Vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai: "Chỉ sớm một phút là mất 300 triệu đồng"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai: "Chỉ sớm một phút là mất 300 triệu đồng"

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Một nữ kế toán khi vừa đến giao dịch thì chạm mặt với hai tên cướp ngân hàng và may mắn chưa vào giao dịch, nếu không có thể bị mất khoản tiền lớn.

Ngày 20-1, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang tiến hành truy bắt 2 đối tượng cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ việc này, chị P.T.C (kế toán công ty tư nhân) đã có những chia sẻ về thời khắc xảy ra vụ cướp.

Cướp ngân hàng Vietcombank tại gia Lai: Chi tiết vụ việc gây chấn động - Ảnh 1.

Sau khi xảy ra vụ cướp, nhiều nhân viên, khách hàng tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank hoảng sợ

Theo chị P.T.C, chiều hôm qua, chị bỏ 300 triệu đồng vào cốp xe máy để đến Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank để thực hiện giao dịch. Khi chị P.T.C vừa dừng xe trước cổng trụ sở, mở cốp xe lấy tiền ra thì nghe tiếng báo động nên để tiền lại cốp xe, đứng im tại chỗ xem tình hình. Lúc này, chị P.T.C tưởng là báo động cháy, nhưng không thấy có khói nên nghĩ là báo động giả.

Chỉ khoảng 1 phút sau, chị P.T.C thấy một người mặc áo khoác xe công nghệ đi ra ngồi lên xe, liền sau đó là một thanh niên khác cầm theo túi xách, tay cầm vật dụng giống súng ngắn nên nữ kế toán này nghĩ ngay là cướp nên rất sợ. 

"Tên cướp thấy tôi nhìn nên trừng mắt nhìn lại khiến tôi run người, quay mặt đi chỗ khác. Sau đó họ lên xe rời đi thì tôi mới hoàn hồn, chạy qua quán cà phê bên cạnh có nhiều người đứng" - chị P.T.C kể lại.

Theo chị P.T.C, sau đó thấy một cán bộ ngân hàng đi ra nên hỏi có giao dịch được không thì người này chỉ nói là không giao dịch được chứ cũng không nói rõ là có vụ cướp vừa xảy ra. "Tôi mang 300 triệu đồng tiền của công ty đến giao dịch. May là đến muộn, chứ nếu sớm chỉ 1 phút mà cầm tiền vào giao dịch thì có khi bị cướp hết tiền rồi" - chị P.T.C nói.

Toàn bộ vụ việc các đối tượng cướp ngân hàng được camera ghi lại

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày hôm qua (19-1), có hai đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá. Trên tay 2 đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch.

Sau khi các nhân viên bỏ chạy, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỉ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Tin liên quan

Thông tin mới về vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Gia Lai

(NLĐO) - Hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai sau khi lấy được nhiều cọc tiền lớn đã sử dụng xe máy Yamaha Exciter để tẩu thoát khỏi hiện trường.

CLIP: Vừa xảy ra vụ cướp ngân hàng táo tợn tại Gia Lai

(NLĐO) - Hai đối tượng mang theo vật nghi là súng, xông vào cướp ngân hàng tại Gia Lai rồi nhanh chóng rời đi bằng xe máy.

Nghi phạm làm gì sau khi gây ra vụ cướp ngân hàng?

(NLĐO) - 417 triệu đồng cướp được, một phần Báo mang đi trả nợ và nạp vào tài khoản ngân hàng để ăn chơi, còn lại mang giấu ở nhiều nơi khác nhau.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo