Vụ khởi tố, bắt TikToker Lê Việt Hùng: Thông tin mới từ Bộ Công an

Ngày 8-5, tin từ Bộ Công an cho biết cùng ngày, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Việt Hùng (SN 1991, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.



Đối tượng Lê Việt Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, ngày 6-5, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận nguồn tin có dấu hiệu của tội phạm Cưỡng đoạt tài sản đối với Lê Việt Hùng từ một số công dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và một số địa phương.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 7-5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Lê Việt Hùng về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo Cơ quan điều tra và các đơn vị liên quan tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của Lê Việt Hùng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo và đề nghị những ai là nạn nhân của Lê Việt Hùng, liên hệ với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để xử lý, giải quyết (cán bộ Nguyễn Hoàng Minh - Điều tra viên, số điện thoại: 0983.348.368).

Đối tượng Lê Việt Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an

Trên mạng xã hội gần đây xuất hiện tài khoản TikTok "Lê Việt Hùng" thường xuyên đến trụ sở Công an các phường trên địa bàn TP Hà Nội, các chốt cảnh sát giao thông quay phim, chụp ảnh, gây cản trở lực lượng công an thi hành công vụ, vi phạm về các địa điểm cấm được quay phim, chụp ảnh.

Điển hình, vào khoảng 15 giờ ngày 7-4 trên tuyến cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang, Lê Việt Hùng bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra do ô tô không dán tem kiểm định. Trong đoạn video dài hơn 6 phút do chính Hùng ghi lại và phát tán trên mạng xã hội, người này thể hiện thái độ thiếu hợp tác, có lời lẽ thách thức lực lượng chức năng.