Thời sự

Vụ hơn 130 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi, thông tin mới từ Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Tr.Đức

(NLĐO)- Công ty CP đồ hộp Hạ Long cho rằng chỉ liên quan với tư cách tiếp nhận nguyên liệu dựa trên hồ sơ, chứng từ do bên bán cung cấp, đầy đủ và hợp lệ.

Ngày 8-1, Công ty CP đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco - mã chứng khoán: CAN) vừa có văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan đến phản ánh về nguồn nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp này. Công ty CP đồ hộp Hạ Long khẳng định 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố trong vụ án đều là các cá nhân bên ngoài, không có ai là cán bộ quản lý, nhân viên hay người lao động của công ty.

Vụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả heo châu Phi tại Công ty CP đồ hộp Hạ Long - Ảnh 1.

Ngày 8-1, cửa hàng trưng bày sản phẩm của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long "cửa đóng then cài"

Theo Công ty CP đồ hộp Hạ Long, trong vụ việc này, công ty là đơn vị có liên quan với tư cách tiếp nhận nguyên liệu dựa trên hồ sơ, chứng từ do bên bán cung cấp, đầy đủ và hợp lệ theo quy định pháp luật, được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Nội dung này, theo công ty, đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Ngay khi phát hiện sự việc vào tháng 9-2025, Công ty CP đồ hộp Hạ Long đã chủ động báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm đã được cách ly và tiêu hủy theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Công ty CP đồ hộp Hạ Long cho biết đã tiến hành rà soát toàn diện quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào cũng như việc lựa chọn nhà cung cấp, nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Công ty CP đồ hộp Hạ Long xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, gây ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty trong ngắn hạn. Tuy nhiên, công ty này khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Theo Công ty CP đồ hộp Hạ Long, các sản phẩm hiện đang lưu thông đều đáp ứng đầy đủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ. Các nhà máy vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan chức năng.

Công ty CP đồ hộp Hạ Long cũng cho biết đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục, tuân thủ đúng quy định pháp luật và không phát sinh gián đoạn trọng yếu.

Vụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả heo châu Phi tại Công ty CP đồ hộp Hạ Long - Ảnh 3.

Trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long trên phố Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Ảnh chụp ngày 8-1

Liên quan đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, khi hơn 130 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi bị đưa vào kho của Công ty CP đồ hộp Hạ Long, ngày 8-1, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nguồn tin cũng cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đang tiến hành triệu tập ông T.S.T. (Tổng Giám đốc CP đồ hộp Hạ Long) và lãnh đạo phòng chức năng của doanh nghiệp này để điều tra làm rõ trách nhiệm, quy trình tiếp nhận, kiểm soát nguyên liệu đầu vào trong hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp này.

Ngày 8-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong khi các siêu thị lớn đã "rút" toàn bộ sản phẩm Đồ hộp Hạ Long thì nhiều cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP Hải Phòng vẫn bày bán.

Vụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả heo châu Phi tại Công ty CP đồ hộp Hạ Long - Ảnh 4.

Các sản phẩm của Công ty CP đồ hộp Hạ Long bày bán ở cửa hàng tiện lợi trên đường Kênh Dương, TP Hải Phòng vào ngày 8-1

Vào sáng 8-1, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, nhiều siêu thị lớn như AEON, GO!, COOPMART... ở Hải Phòng không còn sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trên kệ hàng. Tuy nhiên, tại các chuỗi bán lẻ như cửa hàng tiện lợi C.K tại phố Kênh Dương, phường Lê Chân và cửa hàng tại phố Phạm Minh Đức, phường Gia Viên) vẫn bày bán sản phẩm thịt hộp, pate Cột đèn Hải Phòng, cá hộp... của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Ghi nhận của Báo Người Lao Động cũng cho thấy chiều 8-1, cửa hàng trưng bày sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tại đường Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng "cửa đóng then cài", dừng hoạt động.

