Thông tin mới vụ tai nạn đuối nước đặc biệt nghiêm trọng, 5 trẻ em tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin mới vụ tai nạn đuối nước đặc biệt nghiêm trọng, 5 trẻ em tử vong

Như Quỳnh

(NLĐO) - Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân 5 trẻ em tử vong là do quá trình tắm sông, di chuyển ra khu vực giữa dòng, đuối nước.

Ngày 19-5, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vào chiều 18-5 một nhóm gồm 10 học sinh cùng trú tại xã Sông Lô rủ nhau ra khu vực bãi bồi ven sông Lô thuộc thôn Yên Phú để tắm. Trong quá trình tắm sông, khi di chuyển ra khu vực giữa dòng, 5 em bị đuối nước dẫn đến sự việc thương tâm.

Thông tin mới vụ tai nạn đuối nước đặc biệt nghiêm trọng, 5 trẻ em tử vong - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: MXH

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Sông Lô phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng tham gia tìm kiếm.

Quá trình cứu nạn gặp nhiều khó khăn do khu vực lòng sông rộng, nước sâu và dòng chảy phức tạp. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, các lực lượng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, chia thành nhiều tổ rà soát tại khu vực xảy ra vụ việc và các địa bàn lân cận. 

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày 18-5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 5 học sinh gặp nạn và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Thông tin mới vụ tai nạn đuối nước đặc biệt nghiêm trọng, 5 trẻ em tử vong - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Danh tính 5 nạn nhân được xác đinh gồm: N.T.L. (SN 2013, trú tại thôn Yên Kiều); B.X.N. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.M.Q. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.C.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.V.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú).

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh, nhất là trong thời điểm mùa hè. Các cơ quan chức năng khuyến cáo gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở trẻ em không tự ý tắm sông, suối, ao hồ khi không có người lớn đi cùng. Đồng thời trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước để hạn chế những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra trong tối 18-5, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên 5 gia đình học sinh bị đuối nước và trước mắt hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng.

Tin liên quan

Vụ 4 học sinh đuối nước thương tâm ở Đắk Lắk: Đã tìm thấy thi thể em học sinh còn lại

Vụ 4 học sinh đuối nước thương tâm ở Đắk Lắk: Đã tìm thấy thi thể em học sinh còn lại

(NLĐO)- Đến 21 giờ, lực lượng chức năng của xã Hòa Mỹ đã tìm thấy thi thể em học sinh cuối cùng

Khen thưởng 2 người đàn ông cứu cháu bé 10 tuổi đuối nước

(NLĐO)- Nhờ sự nhanh trí, dũng cảm và cách xử lý đúng đắn, cháu bé 10 tuổi, bị đuối nước đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần ổn định

Tắm thác Krom ngày lễ, nam sinh lớp 10 ở Gia Lai đuối nước tử vong

(NLĐO) - Nam sinh lớp 10 cùng nhóm bạn tắm thác Krom (tỉnh Gia Lai) trong ngày lễ thì không may rơi vào vùng nước sâu, mất tích.

lực lượng chức năng tai nạn đuối nước tìm thấy thi thể tỉnh Phú Thọ trẻ em tử vong sông Lô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo