Vụ cướp giật dây chuyền vàng ở TP HCM xôn xao mạng xã hội: Chân dung 2 đối tượng ra tay

Ngày 10-10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã ký quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng cướp giật dây chuyền của người đàn ông ở xã Phú Giáo.

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Thành, SN 1985, quê Nghệ An, ngụ ấp Long Đức 1, phường Tam Phước và Nguyễn Xuân Quyết, SN 1977, trú ấp Sông Mây, xã Bình Minh, cùng tỉnh Đồng Nai.



Chân dung đối tượng Thành và Quyết

Trước đó, Công an xã Phú Giáo và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã phá nhanh vụ cướp giật dây chuyền xảy ra ngày 30-9 tại đường ĐT741, ấp Bàu Trư, xã Phú Giáo, TP HCM. Người trình báo là ông C.H.N, cho biết đã bị hai đối tượng đi xe máy hiệu Exciter cướp giật sợi dây chuyền vàng 1,3 lượng.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Phú Giáo đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, điều tra, truy xét, kiên quyết bắt bằng được hai đối tượng gây án.

Camera ghi lại hình ảnh của 2 đối tượng

Qua 7 ngày, các đơn vị đã xác định được đối tượng gây án. Tuy nhiên, đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn và sử dụng biển số giả để đánh lạc hướng điều tra.

Nhưng với quyết tâm làm rõ vụ án và truy bắt bằng được, cán bộ chiến sĩ Công an xã Phú Giáo và Phòng Cảnh sát hình sự đã nỗ lực truy xét và bắt được hai đối tượng gây ra vụ cướp giật trên.