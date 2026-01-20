HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Công an đề nghị hàng loạt doanh nghiệp vận tải phối hợp

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Công an đề nghị các doanh nghiệp vận tải phối hợp, cung cấp thông tin liên quan để sớm bắt giữ hai đối tượng cướp ngân hàng.

Ngày 20-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã gửi văn bản đến một số doanh nghiệp vận tải đề nghị phối hợp điều tra vụ cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) chiều 19-1.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai, qua kết quả điều tra ban đầu xác định 2 đối tượng gây án mặc áo khoác màu xanh và đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có dòng chữ Grab màu trắng ở hai bên, đi xe nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen, BKS: 77G1-313.12.

Vụ cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai: Công an đề nghị doanh nghiệp phối hợp - Ảnh 1.

Sau khi cướp ngân hàng, 2 người đàn ông đội mũ có chữ Grab lên xe máy rời khỏi hiện trường

Do đó, để phục vụ công tác đấu tranh làm rõ đối tượng gây án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa tại tỉnh Gia Lai phối hợp kiểm tra rà soát cung cấp các nội dung.

Trong đó cung cấp thông tin khoảng thời gian từ ngày 1-1-2026 đến ngày 19-1-2026, các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa trên có nhận vận chuyển và giao hàng là: "Áo khoác và mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có dòng chữ Grab" cho các khách hàng nào trên địa bàn tỉnh Gia Lai không? Nếu có cung cấp thông tin người gửi, người đặt hàng và nhận hàng như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản xã hội người nhận, phương tiện dùng đi đến nhận hàng hoặc các thông tin khác...

Các đối tượng mang theo vật giống súng khống chế nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỉ đồng

Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn có đặc điểm như trên đến để giao dịch thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai để phối hợp giải quyết.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 19-1, có hai đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá. 

Trên tay 2 đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch.

Sau khi các nhân viên bỏ chạy, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỉ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Tin liên quan

Thông tin mới về vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Gia Lai

(NLĐO) - Hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai sau khi lấy được nhiều cọc tiền lớn đã sử dụng xe máy Yamaha Exciter để tẩu thoát khỏi hiện trường.

CLIP: Vừa xảy ra vụ cướp ngân hàng táo tợn tại Gia Lai

(NLĐO) - Hai đối tượng mang theo vật nghi là súng, xông vào cướp ngân hàng tại Gia Lai rồi nhanh chóng rời đi bằng xe máy.

Phối hợp thần tốc, bắt gọn kẻ cướp ngân hàng ở Vũng Tàu

(NLĐO)- Người dân và nhân viên ngân hàng cùng lực lượng công an đã phối hợp truy bắt kẻ cướp ngân hàng tại TP Vũng Tàu

cướp ngân hàng Gia Lai
