Quốc tế

Vũ khí "khủng" của Triều Tiên lộ diện

Huệ Bình

(NLĐO) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa trực tiếp thị sát một vụ phóng thử tên lửa và thăm nhà máy đóng tàu ngầm hạt nhân.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25-12 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát vụ bắn thử một tên lửa phòng không tầm xa từ mặt đất vào ngày hôm trước tại một bãi phóng gần bờ biển phía Đông nước này.

Theo KCNA, vụ thử nhằm đánh giá công nghệ chiến lược phục vụ phát triển một loại tên lửa đánh chặn tầm cao mới, và đã hạ các mục tiêu trên không ở cự ly 200 km.

Các bức ảnh cho thấy ông Kim Jong-un đứng trước một xe phóng tự hành (TEL) và một đơn vị radar di động dành cho hệ thống tên lửa đất đối không (SAM), có khả năng thuộc dòng tên lửa "Pyoljji" của nước này.

Triều Tiên: “Quái vật biển sâu” lộ diện, thử nghiệm tên lửa phòng không tầm xa - Ảnh 1.

Ông Kim Jong-un đứng trước xe phóng tự hành (TEL) của hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) với xe radar phía sau trong vụ bắn thử ngày 24-12. Ảnh: Rodong Sinmun

KCNA cũng cho biết ông Kim Jong-un đã thị sát cơ sở đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, có  lượng giãn nước 8.700 tấn và khả năng phóng tên lửa phòng không. Tuy nhiên, địa điểm cũng như thời điểm chuyến thăm không được công bố.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên công bố hình ảnh toàn cảnh và chi tiết về tàu ngầm chiến lược này.

Theo KCNA, dự án tàu ngầm là một phần nỗ lực của Triều Tiên nhằm hiện đại hóa hải quân và tăng cường năng lực quốc phòng.

Triều Tiên: “Quái vật biển sâu” lộ diện, thử nghiệm tên lửa phòng không tầm xa - Ảnh 2.

Ông Kim Jong-un thị sát tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ảnh: Rodong Sinmun

Triều Tiên: “Quái vật biển sâu” lộ diện, thử nghiệm tên lửa phòng không tầm xa - Ảnh 3.

Hình ảnh về tàu ngầm chiến lược của Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un khẳng định việc phát triển toàn diện năng lực hạt nhân và hiện đại hóa hải quân là điều thiết yếu và không thể tránh khỏi trong bối cảnh thế giới hiện nay chưa hoàn toàn hòa bình.

Ông Kim Jong-un cũng tuyên bố rằng kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc (với sự đồng thuận từ Mỹ) sẽ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định đây là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, buộc Bình Nhưỡng phải hành động.

Trong chuyến thị sát tàu ngầm, ông Kim Jong-un cũng được cho là đã "xem xét tình trạng nghiên cứu các vũ khí bí mật dưới nước mới được phát triển và tiết lộ các khái niệm chiến lược liên quan đến việc cải tổ lực lượng hải quân và thành lập các đơn vị mới".

Các "vũ khí bí mật dưới nước" này có thể ám chỉ các phương tiện không người lái dưới nước mang đầu đạn hạt nhân Haeil của Triều Tiên.

Bên cạnh đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã chỉ trích gay gắt việc một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ vừa cập cảng Hàn Quốc. 

Bình Nhưỡng gọi đây là "hành động leo thang căng thẳng quân sự" không chỉ trên bán đảo mà còn cho cả khu vực.

Trước đó, Hải quân Hàn Quốc xác nhận tàu ngầm năng lượng hạt nhân USS Greeneville đã cập cảng Busan vài ngày để thủy thủ đoàn nghỉ ngơi và bốc dỡ hàng tiếp tế.

Hàn Quốc Triều Tiên tàu ngầm thử nghiệm tên lửa
