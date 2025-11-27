HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Người nhận tiền chuyển nhầm nói gì?

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Ông N.T.L. nói rằng sau khi ông nhận được số tiền lạ qua tài khoản, sáng hôm sau ông đã đến Công an phường Quảng Trị trình báo vụ việc

Như Báo Người Lao Động thông tin, vào chiều 26-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, Công an phường Quảng Trị phối hợp với Ban cán sự Khu phố 4 (phường 3 cũ; phường Quảng Trị) đến nhà ông N.T.L (địa chỉ tại đường Nguyễn Trãi) để vận động gia đình và ông N.T.L phối hợp làm việc, đồng thời trả lại số tiền gần 500 triệu đồng cho người chuyển tiền nhầm.

Đây là lần thứ 4 cơ quan công an phối hợp với Ban cán sự Khu phố 4 đến nhà ông N.T.L để giải thích, vận động, tuy nhiên cũng như những lần trước, lần này cũng không có kết quả.

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Câu hỏi của người nhận tiền chuyển nhầm - Ảnh 1.

Người dân theo dõi buổi vận động gia đình và ông N.T.L trả lại số tiền gần 500 chuyển nhầm vào chiều 26-11

Tại buổi vận động, vừa quay video, ông N.T.L vừa đặt câu hỏi với thượng tá Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Công an phường Quảng Trị. Ông L. nói rằng vào chiều 10-11, ông nhận được số tiền lạ qua tài khoản. Ngay sáng hôm sau, ông L. đến Công an phường Quảng Trị để trình báo vụ việc. Ngoài đơn trình báo gửi trực tiếp, vào chiều cùng ngày, ông L. tiếp tục gửi thêm 1 đơn qua EMS (dịch vụ chuyển phát nhanh) đến đơn vị này.

"Nhưng vì sao Công an phường Quảng Trị lại "dập đơn" để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý đơn tố giác tội phạm (của người chuyển tiền nhầm, gửi ngày 18.11 - PV). Như vậy là muốn đưa tôi vào tù chứ gì nữa?" - ông L. đặt câu hỏi.

Tại buổi vận động, thượng tá Nguyễn Xuân Thắng đã trả lời câu hỏi của ông N.T.L như sau: Tôi thừa nhận anh có gửi 1 đơn trình báo trực tiếp và đơn thứ 2 qua EMS. Nhưng gửi đơn xong anh không làm việc, không hợp tác để thực hiện việc chuyển trả. Thời điểm đó, nếu anh hợp tác thì anh là người tốt, đáng được tuyên dương.

Nhưng từ đó đến hôm nay, cơ quan điều tra đã 2 lần gửi giấy mời, 4 lần triệu tập và biết bao cuộc vận động nhưng anh không phối hợp, không chấp hành giấy mời để đến cơ quan điều tra thực hiện việc chuyển trả tiền...

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: "Người ta chuyển nhầm tiền thì buộc phải chuyển trả lại, đó là quy định của pháp luật. Nếu anh không chuyển trả, sẽ nghiên cứu, xử lý anh".

Như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 10-11, chị Nguyễn Thị Thu Th. (ngụ thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thực hiện chuyển tiền giao dịch cá nhân bằng điện thoại. Trong lúc chuyển tiền, do lỗi mạng nên chị đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Sau khi biết chuyển tiền nhầm, chị Th. đã tiến hành sao kê, kiểm tra và xác định đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của ông N.T.L (ngụ phường Quảng Trị).

Dù nhiều lần tìm đến nhà đối chiếu sao kê, xin lại số tiền đã chuyển nhầm nhưng ông L. không hợp tác, còn chặn liên hệ nên chị Th. cầu cứu cơ quan chức năng, mong sớm can thiệp để lấy lại số tiền chuyển nhầm. Tiếp nhận đơn của chị Th., Công an phường Quảng Trị đã vào cuộc, điều tra theo đúng quy định.

Được biết, ông N.T.L không phải là người xa lạ, mà là bạn hàng của gia đình chị Th. "Tôi bán shop hoa nên vẫn thường lấy giỏ hoa ở cơ sở của ông L. Vì hay giao dịch, chuyển tiền mua hàng nên tôi lưu số tài khoản ông L. trong danh bạ ngân hàng và đã sơ ý chuyển nhầm" - chị Th. nói với phóng viên Báo Người Lao Động.


