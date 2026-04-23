Vụ hành hung nhiều phụ nữ: Giám đốc Công an Gia Lai chỉ đạo “nóng”

Ngày 23-4, liên quan vụ chặn xe hành hung phụ nữ giữa phố thuộc phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai vào chiều 19-4 gây bức xúc dư luận, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - cho biết đã chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nơi chị N.T.T.V. bị đối tượng không quen biết hành hung

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ. Tinh thần là xử lý nghiêm để răn đe, giữ vững an ninh trật tự địa bàn" – Thiếu tướng Nhân nhấn mạnh.

Theo xác minh ban đầu, chiều 19-4, tại phường Quy Nhơn Tây xảy ra liên tiếp 2 vụ hành hung phụ nữ, khiến 3 nạn nhân bị tấn công.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ, tại một nhà trọ ở khu phố 5, hai phụ nữ bị một đối tượng tên V.V.N. (trú phường Quy Nhơn Tây) đánh gây thương tích, phải nhập viện điều trị.

Đáng chú ý, chị N.T.T.V. (SN 1992, trú phường Quy Nhơn Tây) – người chứng kiến vụ việc – đã đến Công an phường trình báo. Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ 34 phút cùng ngày, sau khi rời trụ sở công an, chị V. bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt bám theo, chặn đầu xe và hành hung trên đường Âu Cơ.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định người trực tiếp đánh chị V. là N.B.T. (SN 1999, trú phường Quy Nhơn Bắc).

Trong số các nạn nhân, có 2 phụ nữ bị thương tích phải nhập viện. Riêng chị V., dù bị đánh, vẫn cố gắng chịu đựng để chăm sóc 4 con nhỏ.

Hiện Công an phường Quy Nhơn Tây đã báo cáo vụ việc đến Công an tỉnh Gia Lai, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.