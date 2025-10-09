HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Băng trộm lên kế hoạch cuỗm nhiều vàng của người phụ nữ bán thịt heo

Tin - ảnh: Tuệ An

(NLĐO) – Sau khi trộm nhiều vàng của gia đình nữ tiểu thương bán thịt heo ở An Giang, các đối tượng đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài

Sáng 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Trần Quốc Anh (SN 2001), Bùi Đăng Khoa (SN 2008), Trần Trung Thực (SN 2003) và Lê Thanh Huy (SN 1990) về hành vi "Trộm cắp tài sản"; Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2002) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Băng trộm ở An Giang lên kế hoạch cuỗm vàng của người bán thịt heo - Ảnh 1.

Băng trộm ở An Giang lên kế hoạch cuỗm vàng của người bán thịt heo - Ảnh 2.

Hai đối tượng Huy và Khoa

Đồng thời, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sang Ngọc Ánh (SN 2003) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Tất cả các bị can đều cư ngụ tại tỉnh An Giang.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Quốc Anh rủ Khoa, Thực và Huy đi tìm tài sản của người khác để trộm bán lấy tiền.

Khoảng 3 giờ ngày 24-9, biết được gia đình bà Lê Thị Bé S. (SN 1971; ngụ phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) hay đi sớm ra chợ để bán thịt heo nên Quốc Anh, Khoa, Thực và Huy đã lên kế hoạch đột nhập vào nhà bà S. trộm tài sản.

Quốc Anh và Khoa phân công nhau đứng gần nơi gia đình bà S. đang bán thịt heo và tại nhà bà S. nhằm cảnh giới để Thực và Huy đột nhập vào bên trong nhà bà nạn nhân lục soát lấy trộm nhiều nhẫn, dây chuyền, vòng, bông tai bằng vàng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Băng trộm ở An Giang lên kế hoạch cuỗm vàng của người bán thịt heo - Ảnh 3.

Băng trộm ở An Giang lên kế hoạch cuỗm vàng của người bán thịt heo - Ảnh 4.

Quốc Anh và Thực

Số vàng trộm được, cả nhóm đem về nơi ở của Dương và Ánh (bạn gái của Quốc Anh và Thực), sau đó Dương và Ánh đem bán vàng lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

Băng trộm ở An Giang lên kế hoạch cuỗm vàng của người bán thịt heo - Ảnh 5.

Băng trộm ở An Giang lên kế hoạch cuỗm vàng của người bán thịt heo - Ảnh 6.

Ngọc Anh và Thùy Dương

Nhận được tin báo của bị hại, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đã vào cuộc điều tra và bắt giữ các đối tượng nêu trên khi tất cả đang lẩn trốn tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

cơ quan Cảnh sát điều tra cảnh sát hình sự khởi tố vụ án trộm cắp tài sản trộm tỉnh an giang
