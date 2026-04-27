Pháp luật

Vụ ép người yêu cũ quan hệ tình dục với 9 người lạ để thu tiền: Người lạ có liên quan?

Anh Vũ

(NLĐO) - Mai Thành Trung bị cáo buộc dùng video nhạy cảm để cưỡng ép bạn gái cũ quan hệ tình dục.

Mai Thành Trung, 26 tuổi, vừa bị Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam với cáo buộc cưỡng dâm (điều 143 Bộ Luật Hình sự). Trước đó, Trung dùng video nhạy cảm để cưỡng ép bạn gái cũ quan hệ tình dục với mình và 9 lần với người lạ để thu tiền.

Công an - Ảnh 1.

Mai Thành Trung tại cơ quan công an.

Theo điều tra, tháng 8-2025, Trung nảy sinh tình cảm với M. (18 tuổi). Thời gian này, họ nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục, M. cũng quay các video "ân ái" và gửi cho Trung lưu giữ.

Ép người yêu cũ "ân ái" với người lạ để thu tiền

Đầu tháng 2-2026, cả hai chia tay và nảy sinh mâu thuẫn. Trung sử dụng các video cũ đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè của M., hoặc đưa lên các trang web đồi trụy nếu cô không làm theo yêu cầu.

Ngoài ra, Trung nhiều lần uy hiếp, ép M. phải quan hệ tình dục với mình và những người đàn ông khác do Trung làm quen qua mạng xã hội. Sợ hình ảnh cá nhân bị lộ, M. buộc phải chấp thuận.

Trung đã ép M. quan hệ 9 lần với người lạ. Với mỗi lần, Trung thu của khách từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng. Tổng số tiền Trung trục lợi bất chính là 10,7 triệu đồng.

Đến ngày 21-4, Trung yêu cầu M. phải đưa thêm 10 triệu đồng để xóa bỏ hoàn toàn các video nhạy cảm. Trung sau đó đã bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.

Từ đây, bạn đọc Báo Người Lao Động đặt câu hỏi 9 lần M. bị ép quan hệ với người lạ, liệu những người này có liên quan.

Có thể phạt 10 năm tù tội cưỡng dâm!

Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, cho biết việc cơ quan công an cáo buộc Trung tội cưỡng dâm là hoàn toàn hợp lý.

Với việc dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 1-5 năm. Nếu cưỡng dâm từ 2 lần trở lên hoặc nhiều người cưỡng dâm một người có khung hình phạt từ 3-10 năm tù.

Ngoài ra, nếu cơ quan điều tra xác định được Trung còn yêu cầu bị hại M. đưa 10 triệu đồng để xóa các video nhạy cảm thì có thể còn có dấu hiệu của hành vi cưỡng đoạt tài sản quy định tại điều 170 Bộ Luật hình sự.

Với việc M. 9 lần quan hệ với người lạ, luật sư Trương Văn Tuấn cho hay nếu xác định được những người đã quan hệ tình dục với M. biết việc Trung ép buộc M. phải quan hệ với mình theo yêu cầu của Trung hoặc M. thể hiện rằng mình bị Trung cưỡng ép buộc quan hệ mà những người này vẫn tiếp tục thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn có thể xem xét dấu hiệu của hành vi đồng phạm đối với tội cưỡng dâm.

Trường hợp những người đã quan hệ tình dục với M. không biết việc M. bị Trung ép buộc phải quan hệ với mình mà chỉ đơn thuần quan hệ tình dục và trả tiền mua dâm thì hành vi của những người này không có dấu hiệu của tội phạm.

Nam thanh niên ở Đà Nẵng cưỡng dâm người yêu cũ bằng clip quay lén

(NLĐO) – Lén quay lại clip nhạy cảm trong quá trình yêu nhau trước đây, nam thanh niên ở TP Đà Nẵng ép người yêu cũ phải quan hệ tình dục.

