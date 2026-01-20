Vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai: "Chỉ sớm một phút là mất 300 triệu đồng"

Ngày 20-1, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang tiến hành truy bắt 2 đối tượng cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ việc này, chị P.T.C (kế toán công ty tư nhân) đã có những chia sẻ về thời khắc xảy ra vụ cướp.

Sau khi xảy ra vụ cướp, nhiều nhân viên, khách hàng tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank hoảng sợ

Theo chị P.T.C, chiều hôm qua, chị bỏ 300 triệu đồng vào cốp xe máy để đến Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank để thực hiện giao dịch. Khi chị P.T.C vừa dừng xe trước cổng trụ sở, mở cốp xe lấy tiền ra thì nghe tiếng báo động nên để tiền lại cốp xe, đứng im tại chỗ xem tình hình. Lúc này, chị P.T.C tưởng là báo động cháy, nhưng không thấy có khói nên nghĩ là báo động giả.

Chỉ khoảng 1 phút sau, chị P.T.C thấy một người mặc áo khoác xe công nghệ đi ra ngồi lên xe, liền sau đó là một thanh niên khác cầm theo túi xách, tay cầm vật dụng giống súng ngắn nên nữ kế toán này nghĩ ngay là cướp nên rất sợ.

"Tên cướp thấy tôi nhìn nên trừng mắt nhìn lại khiến tôi run người, quay mặt đi chỗ khác. Sau đó họ lên xe rời đi thì tôi mới hoàn hồn, chạy qua quán cà phê bên cạnh có nhiều người đứng" - chị P.T.C kể lại.

Theo chị P.T.C, sau đó thấy một cán bộ ngân hàng đi ra nên hỏi có giao dịch được không thì người này chỉ nói là không giao dịch được chứ cũng không nói rõ là có vụ cướp vừa xảy ra. "Tôi mang 300 triệu đồng tiền của công ty đến giao dịch. May là đến muộn, chứ nếu sớm chỉ 1 phút mà cầm tiền vào giao dịch thì có khi bị cướp hết tiền rồi" - chị P.T.C nói.

Toàn bộ vụ việc các đối tượng cướp ngân hàng được camera ghi lại

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày hôm qua (19-1), có hai đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá. Trên tay 2 đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch.

Sau khi các nhân viên bỏ chạy, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỉ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.