Vụ hành hung nhiều phụ nữ: Giám đốc Công an Gia Lai chỉ đạo “nóng”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ hành hung nhiều phụ nữ: Giám đốc Công an Gia Lai chỉ đạo “nóng”

Đức Anh

(NLĐO) - Công an Gia Lai đang làm rõ vụ hành hung nhiều phụ nữ tại Quy Nhơn Tây, với dấu hiệu trả đũa người tố giác tội phạm.

Ngày 23-4, liên quan vụ chặn xe hành hung phụ nữ giữa phố thuộc phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai vào chiều 19-4 gây bức xúc dư luận, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - cho biết đã chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

- Ảnh 1.

Nơi chị N.T.T.V. bị đối tượng không quen biết hành hung

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ. Tinh thần là xử lý nghiêm để răn đe, giữ vững an ninh trật tự địa bàn" – Thiếu tướng Nhân nhấn mạnh.

Theo xác minh ban đầu, chiều 19-4, tại phường Quy Nhơn Tây xảy ra liên tiếp 2 vụ hành hung phụ nữ, khiến 3 nạn nhân bị tấn công. 

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ, tại một nhà trọ ở khu phố 5, hai phụ nữ bị một đối tượng tên V.V.N. (trú phường Quy Nhơn Tây) đánh gây thương tích, phải nhập viện điều trị.

Đáng chú ý, chị N.T.T.V. (SN 1992, trú phường Quy Nhơn Tây) – người chứng kiến vụ việc – đã đến Công an phường trình báo. Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ 34 phút cùng ngày, sau khi rời trụ sở công an, chị V. bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt bám theo, chặn đầu xe và hành hung trên đường Âu Cơ.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định người trực tiếp đánh chị V. là N.B.T. (SN 1999, trú phường Quy Nhơn Bắc). 

Trong số các nạn nhân, có 2 phụ nữ bị thương tích phải nhập viện. Riêng chị V., dù bị đánh, vẫn cố gắng chịu đựng để chăm sóc 4 con nhỏ.

- Ảnh 3.

Chị N.T.T.V bị đối tượng N.B.T. chặn xe, hành hung trên đường phố, dù không hề quen biết.

Hiện Công an phường Quy Nhơn Tây đã báo cáo vụ việc đến Công an tỉnh Gia Lai, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Clip: Phẫn nộ cảnh thanh niên hành hung phụ nữ giữa phố, công an vào cuộc

Clip: Phẫn nộ cảnh thanh niên hành hung phụ nữ giữa phố, công an vào cuộc

(NLĐO) - Thanh niên chặn xe, hành hung phụ nữ giữa phố ở Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai, gây bức xúc dư luận.

Xác định danh tính đối tượng hành hung phụ nữ giữa phố Quy Nhơn

(NLĐO) – Công an đã xác định danh tính đối tượng hành hung một phụ nữ và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

tiếp nhận thông tin giám đốc công an tỉnh cơ quan công an tố giác tội phạm công an phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo