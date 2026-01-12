HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Vụ Công ty CP Đồ hộp Hạ Long: Đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng vụ Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho thấy tính bất chấp và sự coi thường tính mạng người dân

Sáng 12-1, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 53 diễn ra tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12-2025. Quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu rõ vừa qua vụ việc Công ty CP đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) sử dụng thịt heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi để chế biến thành phẩm và đưa ra thị trường đã tạo làn sóng trong dư luận, gây ảnh hưởng lớn.

Vụ Công ty CP đồ hộp Hạ Long: Bất chấp an toàn thực phẩm và tính mạng người dân - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 12-1-2026. Ảnh: Phạm Thắng

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, vụ việc này cũng đưa ra mức cảnh báo rất cao về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cho thấy tính bất chấp và sự coi thường tính mạng người dân của cả những nhãn hàng lớn, nổi tiếng.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết bản thân gia đình bà cũng sử dụng đồ hộp rất nhiều như thịt heo đóng hộp, xốt cà chua, thịt bò hầm, pate... "Chúng tôi thấy rất lo lắng" - bà Nguyễn Thanh Hải bày tỏ.

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, giá trị thương hiệu của các sản phẩm thuộc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long rất lớn nhưng họ vẫn bất chấp thực hiện hành vi vi phạm.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho hay hiện nay các lực lượng chức năng đang vào cuộc xử lý vụ việc nhưng đặt ra một số vấn đề mà người dân quan tâm. Nhắc lại Quy định 4527/2018 ngày 15-11-2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dịch tả heo châu Phi, bà Nguyễn Thanh Hải cho biết đã quy định rõ tất cả heo nhiễm bệnh đều phải được tiêu hủy.

Vụ Công ty CP Đồ hộp Hạ Long: Thể hiện sự bất chấp, coi thường tính mạng người dân - Ảnh 1.

Sản phẩm Pate Cột Đèn Hải Phòng của Công ty CP đồ hộp Hạ Long

Vấn đề đặt ra là có hiện tượng che giấu dịch bệnh hay không? Vấn đề quản lý việc tiêu hủy như thế nào? Tiêu hủy xong, chôn lấp phải đảm bảo vệ sinh, môi trường xung quanh, trong quá trình vận chuyển phải khử trùng...

Theo thông tin bước đầu cơ quan công an nhận định đây là đường dây khép kín từ việc thu mua, vận chuyển, chế biến... Nhưng vấn đề đặt ra tại sao những con heo này không được tiêu hủy, quá trình diễn biến thế nào, quản lý Nhà nước ra sao? Đây là câu chuyện từ chăn nuôi, thú y, vận chuyển, đến thành thực phẩm..."- bà Nguyễn Thanh Hải nói.

Mặc dù Tổng giám đốc Công ty CP đồ hộp Hạ Long đã bị bắt, song Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị làm rõ đầu mối quản lý nhà nước là ai, chịu trách nhiệm thế nào?

Dù nhìn nhận đây chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh" nhưng cũng sẽ khiến người dân mất lòng tin vào thị trường sản phẩm đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị báo cáo cần làm rõ nét hơn về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm bởi đây là vấn đề rất nhức nhối hiện nay và còn tồn tại nhiều "lỗ hổng" trong khâu quản lý. Bà Nguyễn Thanh Hải cũng đề nghị tiếp tục rà soát với các loại đồ hộp khác và khẩn trương cảnh báo để người dân được biết.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-1, Công an TP Hải Phòng đã bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp, quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào trong vụ việc số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long

Theo điều tra, tháng 9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện 2 ô tô chở hơn 1,2 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh nhiễm bệnh được lưu trữ tại kho của công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Từ số thịt này, doanh nghiệp đã chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp.

Sau khi Tổng Giám đốc doanh nghiệp này bị bắt, ngày 10-1, HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long thống nhất thông qua chủ trương tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng. Thời gian tạm dừng sản xuất dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12-1.

Tin liên quan

Vụ hơn 130 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi, thông tin mới từ Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Vụ hơn 130 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi, thông tin mới từ Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

(NLĐO)- Công ty CP đồ hộp Hạ Long cho rằng chỉ liên quan với tư cách tiếp nhận nguyên liệu dựa trên hồ sơ, chứng từ do bên bán cung cấp, đầy đủ và hợp lệ.

Vụ hơn 120 tấn thịt tả heo châu Phi tuồn vào nhà máy: Triệu tập lãnh đạo Công ty CP đồ hộp Hạ Long

(NLĐO)- Công an TP Hải Phòng tiến hành triệu tập lãnh đạo Công ty CP đồ hộp Hạ Long và các phòng chức năng của doanh nghiệp này để điều tra, làm rõ trách nhiệm

Bắt Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vụ thịt nhiễm virus bệnh dịch tả heo châu Phi

(NLĐO)- Công an TP Hải Phòng đã bắt Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ, nhân viên.

Halong Canfoco Công ty CP đồ hộp Hạ Long Dịch tả heo châu Phí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo