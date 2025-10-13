Vụ đặt trạm thu phí gây bức xúc ở Núi Sam: Bố trí lại các điểm thu phí

Ngày 13-10, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam ở phường Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết sẽ bố trí lại các điểm bán và soát vé tham quan Miếu Bà Chúa Xứ, chùa Tây An và lăng Thoại Ngọc Hầu vào cuối tháng.

Theo đó, điểm bán vé số 1 đặt tại điểm trung chuyển khách tham quan của Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam (khu Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông); điểm bán vé số 2 đặt tại khu vực điêu khắc cũ đường Tân Lộ Kiều Lương (gần trạm cấp nước); điểm bán vé số 3 đặt tại cuối tuyến phố đi bộ trước Đình Vĩnh Tế.

Một trong những điểm thu phí vào Khu Du lịch quốc gia Núi Sam sẽ được bố trí, sắp xếp lại

Đồng thời bố trí 3 điểm soát vé, gồm: Điểm số 1 tại đầu tuyến phố đi bộ trước Chùa Tây An; điểm soát vé số 2 tại cuối tuyến phố đi bộ trước Đình Vĩnh Tế; điểm soát vé số 3 tại lối vào cổng sau Miếu Bà ở đường Châu Thị Tế.

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam dự kiến sẽ bố trí thêm từ 2 đến 3 điểm bán vé trên tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương và Lê Đại Cương (trước Trung tâm Thương mại chợ Vĩnh Đông) vào thời gian cao điểm tháng 1 và 2 âm lịch hàng năm.

Một trong những trạm thu phí vào Khu Du lịch quốc gia Núi Sam đã bị dỡ bỏ sau khi báo phản ánh

Theo Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam, việc bố trí lại các điểm soát vé và quầy bán vé này được sự cho phép của UBND tỉnh An Giang và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành cũng như tình hình thực tế trong Khu Du lịch quốc gia Núi Sam. Đồng thời, không làm ảnh hưởng đến người dân, du khách nếu không có nhu cầu tham quan di tích trong khu du lịch.

Cùng với việc bố trí, sắp xếp lại các điểm bán và soát vé mới, các điểm thu phí hiện nay cũng sẽ được tháo dỡ, các phương tiện giao thông sẽ không bị cản trở, tự do lưu thông khi đi ra vào Khu Du lịch quốc gia Núi Sam.

Đồng thời, chấm dứt việc dừng các phương tiện để mua vé tham quan tại 3 điểm hiện tại, nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và tạo điều kiện phương tiện lưu thông được thông suốt.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã liên tục phản ánh việc đặt các trạm thu phí bất hợp lý "bủa vây" lối vào Khu Du lịch quốc gia Núi Sam gây bức xúc đối với người dân và khách hành hương. Sau khi báo phản ánh, Chủ tịch UBND tinh An Giang đã chỉ đạo tháo dỡ các trạm thu phí này.