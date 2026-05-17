Vụ chủ vườn chim "kêu cứu" ở Vĩnh Long: Ngắm đàn cò ốc quý hiếm nằm trong Sách đỏ

Liên quan đến vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang vừa có chỉ đạo ngành chức năng làm việc với ông Lê Văn Chìa (còn gọi là Hai Chìa, 80 tuổi; ngụ xã Trà Côn) để nắm tình hình về vườn chim, phóng viên Báo Người Lao Động đã ghi nhận một số hình ảnh về loài cò ốc quý hiếm tại đây.

Theo Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cò ốc (hay còn gọi là cò nhạn) có tên khoa học là Anastomus oscitans, thuộc họ Hạc, nằm trong Sách đỏ Việt Nam thuộc danh mục loài cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Điểm nhận dạng đặc trưng của chúng là bộ lông màu trắng phối đen ánh lục sang trọng, thường di chuyển theo nhóm lớn và chao lượn đẹp mắt trên không trung.

Đây là loài chuyên sinh sống tại các vùng ngập nước, bãi triều ven sông hoặc ven biển, nơi có nguồn thức ăn dồi dào là các loại ốc, cua, ếch và côn trùng. Tại Việt Nam, loài này thường phân bố chủ yếu ở khu vực Tây Nam Bộ.

Ông Hai Chìa cho biết bắt đầu từ năm 2006, một đàn vạc hơn trăm con bỗng dưng chọn vườn nhãn của ông làm nơi trú ngụ. "Đất lành chim đậu", sau vạc là còng cọc, cò trắng... và đặc biệt thời gian gần đây là sự xuất hiện rầm rộ của đàn cò ốc quý hiếm.

Theo lời ông Hai Chìa, hiện tại số lượng cò ốc bay về vườn trú ngụ đã lên đến khoảng 2.000 con. Sự hiện diện của loài chim Sách đỏ với mật độ lớn như vậy tại một khu vườn tư nhân không chỉ là điều kỳ diệu của tự nhiên mà còn là minh chứng cho tình yêu thương, sự che chở suốt hai thập kỷ của lão nông ở Vĩnh Long.

Dù mang lại lợi ích lớn cho nông nghiệp và là di sản thiên nhiên quý giá, đàn cò ốc tại vườn ông Hai Chìa đang đứng trước nguy cơ bị "xóa sổ" bởi nạn săn trộm.

Ông Hai Chìa nghẹn ngào: "Mỗi ngày đều có người dùng ná, súng tự chế lẻn vào bắn hạ chim. Những kẻ săn trộm đem bán cò ốc với giá từ 150.000 – 200.000 đồng/con. Vì tuổi cao sức yếu, một mình tôi không thể canh giữ nổi khu vườn rộng lớn".

Trong tuần sau, ông Hai Chìa dự định sẽ lên trực tiếp UBND tỉnh Vĩnh Long và Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học tỉnh để trình báo lần cuối với hy vọng tìm được giải pháp cứu lấy đàn chim quý. Nếu không có giải pháp, ông sẽ đốn bỏ vườn cây để chim bay đi nơi khác trú ngụ.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành tỉnh, UBND xã Trà Côn và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình về vườn chim của ông Hai Chìa.

Trong đó, rà soát thông tin về diện tích rừng, thành phần loài chim, số lượng và đặc tính di cư các loài chim, các khó khăn, vướng mắc; đồng thời, nắm tình hình hỗ trợ vườn chim trong thời gian qua. Các đơn vị có ý kiến tham mưu đề xuất UBND tỉnh hướng chỉ đạo trong thời gian tới, gửi về UBND tỉnh xem xét, quyết định trước 10 giờ ngày 19-5.