Vụ đuối nước 5 trẻ em tử vong: Lời kể "chết lặng" của người tìm thấy 3 thi thể

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ đuối nước 5 trẻ em tử vong: Lời kể "chết lặng" của người tìm thấy 3 thi thể

Như Quỳnh

(NLĐO) - Khi lặn xuống sông sâu khoảng 4 m, ông Khoa như chết lặng khi phát hiện 2 cháu nhỏ ôm ghì nhau dưới nước.

Chiều 18-5, tại địa bàn xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, ông Trương Hữu Khoa, cư trú tại thôn Hùng Mạnh, xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ, cho biết khi nhận được thông tin vụ tai nạn ông liền di chuyển bằng xe máy đến hiện trường với mong muốn phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. 

Vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng, 5 trẻ em tử vong: Lời kể của người tìm thấy 3 thi thể - Ảnh 1.

Ông Trương Hữu Khoa, người tìm thấy 3 thi thể nạn nhân đuối nước. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi tới hiện trường, ông Khoa được lực lượng chức năng đồng ý cho tham gia cứu nạn vì là bản thân sống gần sông Lô, biết bơi, lặn.

Lúc lao xuống dòng sông Lô ở độ sâu khoảng 4 m, ông phát hiện các cháu dưới lòng sông và gần như chết lặng. "Sau vài hơi lặn, tôi nhìn thấy hai cháu đang ôm ghì lấy nhau dưới nước. Tôi định gỡ từng cháu ra nhưng các cháu bám chặt quá nên phải kéo cả hai lên"- ông Khoa chia sẻ.

Sau khi đưa 2 thi thể vào bờ bàn giao cho lực lượng chức năng, ông tiếp tục lặn xuống sông và tìm thấy thi thể nam sinh thứ ba cách đó khoảng 20 m.

Nhằm kịp thời động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm vì cộng đồng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trao tặng ông Trương Hữu Khoa một phần quà khen thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Theo thông tin trên Facebook cá nhân, ông Khoa cho biết trong sáng ngày 19-5-2026, vợ chồng ông Khoa đã quay trở lại địa bàn để đến thăm hỏi, phúng viếng và trao toàn bộ số tiền thưởng 20 triệu đồng này cho gia đình của 5 học sinh gặp nạn, mỗi hộ gia đình 4 triệu đồng, nhằm chia sẻ phần nào nỗi đau thương, mất mát của các gia đình nạn nhân.

Vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng, 5 trẻ em tử vong: Lời kể của người tìm thấy 3 thi thể - Ảnh 2.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ trao thưởng cho ông Trương Hữu Khoa. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều 18-5, một nhóm gồm 10 học sinh cùng trú tại xã Sông Lô rủ nhau ra khu vực bãi bồi ven sông Lô thuộc thôn Yên Phú để tắm. Trong quá trình tắm sông, khi di chuyển ra khu vực giữa dòng, 5 em bị đuối nước dẫn đến sự việc thương tâm.

Vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng, 5 trẻ em tử vong: Lời kể của người tìm thấy 3 thi thể - Ảnh 3.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Sông Lô phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày 18-5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 5 học sinh gặp nạn và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Danh tính 5 nạn nhân được xác đinh gồm: N.T.L. (SN 2013, trú tại thôn Yên Kiều); B.X.N. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.M.Q. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.C.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.V.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú).

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, trong tối 18-5, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên 5 gia đình học sinh bị đuối nước và trước mắt hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng.

Tin liên quan

4 đám tang trong 1 thôn sau vụ 5 học sinh đuối nước ở Phú Thọ

4 đám tang trong 1 thôn sau vụ 5 học sinh đuối nước ở Phú Thọ

TPO - Thôn Yên Phú (xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) trong một ngày phải tổ chức liên tiếp đám tang cho các học sinh gặp nạn trên sông Lô.

Thông tin mới vụ tai nạn đuối nước đặc biệt nghiêm trọng, 5 trẻ em tử vong

(NLĐO) - Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân 5 trẻ em tử vong là do quá trình tắm sông, di chuyển ra khu vực giữa dòng, đuối nước.

Vụ 4 học sinh đuối nước thương tâm ở Đắk Lắk: Đã tìm thấy thi thể em học sinh còn lại

(NLĐO)- Đến 21 giờ, lực lượng chức năng của xã Hòa Mỹ đã tìm thấy thi thể em học sinh cuối cùng

gia đình nạn nhân đuối nước thi thể nạn nhân tìm thấy thi thể tỉnh Phú Thọ học sinh tử vong trẻ em tử vong 5 học sinh đuối nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo