Thời sự

Vụ "Choáng váng" khoản thu đầu năm một trường miền núi: Trả lại một số khoản tiền

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sau khi phụ huynh một trường miền núi "choáng váng" khi thấy các khoản thu đầu năm học tới gần 5 triệu đồng, nhà trường đã trả lại một số khoản.

Ngày 1-10, UBND xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo xác minh nội dung bài viết: "Phụ huynh choáng váng với các khoản thu ở một trường học miền núi" Báo Người Lao Động đã thông tin.

Theo ông Nguyễn Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Chư Prông, sau khi các cơ quan báo chí thông tin, xã Chư Prông đã chỉ đạo Phòng Văn hóa – Xã hội xác minh thông tin và báo cáo về các khoản thu năm học 2025-2026 tại trường Tiểu học Phan Chu Trinh.

Vụ "Choáng váng" khoản thu đầu năm một trường miền núi: Trả lại một số khoản tiền- Ảnh 1.

Trường tiểu học Phan Chu Trinh đã thông báo trả lại một số khoản thu cho phụ huynh

Qua đó, xác định Trường tiểu học Phan Chu Trinh đã thu các khoản thu theo quy định và các khoản thu tự nguyên như: bảo hiểm thân thể (tự nguyện), dịch vụ ăn bán trú 25.000 đồng/hs/ngày; tiền đầu vào với lớp 1 là 500.000 đồng/9 tháng, từ lớp 2-5 là 100.000 đồng/9 tháng; tiền học môn tiếng Anh (tự chọn của học sinh khối 1 và khối 2) 40.000 đồng/tháng; tiền dịch vụ phục vụ trực tiếp học sinh; dịch vụ dọn vệ sinh nhà vệ sinh, nước uống...

Riêng các khoản tiền như: quỹ Hội phụ huynh, quỹ lớp thì Hội cha mẹ học sinh gây quỹ, nhà trường không trực tiếp thu. Tiền thẻ học sinh 30.000 đồng/học sinh thu theo nhu cầu của học sinh.

Đến nay, nhà trường đã thông báo trả lại cho phụ huynh học sinh tiền dạy học môn Tiếng Anh lớp 1,2 và tiền nước uống (45.000 đồng/năm) đã ngừng thu, thông báo trả lại cho phụ huynh.

Vụ "Choáng váng" khoản thu đầu năm một trường miền núi: Trả lại một số khoản tiền- Ảnh 3.

Trước đó, phụ huynh choáng váng khi nhìn thấy danh sách các khoản thu đầu năm lên tới gần 5 triệu đồng

Báo cáo với xã Chư Prông, bà Phan Thị Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trình, cho biết mình nhận thấy phụ huynh cộng dồn hết các khoản đóng góp của học sinh bán trú trong một năm học, cộng các khoản tiền nhà trường đã dừng thu (tiền buổi chiều: 900.000 đồng/học sinh/năm), cộng thêm khoản tiền nhà trường không thu và thêm cả khoản tiền phụ huynh đóng góp tự nguyện mới lên số tiền là 4.865.000.

Các khoản thu mà nhà trường thu theo tháng chứ không thu theo năm học. Các khoản thu nhà trường đã triển khai theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên, nhà trường đã chủ động dừng và trả lại các khoản thu chưa được hướng dẫn (tiền học môn Tiếng Anh, nước uống).

Phụ huynh choáng váng

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào đầu năm học, phụ huynh Trường Tiểu học Phan Chu Trinh cho biết đã "choáng váng" khi được thông báo các khoản thu đầu năm lên tới gần 5 triệu đồng.

Trong đó, nhiều khoản phụ huynh cho rằng rất vô lý như; tiền chất tẩy 135.000 đồng/học sinh/năm; dọn vệ sinh 200.000 đồng/học sinh/năm; chi trả lương cấp dưỡng 630.000 đồng/học sinh/năm; chi trả lương bảo vệ, coi trưa, công tác quản lý 630.000 đồng/học sinh/năm học; vở luyện viết 60.000 đồng/học sinh/năm ...

Tin liên quan

Hiệu trưởng lạm thu, sai phạm hơn 800 triệu đồng

Hiệu trưởng lạm thu, sai phạm hơn 800 triệu đồng

(NLĐO) - Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Chàm (Ninh Thuận) bị kết luận chỉ đạo lạm thu nhiều khoản tiền lên tới hơn 800 triệu đồng.

Xây dựng môi trường giáo dục minh bạch, không lạm thu

Dù Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã có chỉ đạo rõ ràng về việc không được phép thu quỹ trường, quỹ lớp, thay vào đó là kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, nhưng thực tế cho thấy vẫn còn nhiều trường học vi phạm.

Đồng Nai chấn chỉnh việc lạm thu đầu năm học

(NLĐO)-Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh việc lạm thu đầu năm học, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

