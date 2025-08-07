HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?

Tuấn Minh

(NLĐO)- Các hiệu trưởng, giáo viên bị khởi tố vì có hành vi can thiệp, tẩy xóa bài thi, nâng khống điểm thi cho thí sinh tại kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Liên quan tới vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại một số hội đồng thi THPT ở Thanh Hóa, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 8 bị can là các hiệu trưởng, giáo viên của các trường THPT trên địa bàn.

Vì sao 2 hiệu trưởng, 6 giáo viên ở Thanh Hóa bị khởi tố? - Ảnh 1.

Ông Vũ Ngọc Liêm, nguyên hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc, và bà Ngô Thị Tuyết bị khởi tố về hành vi "Giả mạo trong công tác". Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 4-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố 6 bị can tại Hội đồng thi trường THPT Tĩnh Gia 4 (thị xã Nghi Sơn cũ), trong đó có ông Lường Tú Lê, Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Chấm thi vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Đến ngày 4-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Ngọc Liêm (SN 1976), nguyên hiệu trưởng trường THPT Ngọc Lặc, và khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Tuyết (SN 1979, nguyên là giáo viên trường THPT Ngọc Lặc về tội danh trên do đã can thiệp, nâng khống điểm cho 1 thí sinh từ trượt thành thủ khoa của trường.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện tại kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 trên địa bàn có nhiều thí sinh có điểm thi cao bất thường nên đã tập trung xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu đã xác định, tại Hội đồng thi THPT Tĩnh Gia 4, kỳ thi vào lớp 10, năm học 2024-2025 có bài thi của một thí sinh có sửa chữa, xóa và ghi thêm đáp án vào bài thi.

Còn tại Hội đồng thi trường THPT Ngọc Lặc, có bài thi của một thí sinh có điểm cao bất thường. Cụ thể là, tổng điểm thi của thí sinh này khi nhân hệ số chỉ là 24,4 điểm nhưng kết quả công khai tại bảng ghi tên, ghi điểm lại là 39,4 điểm.

Theo giải trình của Hội đồng chấm thi Trường THPT Ngọc Lặc, nguyên nhân lên nhầm điểm là do trong quá trình làm việc, áp lực công việc, mất tập trung nên để xảy ra việc ghi nhầm điểm thi và không cố ý.

Vì sao 2 hiệu trưởng, 6 giáo viên ở Thanh Hóa bị khởi tố? - Ảnh 2.

Trường THPT Lê Hồng Phong (phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) - nơi xảy ra vụ việc 1 thí sinh được nâng khống điểm từ trượt thành thủ khoa

Trước đó, ngày 9-10-2024, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa thông tin đã có kết quả xác minh đơn thư phản ánh về việc thí sinh C.T.H., ở phòng thi số 6, Hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong (thị xã Bỉm Sơn cũ, nay là phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có học lực trung bình, nhưng kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT cao bất thường, trở thành thủ khoa của trường.

Theo Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, sau khi nhận được phản ánh, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra và phát hiện những sai lệch trong kết quả thi của thí sinh C.T.H. (SN 2009, số báo danh 721xxx) tại Hội đồng thi trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Cụ thể, điểm thi công bố của thí sinh C.T.H. là: Toán 8 điểm, Ngữ văn 8,5 điểm, Tiếng Anh 6,4 điểm. Tuy nhiên, qua kiểm tra bài thi, kết quả thực sự chỉ là Toán 4,5 điểm, Ngữ văn 6,5 điểm và Tiếng Anh 2,4 điểm. Với kết quả này thí sinh này còn không đủ điểm đậu vào trường THPT Lê Hồng Phong.

