Pháp luật

Vụ gí súng vào đầu giám đốc ngân hàng: “Trùm" tín dụng đen phản cung

Trần Thái

(NLĐO) - HĐXX đã dành nhiều thời gian để làm rõ tình tiết xoay quanh việc ông Lê Đăng K. từng bị đe dọa để cướp tài sản.

Ngày 5-3, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án cướp tài sản và cho vay lãi nặng do Phạm Hữu Tài cầm đầu. VKSND TPHCM truy tố Phạm Hữu Tài (SN 1979; quê TPHCM) cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng đối với 4 bị hại, thu lợi bất chính tổng cộng 11,5 tỉ đồng. 

Tại toà, HĐXX đã dành nhiều thời gian để làm rõ tình tiết xoay quanh việc ông Lê Đăng K. (là giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại TPHCM từ năm 2022) bị đe dọa và chiếm đoạt tài sản.

Mâu thuẫn từ hồ sơ thế chấp 16 tỉ đồng

Theo cáo trạng, mối quan hệ giữa Phạm Hữu Tài và ông Lê Đăng K. bắt đầu từ các khoản vay nặng lãi với mức lãi suất lên tới 108%/năm. Mâu thuẫn bùng phát khi Tài nhờ ông K. làm hồ sơ thế chấp một căn nhà tại TP Thủ Đức trước đây để vay 16 tỉ đồng, với phí dịch vụ 500 triệu đồng.

Ông K. nhờ một người làm dịch vụ tên Lê Thông (không rõ lai lịch) hỗ trợ làm hồ sơ vay tiền tại một ngân hàng khác. Ngày 13-5-2023, Lê Thông gửi hình ảnh thông báo chấp thuận cho vay của ngân hàng cho ông K., rồi ông này chuyển lại cho Tài.

Vụ giám đốc ngân hàng bị "trùm" tín dụng đen gí súng vào đầu: Bất ngờ phản cung - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Hữu Tài (bìa trái) cùng đồng phạm

Tuy nhiên, khi trực tiếp kiểm tra tại ngân hàng, Tài phát hiện thông báo trên là giả. Bực tức, Tài yêu cầu ông K. tiếp tục làm hồ sơ vay vốn. Do không thực hiện được, ông K. đề nghị trả lại khoản phí 500 triệu đồng.

Ngày 17-5-2023, Tài gọi ông K. đến căn hộ tại chung cư Vĩnh Hội (quận 4 cũ) để nói chuyện. Theo cáo trạng, tại đây Tài rút một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào đầu nạn nhân để uy hiếp, đồng thời dùng tay chân đánh đập.

Sau đó, Tài gọi Cân Nhật Danh (SN 1991; quê Lâm Đồng) đến căn hộ. Hai người thay nhau đánh và đe dọa, buộc ông K. phải chấp nhận các khoản nợ theo yêu cầu của họ. Nạn nhân bị ép thừa nhận các khoản gồm: 2,6 tỉ đồng tiền gốc đã vay; 290 triệu đồng tiền lãi chưa trả; 2 tỉ đồng tiền "phạt" do không làm được hồ sơ vay ngân hàng. Tổng cộng gần 4,9 tỉ đồng.

Sau khi cho ông K. về trong đêm, sáng hôm sau (18-5-2023), Tài và Danh tiếp tục gọi nạn nhân quay lại căn hộ để "hoàn tất thủ tục". Tại đây, ông Khoa phải viết các giấy tờ theo yêu cầu của Tài, gồm: Giấy nhận nợ 2,6 tỉ đồng tiền gốc; Giấy nhận nợ 300 triệu đồng tiền lãi; Giấy cam kết nợ 2 tỉ đồng tiền phạt. Theo cáo trạng, toàn bộ giấy tờ sau đó được Tài giao cho đàn em để trực tiếp đi thu tiền lãi hàng tháng từ ông K.

Bị hại xin bãi nại cho bị cáo

Tại tòa, Phạm Hữu Tài cho rằng cáo trạng "có chỗ đúng, có chỗ sai", nhất là phần mô tả hành vi cướp tài sản. Tài thừa nhận có chĩa súng vào đầu ông Khoa nhưng cho rằng đó chỉ là súng thể thao dùng bắn chim, sau đó tát ông K. hai cái bằng tay. 

Tài cũng phủ nhận việc ép nạn nhân viết giấy nhận nợ, cho rằng các giấy tờ trên do ông K. tự viết. Bị cáo nói thời điểm đó tin rằng ông K. vẫn đang giữ chức giám đốc chi nhánh ngân hàng.

Vụ giám đốc ngân hàng bị "trùm" tín dụng đen gí súng vào đầu: Bất ngờ phản cung - Ảnh 2.

Các bị cáo tại toà

Theo lời Tài, khi đó bị cáo đang vay nóng 16 tỉ đồng bên ngoài, phải trả lãi theo ngày nên rất bức xúc khi biết ông K. không thể làm được hồ sơ vay ngân hàng như đã cam kết.

Tại toà, ông Lê Đăng K. khai thời điểm xảy ra vụ việc đã không còn làm giám đốc ngân hàng. Ông khẳng định mình bị Tài đánh và dùng súng chĩa vào đầu như cáo trạng nêu.

Tuy nhiên, ông K. cho biết việc đứng ra làm hồ sơ vay vốn cho Tài chỉ là thỏa thuận miệng, đồng thời bày tỏ bất ngờ khi cơ quan điều tra thu thập được một số giấy cam kết liên quan. Đáng chú ý, ông K. xác nhận đã làm đơn bãi nại cho Tài, cho rằng hôm xảy ra sự việc là do ông tự đến căn hộ của Tài. Bị hại cho rằng việc truy tố Tài về tội cướp tài sản là "quá nặng".

Trước những lời phản cung của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX đã dành nhiều thời gian xem xét toàn diện nội dung vụ án. Sau khi nghị án, đến chiều tối cùng ngày, HĐXX tuyên các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố.

HĐXX tuyên phạt bị cáo cầm đầu Phạm Hữu Tài mức án 15 năm tù về tội "Cướp tài sản" và 2 năm 6 tháng tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 17 năm 6 tháng tù.

Cùng hai tội danh trên, bị cáo Cân Nhật Danh bị tuyên phạt 12 năm tù về tội "Cướp tài sản" và 2 năm 4 tháng tù về tội "Cho vay lãi nặng", tổng hợp hình phạt là 14 năm 4 tháng tù. Đối với hai bị cáo giúp sức là Trần Duy Khanh (SN 1988; quê Lâm Đồng) và Trương Văn Chí (SN 1992; quê TPHCM), HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo 2 năm 4 tháng tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Tài nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động tín dụng đen là 14 tỉ đồng. Ngoài ra, các bị hại cũng phải nộp lại số tiền gốc liên quan đến các giao dịch phạm pháp gồm: ông Lê Đăng K. nộp 381 triệu đồng và ông Tô Công D. nộp 1,8 tỉ đồng. Tòa buộc bị cáo Tài trả lại cho ông Nguyễn Hoàng T. và ông Nguyễn Đức T. số tiền 30 triệu đồng; trả lại cho ông Lê Đăng K. 320 triệu đồng. Tòa tuyên thu hồi hơn 300 triệu đồng mà gia đình bị cáo Tài đã nộp khắc phục hậu quả vụ án.

