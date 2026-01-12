Sáng 12-1, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 53 diễn ra tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12-2025. Quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu rõ vừa qua vụ việc Công ty CP đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) sử dụng thịt heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi để chế biến thành phẩm và đưa ra thị trường đã tạo làn sóng trong dư luận, gây ảnh hưởng lớn.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 12-1-2026. Ảnh: Phạm Thắng

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, vụ việc này cũng đưa ra mức cảnh báo rất cao về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cho thấy tính bất chấp và sự coi thường tính mạng người dân của cả những nhãn hàng lớn, nổi tiếng.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết bản thân gia đình bà cũng sử dụng đồ hộp rất nhiều như thịt heo đóng hộp, xốt cà chua, thịt bò hầm, pate... "Chúng tôi thấy rất lo lắng" - bà Nguyễn Thanh Hải bày tỏ.

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, giá trị thương hiệu của các sản phẩm thuộc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long rất lớn nhưng họ vẫn bất chấp thực hiện hành vi vi phạm.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho hay hiện nay các lực lượng chức năng đang vào cuộc xử lý vụ việc nhưng đặt ra một số vấn đề mà người dân quan tâm. Nhắc lại Quy định 4527/2018 ngày 15-11-2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dịch tả heo châu Phi, bà Nguyễn Thanh Hải cho biết đã quy định rõ tất cả heo nhiễm bệnh đều phải được tiêu hủy.

Sản phẩm Pate Cột Đèn Hải Phòng của Công ty CP đồ hộp Hạ Long

Vấn đề đặt ra là có hiện tượng che giấu dịch bệnh hay không? Vấn đề quản lý việc tiêu hủy như thế nào? Tiêu hủy xong, chôn lấp phải đảm bảo vệ sinh, môi trường xung quanh, trong quá trình vận chuyển phải khử trùng...

Theo thông tin bước đầu cơ quan công an nhận định đây là đường dây khép kín từ việc thu mua, vận chuyển, chế biến... Nhưng vấn đề đặt ra tại sao những con heo này không được tiêu hủy, quá trình diễn biến thế nào, quản lý Nhà nước ra sao? Đây là câu chuyện từ chăn nuôi, thú y, vận chuyển, đến thành thực phẩm..."- bà Nguyễn Thanh Hải nói.

Mặc dù Tổng giám đốc Công ty CP đồ hộp Hạ Long đã bị bắt, song Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị làm rõ đầu mối quản lý nhà nước là ai, chịu trách nhiệm thế nào?

Dù nhìn nhận đây chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh" nhưng cũng sẽ khiến người dân mất lòng tin vào thị trường sản phẩm đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị báo cáo cần làm rõ nét hơn về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm bởi đây là vấn đề rất nhức nhối hiện nay và còn tồn tại nhiều "lỗ hổng" trong khâu quản lý. Bà Nguyễn Thanh Hải cũng đề nghị tiếp tục rà soát với các loại đồ hộp khác và khẩn trương cảnh báo để người dân được biết.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-1, Công an TP Hải Phòng đã bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp, quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào trong vụ việc số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long

Theo điều tra, tháng 9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện 2 ô tô chở hơn 1,2 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh nhiễm bệnh được lưu trữ tại kho của công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Từ số thịt này, doanh nghiệp đã chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp.

Sau khi Tổng Giám đốc doanh nghiệp này bị bắt, ngày 10-1, HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long thống nhất thông qua chủ trương tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng. Thời gian tạm dừng sản xuất dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12-1.