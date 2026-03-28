Giáo dục

Lời thừa nhận từ phụ huynh trong vụ “học sinh đứng nắng vì không ăn bán trú” ở TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- UBND phường Bến Cát cho biết công an đã xác minh clip học sinh không ăn bán trú bị yêu cầu đứng nắng; phụ huynh thừa nhận thông tin chưa đúng

Ngày 28-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát (TPHCM), cho biết địa phương đã phối hợp với nhà trường và các bên liên quan mời phụ huynh đăng tải thông tin trên mạng xã hội lên làm việc để làm rõ vụ việc liên quan đoạn clip phản ánh học sinh không ăn bán trú bị yêu cầu ra khỏi trường đứng dưới nắng.

Phụ huynh thừa nhận sai về clip học sinh đứng nắng không ăn bán trú - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh khẳng định không đuổi học sinh ra khỏi trường đứng nắng. Ảnh: ĐT

Theo bà Thảo, tại buổi làm việc, phụ huynh đã thừa nhận việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội là chưa đúng, chưa phù hợp và nhìn nhận thiếu sót.

"Chúng tôi đề nghị khi có vấn đề phát sinh, phụ huynh nên trao đổi trực tiếp với nhà trường hoặc cơ quan chức năng để được giải quyết, tránh đăng tải thông tin chưa kiểm chứng lên mạng xã hội gây ảnh hưởng không tốt" - bà Thảo nói.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Bến Cát, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và bước đầu khẳng định không có việc nhà trường đuổi học sinh ra ngoài như thông tin lan truyền trước đó. Nguyên nhân xuất phát từ bức xúc cá nhân của phụ huynh dẫn đến việc đăng tải thông tin chưa chính xác.

Phụ huynh thừa nhận sai về clip học sinh đứng nắng không ăn bán trú - Ảnh 2.

Phụ huynh thừa nhận thiếu sót khi đăng clip học sinh không ăn bán trú. Ảnh: ĐT

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM) cho hay nhà trường đã làm việc với phụ huynh liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, phụ huynh cho rằng bảo vệ của trường có lời nói lớn tiếng, chưa lịch sự trong quá trình trao đổi. Tiếp thu ý kiến, nhà trường đã nhắc nhở bảo vệ cần giao tiếp đúng mực, có thái độ phù hợp khi làm việc với phụ huynh và học sinh.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Lương Thế Vinh khẳng định không có việc nhà trường đuổi học sinh ra khỏi trường đứng nắng như thông tin lan truyền.

Theo nhà trường, hiện phương án tổ chức đối với học sinh không ăn bán trú đã được điều chỉnh. Cụ thể, vào buổi trưa, học sinh ra về sẽ được bố trí đứng chờ tại khu vực có bóng mát, bảo đảm an toàn cho đến khi phụ huynh đến đón, đồng thời giữ trật tự trước cổng trường.

Ngoài ra, đối với học sinh không đăng ký ăn bán trú, nhà trường cũng đồng ý cho các em mang cơm theo để ăn trưa tại trường nhằm giảm chi phí cho phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 27-3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip kèm nội dung phản ánh việc học sinh không ăn bán trú bị yêu cầu ra khỏi trường đứng dưới nắng, dù trong khuôn viên trường có khu vực bóng mát, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Tin giả về nghệ sĩ Tấn Beo: Khi sự vô trách nhiệm chạm vào nỗi lo của công chúng

(NLĐO) - Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin gia đình nghệ sĩ Tấn Beo đang gặp chuyện buồn, khiến nhiều khán giả không khỏi hoang mang

Xôn xao clip đạo tì ở TPHCM làm rơi quan tài trong lúc đưa tang

(NLĐO) - Khi đưa quan tài ra khỏi nhà và quay vào lạy tạ thì một sự cố bất ngờ khiến quan tài rơi xuống mặt đường.

VIDEO: Trường ngừng suất ăn bán trú, phụ huynh loay hoay "tiếp tế" cho con

(NLĐO) - Việc trường học dừng ăn bán trú sau phản ánh nghi sử dụng thịt hết hạn buộc phụ huynh phải đón con về ăn trưa hoặc đưa cơm đến trường

cộng đồng mạng cơ quan công an trường tiểu học Lương Thế Vinh ăn bán trú
