Giáo dục

Công ty "phốt" nữ sinh viên thực tập khiến cộng đồng mạng xôn xao

Huế Xuân

(NLĐO) - Nữ sinh viên thực tập bị công ty truyền thông ra quyết định kỷ luật và đăng tải văn bản lên mạng xã hội. Vụ việc khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Ngày 30-11, "làn sóng" phẫn nộ ngày càng nhiều hơn, từ khóa về tên công ty này trở thành cụm từ phổ biến trên Facebook, fanpage chính thức của công ty đã biến mất, một số công ty khác có tên gần giống liên tục kêu cứu vì bị cộng đồng mạng "report" nhầm.

Kỷ luật thực tập sinh rồi đăng lên mạng 

Trước đó, ngày 26-11, trên fanpage chính của Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo Vnnet (viết tắt Vnnet) đăng tải văn bản có nội dung kỷ luật với sinh viên V., hiện đang là thực tập sinh tại công ty.

Công ty "phong sát" thực tập sinh khiến cộng đồng mạng xô xao - Ảnh 1.

Quyết định kỷ luật thực tập sinh của công ty khiến cộng đồng mạng "dậy sóng"

Công ty Vnnet cho rằng trong thời gian làm việc, sinh viên này có thái độ thiếu chuẩn mực, thiếu tôn trọng và có lời lẽ thách thức với người hướng dẫn. Công ty quyết định kỷ luật, không công nhận quá trình thực tập, thu hồi toàn bộ giá trị giấy xác nhận và dấu mộc đã cấp trước đó. 

Văn bản này cũng đề nghị Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường ĐH Văn Lang xem xét và có biện pháp nhắc nhở sinh viên này. 

Trao đổi với phóng viên, Trường ĐH Văn Lang xác nhận thực tập sinh trong văn bản của công ty trên là sinh viên của trường. Trường cũng đã nhận được email quyết định kỷ luật thực tập sinh từ phía công ty. 

Đại diện Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông trường cho biết khoa đã yêu cầu không đăng tải thông tin cá nhân sinh viên. Việc đăng tải công khai lên mạng xã hội có thể gây ảnh hưởng tương lai của sinh viên. 

Trong trường hợp sinh viên hành xử chưa đúng cần có sự nhắc nhở, hỗ trợ và xử lý kỷ luật. Còn việc quyết định kỷ luật nhân sự là vấn đề nội bộ của công ty. Phía khoa sẽ lắng nghe ý kiến của 2 bên và tìm hiểu lý do thật thấu đáo trước khi đưa ra hướng xử lý.

Răn đe hay cố tình "phong sát"?

Mặc dù fanpage của công ty đã biến mất nhưng "làn sóng" phẫn nộ vẫn chưa dừng lại. Cộng đồng mạng cho rằng đây là một nước đi "tự hủy" khi công ty truyền thông phải tự xử lý khủng hoảng truyền thông do mình gây ra. 

Tài khoản An Bình bình luận: "Công ty có thể xử lý theo hướng nhẹ nhàng hơn, nếu sinh viên này có hành động thiếu chuẩn mực. Đằng này còn đăng công khai cả họ và tên, nơi học tập. Mình không biết lý do đăng là để răn đe hay muốn "phong sát" sinh viên này".

Tài khoản Thành Phát cho biết: "Trước đây đi thực tập chỉ được hỗ trợ phụ cấp 500.000 đồng/tháng. Dù cực, chi phí hỗ trợ thấp nhưng được công ty hướng dẫn nhiệt tình, học được nhiều điều hay. Lần đầu tiên mình thấy thực tập sinh bị "phốt" vì sinh kết thúc thực tập sớm".

Theo công ty Vnnet, V. bắt đầu thực tập từ ngày 8-9, dự kiến kết thúc vào ngày 8-12 (theo yêu cầu thực tập tối thiểu 3 tháng của công ty). Ngày 23-11, V. đến công ty và đề nghị đóng dấu xác nhận thực tập trước thời hạn. 

Điểm thực tập của V. được ghi nhận ở mức 10/10, theo hình thức tự đánh giá của cá nhân. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, V. có thông báo do có lịch học tại trường nên sẽ ngừng thực tập từ ngày 24-11. 

Công ty "phong sát" thực tập sinh khiến cộng đồng mạng xô xao - Ảnh 2.

Công ty xác nhận V. tự ý nghỉ thực tập trước thời hạn là không đúng quy định. Ảnh: AI

Tuy nhiên, việc nghỉ đột xuất khiến công ty không kịp bố trí nhân sự thay thế. Công ty đề nghị V. tiếp tục hỗ trợ trong thời gian ngắn cho đến khi tìm được nhân sự phù hợp. Đến ngày 25-11, V. thông báo qua tin nhắn rằng sẽ chấm dứt thực tập vì cho rằng mình đã hoàn thành đủ thời gian theo yêu cầu của nhà trường. 

Công ty cho rằng việc nghỉ như vậy là không có căn cứ, bởi theo thông báo của nhà trường, thời gian thực tập chính thức kéo dài đến 30-11. Việc V. tự ý nghỉ trước thời hạn là không đúng quy định. Theo công ty, thái độ trao đổi của V. trong tin nhắn được ghi nhận là thiếu hợp tác, có tính chất chống đối, đồng thời có những phát ngôn mang tính thách thức và thái độ không chuẩn mực đối với cấp trên. 

Phía công ty nhấn mạnh: "Chúng tôi đề cao vai trò và trách nhiệm cá nhân. Mọi vi phạm đều phải được xem xét dựa trên hành vi của chính cá nhân vi phạm và cá nhân đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành động của mình"

Tin liên quan

Thêm nhiều cơ hội cho sinh viên thực tập tại Anh

Thêm nhiều cơ hội cho sinh viên thực tập tại Anh

(NLĐO) - Sau 20 năm hợp tác, Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) và Trường ĐH West of England (Anh) đã đào tạo 3.520 sinh viên.

Ý thức giao thông phải được xem là chuẩn mực đạo đức

(NLĐO) - Khi tham gia giao thông, nếu không xử lý kịp thời những vi phạm nhỏ sẽ dễ dẫn đến những vi phạm lớn hơn. Đây là bước trượt tâm lý rất nguy hiểm.

Học bổng AmCham có 7 sinh viên đạt điểm tuyệt đối vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh

(NLĐO) - Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) trao 60 suất học bổng cho sinh viên ưu tú, tổng trị giá 900 triệu đồng.

