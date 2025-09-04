HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ hàng chục người nghi ngộ độc "sau tiệc tân gia": Đã nhận được quà bất ngờ

(NLĐO) - Chính quyền địa phương đã vận động để cấp bảo hiểm y tế cho những hộ dân sau khi dự tiệc tân gia nghi ngộ độc

Ngày 4-9, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho những người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau buổi tiệc tân gia mà Báo Người Lao Động đã thông tin. 

Ngoài ra, chính quyền xã Ia Hiao yêu cầu 80 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, chủ quầy tạp hóa ký cam kết nâng cao trách nhiệm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Theo ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, sau bữa tiệc tân gia tại gia đình ông K.Đ (thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao) có tổng cộng 151 người có triệu chứng nôn ói, đau bụng, sốt... phải đưa đến các cơ sở y tế chữa trị. Hiện tất cả các nạn nhân đã xuất viện. 

Vụ hàng chục người nghi ngộ độc "sau tiệc tân gia": Đã nhận được quà bất ngờ- Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng uỷ xã Ia Hiao, tặng thẻ bảo hiểm cho các nạn nhân trong vụ việc, là công dân của xã chưa có bảo hiểm y tế

Các nạn nhân trong vụ ngộ độc đã được chính quyền địa phương, cùng các nhà hảo tâm quyên góp, hỗ trợ toàn bộ tiền viện phí, ăn uống, đi lại trong thời gian điều trị. 

Trong số các nạn nhân, có 62 người là công dân xã Ia Hiao chưa có bảo hiểm y tế nên vô cùng lo lắng tiền viện phí. Chính quyền xã Ia Hiao đã phải tuyên truyền, vận động để người dân an tâm điều trị. 

Sau khi họ xuất viện, chính quyền xã Ia Hiao đã huy động nguồn lực, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các trường hợp là công dân của xã chưa có thẻ bảo hiểm y tế. 

Vụ hàng chục người nghi ngộ độc "sau tiệc tân gia": Đã nhận được quà bất ngờ- Ảnh 3.

Có 151 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn tiệc tân gia

Ông Phạm Văn Phương cho biết: "Từ sự cố nghi ngộ độc đáng tiếc, đến nay sức khỏe người dân đã ổn định, người dân đã trở lại sinh hoạt bình thường. Những tấm thẻ bảo hiểm này sẽ giúp người dân yên tâm chăm sóc sức khỏe, ra sức sản xuất, phát triển kinh tế". 

Cũng theo ông Phương, chính quyền địa phương đã mời 80 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống ký cam kết nâng cao trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm. Sắp tới, Thường trực Đảng ủy xã sẽ chỉ đạo UBND xã phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức tập huấn cho các hộ kinh doanh đã ký cam kết, giúp họ tuân thủ đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

151 người nghi bị ngộ độc sau tiệc tân gia

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa 28-8, gia đình ông K.Đ (thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao) tổ chức tiệc tân gia và mời 220 khách tham dư. Sau bữa tiệc, đã có tổng cộng 151 người có triệu chứng nôn ói, đau bụng, sốt... phải đưa đến các cơ sở y tế chữa trị. Họ được chẩn đoán là nhiễm độc thức ăn.

Theo điều tra từ lực lượng chức năng, thức ăn tại tiệc tân gia do hộ kinh doanh của bà Nguyễn T.H. (thôn Thanh Bình, xã OIa Hiao) cung cấp. Thực đơn gồm: bánh bao, chả lá, thịt nướng, chả ram, bò nhúng khổ qua, gà quay mật ong, xôi song hỷ, heo xào sả ớt, gỏi bắp bò, lẩu hải sản, bún tươi, sữa chua, bia, nước ngọt và đá viên.

