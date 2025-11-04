Ngày 4-11, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).



Các bị cáo tại phiên toà

Theo đó, 3 quản lý câu lạc bộ King Club, quốc tịch Hàn Quốc, gồm: Cho Choo Keun bị VKSND đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm; Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng, Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng cùng về tội Tổ chức đánh bạc. Cùng tội danh, 2 người còn lại là Phan Trường Giang, giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng, bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù và Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, từ 30 đến 36 tháng án treo.

Đối với 136 người bị truy tố về tội Đánh bạc, VKSND đề nghị bị cáo Bùi Văn Huynh (trú Hải Dương cũ), 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng. Bị cáo Bùi Văn Huynh bị cáo buộc đánh bạc với số tiền lớn nhất trong vụ án là 16,3 triệu USD.

Tiếp đó, bị cáo Vũ Phong (53 tuổi, trú Hải Dương cũ), bị đề nghị 5 năm đến 5 năm 6 tháng, với số tiền đánh bạc hơn 10,7 triệu USD. Bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ, bị đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng và Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm, với số tiền đánh bạc bị cáo buộc lần lượt là 7,05 triệu USD và 4,26 triệu USD. Bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) bị VKSND đề nghị phạt tiền 100 triệu đồng kèm phạt bổ sung 40-50 triệu đồng.

28 người khác cũng được VKSND đề nghị phạt tiền 50-100 triệu đồng, thay vì án tù.

Theo bản luận tội, Nhà nước không cấm các trò chơi điện tử như một hình thức giải trí hợp pháp. Tuy nhiên, trò chơi điện tử có thưởng với đặt cược tiền thật hoặc các phần thưởng có giá trị vật chất là một hình thức đánh bạc bị Nhà nước nghiêm cấm với người Việt Nam.

Ca sĩ Vũ Hà tại phiên toà

Các bị cáo có đầy đủ năng lực điều khiển hành vi nhưng vì vụ lợi đã coi thường pháp luật, biết rõ hành vi tổ chức và tham gia đánh bạc bị Nhà nước nghiêm cấm. Đặc biệt có những bị cáo là người có địa vị xã hội cao có trình độ học vấn, hiểu biết và lẽ ra phải là tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng lại tham gia đánh bạc càng làm nặng độ nghiêm trọng của vụ án.

Nhiều người tham gia đánh bạc với số tiền từ hàng triệu USD và điều này không chỉ thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng mà còn cho thấy hành vi đánh bạc trở thành thói quen và diễn ra trong thời gian dài.

Một số bị cáo có nhân thân rất xấu từng bị xử lý về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc trong vụ án khác nhưng không lấy đó làm bài học, trong thời gian ngắn lại tiếp tục vi phạm. Điều này thể hiện ý thức coi thường pháp luật cần xử lý nghiêm để tăng răn đe.

Theo cáo trạng, câu lạc bộ King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, bị can Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, là quản lý câu lạc bộ King Club) đã thuê và cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc trái phép. Theo cáo buộc, từ ngày 4-2 đến 22-6-2024, các đối tượng đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép. Trong đó, bị can Kim In Sung có vai trò chính, là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ King Club với Công ty Việt Hải Đăng. Mọi hoạt động của câu lạc bộ King Club đều do bị can Kim In Sung là người chỉ đạo. Kim In Sung đã thuê 3 người giúp sức gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào câu lạc bộ King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu. Các bị can Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang giúp sức Kim In Sung quản lý, vận hành hoạt động của câu lạc bộ King Club. Còn Kim In Sung quản lý toàn bộ doanh thu, hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại câu lạc bộ King Club. Trong 136 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc" là người Việt Nam, kết quả điều tra xác định các bị can này đã thông qua người quen, bạn bè giới thiệu hoặc trực tiếp liên hệ với câu lạc bộ King Club mở thẻ thành viên để đánh bạc trái phép. Họ đều biết và nhận thức rõ các quy định cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng, nhưng vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua bằng tiền với người quản lý, vận hành của câu lạc bộ King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng. Theo cáo trạng, tổng số tiền mà các bị can đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD. Trong vụ án, bị can Ngô Ngọc Đức đã 74 lần đánh bạc. Tổng số tiền bị can Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD. Trong khi đó, bị can Hồ Đại Dũng đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc với 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD; lần ít nhất là gần 5.000 USD. Theo cáo buộc, ca sĩ Vũ Hà đã đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.



