phát mạnh, lan về phía trụ bơm.

Ngọn lửa xuất phát từ vật thể rắn, không phải cháy xăng hay chất lỏng, nên việc dùng nước nhằm hạ nhiệt, ngăn cháy lan là cần thiết, kết hợp với các bình chữa cháy để khống chế tình hình trong lúc chờ lực lượng chuyên nghiệp đến.

Liên quan đến sự việc này, ngày 4-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002; trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) về hành vi "Vi phạm quy định về PCCC".

Đồng thời, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (SN 1994; trú xã Thăng Điền) – chủ phương tiện liên quan.

Trước đó, khoảng 15 giờ 25 phút ngày 1-5, tại Cửa hàng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy xe ô tô đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợpVKSND Khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an Thành phố cùng Cơ quan Công an xã Thăng Điền tổ chức khám nghiệm, xử lý vụ việc theo quy định. Tài xế Võ Nguyễn Duy An bị khởi tố bị can, bắt tạm giam Kết quả điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Quốc Vin làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy để sử dụng. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Vin nhờ Võ Nguyễn Duy An điều khiển ô tô BKS 92A-265.04 chở theo T.H.T. (SN 2009) và D.A.K. (SN 2010) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng. Đến khoảng 15 giờ 20 phút, khi xe dừng tại trụ bơm xăng số 1 để tiếp nhiên liệu, An vẫn để xe nổ máy và rời khỏi xe. Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng, phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội. Sau khoảng 15 phút được dập tắt, lực lượng tham gia chữa cháy phát hiện T.H.T. và D.A.K. đã tử vong trong xe, ô tô BKS 92A-265.04 bị cháy trơ khung, toàn bộ nội thất bị thiêu rụi; 1 trụ bơm xăng bị cháy hoàn toàn. Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, dẫn đến nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao. Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



