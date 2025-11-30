HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Vụ công ty "kỷ luật" nữ sinh viên thực tập: Có thể khởi kiện?

Anh Vũ

(NLĐO) - Một nữ sinh thực tập bị đưa tên tuổi lên mạng do "đột ngột" nghỉ thực tập.

Như Báo Người Lao Động thông tin, một nữ sinh viên thực tập bị Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo Vnnet (công ty Vnnet) đăng tải văn bản lên Fanpage công ty nội dung quyết định kỷ luật nữ sinh viên này.

img

Quyết định kỷ luật thực tập sinh của công ty Vnnet.

Nội dung văn bản thể hiện trong thời gian làm việc, sinh viên này có thái độ thiếu chuẩn mực, thiếu tôn trọng và có lời lẽ thách thức với người hướng dẫn. Công ty quyết định kỷ luật, không công nhận quá trình thực tập, thu hồi toàn bộ giá trị giấy xác nhận và dấu mộc đã cấp trước đó.

Lý do công ty Vnnet đưa ra là do nữ sinh viên nghỉ đột ngột khiến công ty không kịp bố trí nhân sự thay thế. Công ty đề nghị nữ sinh tiếp tục hỗ trợ trong thời gian ngắn cho đến khi tìm được nhân sự phù hợp.

Song, nữ sinh cho rằng sẽ chấm dứt thực tập vì đã hoàn thành đủ thời gian theo yêu cầu của nhà trường.

Vụ việc sau đó đăng tải lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Có thể khởi kiện

Đánh giá vụ việc, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết mỗi cá nhân đều được pháp luật bảo vệ về quyền riêng tư. Do đó, việc sử dụng hoặc công khai các thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được chính người đó đồng ý, trừ trường hợp luật quy định khác.

Việc công ty Vnnet công bố họ tên, trường học, thông tin vi phạm và quyết định kỷ luật của nữ sinh thực tập, sau đó đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội có tính lan truyền rất cao như Facebook và TikTok, là hành vi xâm phạm đời sống riêng tư và ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, uy tín của cá nhân đó. Đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. 

Công ty Vnnet có quyền đánh giá thực tập sinh không hoàn thành nhiệm vụ hoặc từ chối ký xác nhận thực tập nếu sinh viên vi phạm quy định của công ty. Tuy nhiên, công ty không có quyền áp dụng quyết định kỷ luật lao động; công bố công khai thông tin vi phạm; sử dụng văn bản mang tính trừng phạt, trù dập người thực tập trên mạng xã hội.

Xét về chế tài, căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), hành vi lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10-20 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, công ty còn bị buộc phải gỡ bỏ các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Đối với cá nhân vi phạm, mức phạt bằng một nửa.

Ngoài ra, nếu hành vi của công ty Vnnet gây thiệt hại đến uy tín, danh dự, làm ảnh hưởng đến cơ hội học tập, việc làm hoặc gây tổn thất tinh thần cho cá nhân nữ sinh, thì nữ sinh có quyền nộp đơn đến Tòa án yêu cầu bồi thường thiệt hại.


phốt nữ sinh công ty phốt nữ sinh
