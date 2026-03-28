Lời thừa nhận từ phụ huynh trong vụ “học sinh đứng nắng vì không ăn bán trú” ở TPHCM

Ngày 28-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát (TPHCM), cho biết địa phương đã phối hợp với nhà trường và các bên liên quan mời phụ huynh đăng tải thông tin trên mạng xã hội lên làm việc để làm rõ vụ việc liên quan đoạn clip phản ánh học sinh không ăn bán trú bị yêu cầu ra khỏi trường đứng dưới nắng.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh khẳng định không đuổi học sinh ra khỏi trường đứng nắng. Ảnh: ĐT

Theo bà Thảo, tại buổi làm việc, phụ huynh đã thừa nhận việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội là chưa đúng, chưa phù hợp và nhìn nhận thiếu sót.

"Chúng tôi đề nghị khi có vấn đề phát sinh, phụ huynh nên trao đổi trực tiếp với nhà trường hoặc cơ quan chức năng để được giải quyết, tránh đăng tải thông tin chưa kiểm chứng lên mạng xã hội gây ảnh hưởng không tốt" - bà Thảo nói.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Bến Cát, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và bước đầu khẳng định không có việc nhà trường đuổi học sinh ra ngoài như thông tin lan truyền trước đó. Nguyên nhân xuất phát từ bức xúc cá nhân của phụ huynh dẫn đến việc đăng tải thông tin chưa chính xác.

Phụ huynh thừa nhận thiếu sót khi đăng clip học sinh không ăn bán trú. Ảnh: ĐT

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM) cho hay nhà trường đã làm việc với phụ huynh liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, phụ huynh cho rằng bảo vệ của trường có lời nói lớn tiếng, chưa lịch sự trong quá trình trao đổi. Tiếp thu ý kiến, nhà trường đã nhắc nhở bảo vệ cần giao tiếp đúng mực, có thái độ phù hợp khi làm việc với phụ huynh và học sinh.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Lương Thế Vinh khẳng định không có việc nhà trường đuổi học sinh ra khỏi trường đứng nắng như thông tin lan truyền.

Theo nhà trường, hiện phương án tổ chức đối với học sinh không ăn bán trú đã được điều chỉnh. Cụ thể, vào buổi trưa, học sinh ra về sẽ được bố trí đứng chờ tại khu vực có bóng mát, bảo đảm an toàn cho đến khi phụ huynh đến đón, đồng thời giữ trật tự trước cổng trường.

Ngoài ra, đối với học sinh không đăng ký ăn bán trú, nhà trường cũng đồng ý cho các em mang cơm theo để ăn trưa tại trường nhằm giảm chi phí cho phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 27-3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip kèm nội dung phản ánh việc học sinh không ăn bán trú bị yêu cầu ra khỏi trường đứng dưới nắng, dù trong khuôn viên trường có khu vực bóng mát, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.