Vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Ca sĩ chơi 4,3 triệu USD, lao động tự do chơi hơn 16 triệu USD

Trong vụ án liên quan cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hoà Bình cũ) Ngô Ngọc Đức còn có hàng loạt doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ bị truy tố với cáo buộc tham gia đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club) đặt tại khách sạn Pullman.



Bên trong câu lạc bộ King Club lúc bị bắt quả tang đánh bạc - Ảnh: M.M.

Theo cáo buộc, từ năm 2019, Kim In Sung (giám đốc Công ty HS Development Việt Nam) bắt đầu tham gia quản lý, vận hành Câu lạc bộ OV, tức King Club (thuộc Công ty Việt Hải Đăng) trong thời hạn 5 năm. Kim In Sung đã thuê người tổ chức "sòng bạc" trá hình cho người Việt Nam vào King Club "sát phạt" dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng.

Công ty HS phải trả phí thuê cho King Club là 60.000 USD/tháng. Thời gian sau, phí thuê tăng dần lên 80.000 USD/tháng đến 110.000 USD/tháng. Ngoài ra mỗi tháng Công ty HS phải chuyển cho King Club cố định 100.000 USD chi phí duy trì hoạt động.

Để tổ chức đánh bạc, nhóm Kim In Sung đặt ra quy định người Việt khi vào King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó lễ tân sẽ dùng phôi thẻ thành viên, dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài cấp cho người chơi, chứ không dùng tên thật.

Tại King Club có 3 cách thức đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng là Slot, Roulette và Baccarat. Mỗi trò có cách thức chơi khác nhau để tích điểm, rồi đổi ra tiền USD. Ngoài nhóm cựu quan chức bị truy tố là cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ) thì rất nhiều doanh nhân là giám đốc, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc cũng bị cáo buộc tham gia đánh bạc.

Trong số 141 người bị truy tố, có 136 người bị cáo buộc tham gia đánh bạc, 5 người tổ chức đánh bạc (trong đó có 3 người Hàn Quốc). Trong số 136 người tham gia đánh bạc, có 20 người bị cáo buộc chi từ 1 triệu USD đến hơn 16 triệu USD đánh bạc.

Bị can Bùi Văn Huynh (SN 1978, quê Hải Dương, lao động tự do) bị cáo buộc đã sử dụng tên "MR CALLA tham gia đánh bạc 34 lần với tổng số tiền hơn 16 triệu USD. Theo đó, bị can đã bị thua hơn 963 ngàn USD. Bị can Huynh bị cáo buộc đánh bạc nhiều nhất trong số 136 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc.

Tương tự, bị can khác là Nguyễn Thế Vũ (SN 1971, quê Quảng Ngãi, là ca sĩ, kinh doanh tự do) là người đánh bạc lớn thứ 5. Chỉ trong 4 tháng, ca sĩ Thế Vũ lấy biệt danh là "Mr Troy"đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền lên đến hơn 4,3 triệu USD (hơn 112 tỉ đồng).

Các trò chơi điện tử trả thưởng mà ông Vũ tham gia tại King Club là Slot và Baccarat. Hai trò này đều có cách thức đặt cược điểm vào các vị trí trên máy rồi nhấn nút để "đánh bạc với máy", vòng quay dừng ở vị trí nào thì sẽ theo quy ước đổi ra điểm rồi đổi ra tiền.

Cáo trạng thể hiện, ca sĩ Thế Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5 đến năm 1995 thì ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do. Ông ta bị bắt vì tội đánh bạc từ tháng 6-2024, đến tháng 11 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cũng theo cơ quan công tố cáo buộc, trong vụ án, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức đã 74 lần đánh bạc. Tổng số tiền bị can Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD.

Trong khi đó, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc qua 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD; lần ít nhất là gần 5.000 USD.

Trong số bị can bị truy tố về tội đánh bạc còn có hàng loạt doanh nhân như: Nguyễn Thu Thủy (tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp); Nguyễn Như Hoài (giám đốc Công ty Sài Gòn Express); Nguyễn Duy Toại (chủ tịch HĐQT Công ty CP Nguyên Hà Á Châu); Vũ Tuấn Anh (giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phát); Trần Mạnh Hùng (nguyên giám đốc Công ty TNHH Cavico); Đỗ Xuân Lập (tổng giám đốc Công ty CP kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt)... Ngoài ra còn có các bị can Tạ Quốc Thịnh (nguyên phó hiệu trưởng Trường đại học Hùng Vương, Phú Thọ), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Nguyễn Hữu Liêm (luật sư), Lê Thế Chiến (nguyên phó tổng biên tập tạp chí)...