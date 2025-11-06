Mỹ bất ngờ tung đòn trừng phạt Triều Tiên

Bộ Tài chính Mỹ hôm 4-11 đã công bố các lệnh trừng phạt đối với hai tổ chức tài chính và 8 cá nhân Triều Tiên, với cáo buộc "hỗ trợ rửa tiền thông qua các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm tội phạm mạng và lừa đảo liên quan đến lao động công nghệ thông tin ở nước ngoài".

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính John Hurley cho biết mục đích của các hoạt động trên là tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm trụ sở chỉ huy của Quân đoàn 11 thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại Tokchon. Ảnh: KCNA

Theo The Korea Herald, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Công ty Công nghệ Máy tính Mangyongdae. Đây là công ty công nghệ thông tin có trụ sở tại Triều Tiên với nhân viên mà theo Mỹ là làm việc tại Trung Quốc và Ngân hàng Tín dụng Ryujong, một tổ chức tài chính có trụ sở tại Triều Tiên đã tạo điều kiện cho các hoạt động "trốn tránh lệnh trừng phạt" của Trung Quốc và Triều Tiên.

Các cá nhân Triều Tiên bị đưa vào danh sách trừng phạt bao gồm U Yong Su, chủ tịch Công ty Công nghệ Máy tính Mangyongdae, cũng như các chủ ngân hàng Jang Kuk Chol và Ho Jong Son, những người bị Mỹ cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp, bao gồm khoảng 5,3 triệu USD tiền điện tử liên quan đến phần mềm mã độc…

Trong động thái phối hợp, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 3-11 cho biết Mỹ sẽ tìm kiếm các hình phạt bổ sung trong những ngày tới thông qua Ủy ban Trừng phạt 1718 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Động thái mới nhất của Mỹ được đưa ra sau khi cuộc gặp giữa ông Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim-Jong-un không diễn ra khi tổng thống Mỹ đến thăm Hàn Quốc tuần trước.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap hôm 5-11 dẫn nguồn tin từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân tại cơ sở Punggye-ri trong thời gian ngắn nếu ông Kim Jong-un quyết định thực hiện.

Triều Tiên cũng đang có dấu hiệu chuẩn bị cho các vụ phóng vệ tinh do thám bổ sung với sự hỗ trợ kỹ thuật của Nga nhằm có được các vệ tinh trinh sát có độ phân giải cao hơn so với các vệ tinh hiện có.