TAND TPHCM tạm hoãn phiên toà xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Busan

Ngày 4-3, TAND TPHCM quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Quốc Khánh (SN 1970; quê Hà Nam) và các đồng phạm trong vụ án buôn lậu, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Busan (Công ty Busan). HĐXX dự kiến sẽ mở lại phiên tòa vào đầu tháng 4 tới để tiếp tục làm rõ các tình tiết phức tạp của vụ án.

Sữa Ensure bị cấm "vượt rào"

Vụ án có 6 bị cáo bị đưa ra xét xử. Trong đó, nhóm bị cáo tại doanh nghiệp gồm Trần Quốc Khánh (SN 1970, người điều hành thực tế Công ty Busan) bị truy tố về hai tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ"; Bùi Tiến Thiều (giám đốc trên danh nghĩa) và Trần Ngọc Dâng (nhân viên công ty) cùng bị xét xử về tội "Buôn lậu".

Nhóm từng làm việc tại cơ quan chức năng gồm Nguyễn Thị Hiền (cựu công chức Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1) bị truy tố về tội "Buôn lậu"; Nguyễn Phúc Lộc (cựu cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - ATVSTP tỉnh Nam Định cũ) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ"; Hoàng Tiến Cường (cựu Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Nam Định cũ) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Vụ án bị phát hiện vào ngày 12-4-2023. Theo đó, xe đầu kéo chở container số hiệu FFAU3402217 vừa ra khỏi cảng, đến bãi đất trống trên đường Võ Chí Công (thuộc phường Phú Hữu, TP Thủ Đức trước đây) để chuẩn bị giao hàng thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TPHCM) mời làm việc và tạm giữ hàng hóa.

Tổ công tác phát hiện số lượng hàng hóa thực tế nhiều hơn 521 thùng sữa các loại so với thông tin trên tờ khai hải quan. Từ đây, cơ quan chức năng đã đấu tranh và làm rõ toàn bộ quy trình "phù phép" hồ sơ của các đối tượng.

Theo cáo trạng, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhập lậu hơn 5.700 thùng sữa nước các loại từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ. Lô hàng bị thu giữ có tổng giá trị hơn 3,4 tỉ đồng, bao gồm các nhãn hiệu Ensure Original Nutrition Shake Vanilla, Glucerna và Horizon…

Trong đó, các sản phẩm sữa Ensure này đều mang dòng chữ "Not to be sold in Vietnam or Mexico" (Không được bán tại Việt Nam hoặc Mexico). Dù biết rõ quy định của Cục ATVSTP từ năm 2015 nghiêm cấm lưu hành các sản phẩm này, các bị cáo vẫn tìm mọi cách lách luật để trục lợi.

Cấp "giấy thông hành" bằng tiền hối lộ

Để có hồ sơ nhập khẩu, Trần Quốc Khánh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Phúc Lộc, cán bộ Chi cục ATVSTP tỉnh Nam Định, tổng cộng 204 triệu đồng. Lộc đóng vai trò "người tư vấn" và trực tiếp soạn thảo hồ sơ, dự thảo giấy tiếp nhận hàng nhập khẩu để trình lãnh đạo ký.

Các bị cáo tại toà

Bị cáo Hoàng Tiến Cường, với tư cách Chi cục trưởng, dù biết hồ sơ không đầy đủ, thậm chí sản phẩm có dòng chữ cấm bán tại Việt Nam, vẫn ký cấp 23 giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm cho Công ty Busan và một công ty khác của vợ Khánh. Hành vi này đã tạo điều kiện cho hàng lậu cập cảng.

Khi hàng về đến Cảng Cát Lái (TPHCM), các bị cáo tiếp tục thực hiện thủ đoạn gian lận tinh vi để trốn thuế. Trần Ngọc Dâng (nhân viên Công ty Busan) theo chỉ đạo của Khánh đã dùng phần mềm Excel để cắt dán chữ ký, chỉnh sửa hóa đơn (Invoice) nhằm giảm đơn giá và hạ thấp số lượng thực tế (khai thiếu 521 thùng sữa so với thực tế).

Dâng liên hệ qua Zalo với cán bộ hải quan Nguyễn Thị Hiền để "nhờ vả" giải phóng hàng nhanh. Dù phát hiện sai lệch về tên sản phẩm và mã hồ sơ và khai báo nhưng sau khi nhận tiền và trao đổi thân mật qua Zalo, Hiền đã bỏ qua các lỗi này để phê duyệt thông quan cho lô hàng lậu.