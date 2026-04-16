Vụ cô giáo dùng kim tiêm xử phạt học sinh ở TPHCM: Bác sĩ cảnh báo điều này

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vụ cô giáo dùng kim tiêm xử phạt học sinh ở TPHCM: Bác sĩ cảnh báo điều này

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Bác sĩ cảnh báo việc dùng kim tiêm để phạt học sinh tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, lây bệnh qua đường máu và gây ảnh hưởng tâm lý trẻ

Liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận khi Báo Người Lao Động phản ánh một giáo viên của Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (TPHCM) dùng kim tiêm để phạt học sinh vì không nghe lời, chuyên gia y tế cho rằng hành vi này tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe và tâm lý trẻ em.

Ngày 16-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, BS.CKII Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), cho biết trong y khoa, việc sử dụng kim tiêm phải tuân thủ rất nhiều nguyên tắc nghiêm ngặt.

Phạt học sinh bằng kim tiêm: Bác sĩ nói gì về rủi ro sức khỏe? - Ảnh 1.

“Chích kim vào cơ thể phải đúng kỹ thuật, bảo đảm vô trùng; không thể dùng kim tiêm để xử phạt học sinh” – BS.CKII Đinh Tấn Phương. Ảnh: BV cung cấp

Theo bác sĩ Phương, không phải cứ cầm kim tiêm là có thể chích vào cơ thể ở bất kỳ vị trí nào. Việc tiêm hay chích kim phải được thực hiện đúng quy trình, đúng kỹ thuật và đặc biệt phải bảo đảm nguyên tắc vô trùng.

Bác sĩ Phương cho hay bản thân kim tiêm nếu không được bảo đảm vô trùng thì không thể sử dụng. Trước khi chích kim vào cơ thể, người thực hiện phải sát khuẩn kỹ vùng da. Nếu bỏ qua bước này, vi khuẩn trên da có thể theo kim đi vào bên trong cơ thể, xâm nhập vào mô dưới da và gây nhiễm trùng hoặc viêm tại chỗ.

"Trước khi đâm kim vào cơ thể người ta phải sát khuẩn vùng da. Nếu không thì mình có thể đưa vi khuẩn từ ngoài da vào trong cơ thể, vào mô dưới da, gây nhiễm trùng" – bác sĩ Phương nói.

Ngoài nguy cơ nhiễm trùng thông thường, kim tiêm không bảo đảm an toàn còn có thể làm lây truyền nhiều bệnh qua đường máu. Theo bác sĩ Phương, những bệnh có khả năng lây truyền qua kim tiêm gồm viêm gan, HIV... các bệnh lây qua đường máu và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

Bên cạnh đó, việc chích kim vào cơ thể còn phải xác định đúng vị trí. Trong thực hành y khoa, khi tiêm cho bệnh nhân, nhân viên y tế phải thực hiện đúng kỹ thuật và có thao tác kiểm tra để tránh đâm vào mạch máu. Nếu kim vô tình chích trúng mạch máu hoặc vị trí có mạch máu lớn, có thể gây chảy máu.

"Trong y khoa, khi đâm kim vào cơ thể người ta phải kiểm tra rất kỹ. Ví dụ rút nhẹ kim ra để xem có vào mạch máu hay không rồi mới tiếp tục thao tác. Nếu lỡ đâm vào mạch máu thì có thể gây chảy máu" – bác sĩ Phương nói.

Đặc biệt, ở những người có bệnh lý rối loạn đông máu hoặc các bệnh liên quan đến đông máu, nếu bị chích kim có thể dẫn đến tình trạng chảy máu khó cầm, gây nguy hiểm.

"Tóm lại, việc sử dụng kim tiêm và chích vào cơ thể phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí như vô trùng, kỹ thuật tiêm và vị trí tiêm. Do đó, việc dùng kim tiêm để xử phạt học sinh như vậy là không phù hợp" – bác sĩ Phương nhận định.

Phạt học sinh bằng kim tiêm: Bác sĩ nói gì về rủi ro sức khỏe? - Ảnh 2.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, nơi xảy ra sự việc giáo viên dùng kim tiêm phạt học sinh. Ảnh: Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

Ngoài nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, bác sĩ Phương cũng cho rằng hình thức xử phạt này có thể gây tác động tiêu cực đến tâm lý học sinh. Theo ông, tâm lý trẻ em hiện nay rất quan trọng và nhạy cảm. Những hành động gây đau đớn hoặc khiến trẻ sợ hãi có thể khiến các em bị ám ảnh, lo lắng, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến tinh thần.

"Hiện nay tâm lý học sinh rất quan trọng. Những tác động như vậy có thể khiến các em sợ hãi, ảnh hưởng đến tâm lý, thậm chí gây ám ảnh" – bác sĩ Phương nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, một phụ huynh phát hiện con đang học lớp 3 tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh có biểu hiện mệt mỏi, buồn bã sau khi đi học về. Khi được gia đình hỏi, em cho biết do không thắt khăn quàng đỏ nên bị cô giáo yêu cầu dùng kim tiêm chích vào tay để "răn đe".

Qua xác minh ban đầu, có ít nhất 5 học sinh trong lớp đã dùng kim tiêm đâm vào tay khi vi phạm nội quy. Sáng 16-4, nhà trường phối hợp với phụ huynh đưa các em đến bệnh viện để xét nghiệm máu, kiểm tra nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường máu như HIV, viêm gan B.

Ngay sau khi nắm thông tin, UBND phường Bến Cát đã yêu cầu nhà trường tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên L.T.M. để phục vụ xác minh vụ việc.


Tin liên quan

Vụ cô giáo bị tố phạt học sinh bằng kim tiêm: Sáng nay, đưa 5 học sinh đi xét nghiệm máu

Vụ cô giáo bị tố phạt học sinh bằng kim tiêm: Sáng nay, đưa 5 học sinh đi xét nghiệm máu

(NLĐO)- Sau vụ cô giáo Trường Tiểu học Lương Thế Vinh bị tố phạt học sinh bằng kim tiêm, sáng 16-4, 5 học sinh được đưa đến bệnh viện xét nghiệm máu

Tạm đình chỉ giáo viên liên quan phản ánh dùng kim tiêm "răn đe" học sinh ở TPHCM

(NLĐO)- Vụ giáo viên dùng kim tiêm "răn đe" học sinh lớp 3 ở TPHCM gây bức xúc, nhà trường đã tạm đình chỉ để xác minh

Vụ trẻ mầm non nghi bị bạo hành: Tạm đình chỉ cô giáo có "tác động" vào đầu cháu bé

(NLĐO) - Tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô L.T.T.N., giáo viên Trường Mầm non Bắc Hà (Hà Tĩnh), để xác minh vụ việc trẻ nghi bị bạo hành trong lớp.

Bình Dương TPHCM Bến Cát Lương Thế Vinh phạt học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cô giáo phạt học sinh phạt học sinh bằng kim tiêm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo