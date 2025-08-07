HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Vụ kiện hy hữu: Viện kiểm sát và tòa án “vênh” nhau, thân chủ bị buộc phải trả 3,52 tỉ đồng

Bài và ảnh: Bảo Ngọc

(NLĐO) - Kiện đòi lại tiền tạm ứng, ông Mỹ bất ngờ bị tòa xử phải trả 3,52 tỉ đồng. Phán quyết trái quan điểm của viện kiểm sát đã bị kháng cáo, kháng nghị.

Vừa qua, ông Phùng Đức Mỹ (TP HCM) đã gửi đơn đến các cơ quan báo chí, bày tỏ sự không đồng tình với phán quyết của TAND quận 6 (cũ) nay là TAND Khu vực 3 trong vụ kiện giữa ông và người đại diện pháp lý của mình, ông Nguyễn Đức Linh.

Trái quan điểm

Theo trình bày, ông Mỹ đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với ông Linh, ủy quyền cho ông Linh tiến hành các thủ tục khởi kiện nhằm thu hồi khoản nợ 17,4 tỉ đồng từ một bên thứ ba. Mức thù lao cho dịch vụ này được 2 bên thỏa thuận là 5 tỉ đồng. Ông Mỹ đã tạm ứng trước cho ông Linh số tiền 580 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Mỹ cho rằng đã quá thời hạn cam kết trong hợp đồng nhưng ông Linh vẫn chưa hoàn thành công việc. Do đó, ông Mỹ đã khởi kiện ra TAND có thẩm quyền để đòi lại toàn bộ số tiền tạm ứng.

Tại phiên tòa ngày 30-6, đại diện VKSND quận 6 (cũ) nay là VKSND Khu vực 3 đã đưa ra quan điểm ủng hộ yêu cầu của ông Mỹ. VKSND lập luận rằng theo thỏa thuận, ông Linh chỉ được nhận đủ 5 tỉ đồng tiền thù lao sau khi ông Mỹ thu hồi thành công toàn bộ khoản nợ. Thực tế, ông Mỹ chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ bên nợ.

Thêm vào đó, ông Linh đã bị Đoàn Luật sư TP HCM ra quyết định xóa tên khỏi danh sách thành viên. Dù sau đó Bộ Tư pháp đã xem xét và sửa đổi quyết định này thành tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP HCM 24 tháng.

Vụ kiện hy hữu: Viện kiểm sát và tòa án “vênh” nhau, thân chủ bị buộc phải trả 3,52 tỉ đồng- Ảnh 1.

Ông Mỹ gửi đơn phản ánh đến các cơ quan báo chí

Dựa trên các cơ sở này, VKSND cho rằng hợp đồng không thể tiếp tục thực hiện và đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu của ông Mỹ, buộc ông Linh hoàn trả đủ 580 triệu đồng. Đồng thời, VKSND cũng đề nghị bác bỏ yêu cầu phản tố đòi tiền thù lao của ông Linh vì không có cơ sở.

Tuy nhiên, trái với đề nghị của VKSND, TAND Khu vực 3 đã đưa ra một phán quyết gây bất ngờ. Tuyên buộc ông Nguyễn Đức Linh trả lại cho ông Phùng Đức Mỹ số tiền 480 triệu đồng (ít hơn 100 triệu đồng so với yêu cầu). Buộc ông Phùng Đức Mỹ phải thanh toán cho ông Nguyễn Đức Linh số tiền 3,52 tỉ đồng.

Hiện tại, ông Mỹ đã kháng cáo bản án của TAND Khu vực 3.

Về phía mình, khi trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Linh khẳng định đã hoàn thành công việc theo thỏa thuận. Đồng thời, cho biết vụ việc đúng sai cứ để tòa án giải quyết.

Viện kiểm sát kháng nghị

Mới đây, VKSND Khu vực 3 (VKSND TP HCM) đã kháng nghị phúc thẩm đối với bản án của TAND Khu vực 3. Theo VKSND Khu vực 3, tòa án sơ thẩm đã không đưa ông Bùi Quang Khả vào phiên tòa với tư cách người làm chứng, dù trước đó đã có quyết định triệu tập. Tòa cũng không xem xét bản tự khai của ông Khả, gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án.

Về yêu cầu của ông Mỹ: Hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa ông Mỹ và ông Linh nêu rõ: Ông Linh chỉ được nhận thù lao khi ông Mỹ đòi được toàn bộ số tiền nợ là hơn 17,4 tỉ đồng từ ông Khả.

Do đó, toàn bộ số tiền 580 triệu đồng ông Mỹ đã đưa cho ông Linh chỉ là tiền tạm ứng. Vì ông Linh không hoàn thành công việc như cam kết, ông phải có nghĩa vụ hoàn trả lại toàn bộ số tiền này cho ông Mỹ.

Về yêu cầu phản tố của ông Linh: Yêu cầu của ông Linh đòi tiền thù lao là không có cơ sở, vì điều kiện tiên quyết để được nhận thù lao (giúp ông Mỹ đòi được nợ) chưa bao giờ xảy ra. Việc ông Mỹ rút đơn kiện ông Khả diễn ra sau khi ông Linh đã bị xóa tên luật sư, nên đây không phải là hành vi trốn tránh nghĩa vụ trả phí.

Từ những phân tích trên, VKSND Khu vực 3 cho rằng TAND Khu vực 3 chưa xem xét đầy đủ, toàn diện vụ án làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự, cần thiết phải kháng nghị phúc thẩm theo hướng sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm để giải quyết lại nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Do đó, VKSND Khu vực 3 kháng nghị một phần bản án của TAND Khu vực 3 đối với phần tòa án tuyên: Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn: Buộc bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn số tiền 100 triệu đồng; chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn: Buộc nguyên đơn phải thanh toán cho bị đơn số tiền 3,52 tỉ đồng.

Đề nghị TAND TP HCM xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng sửa bản án của TAND Khu vực 3.

Tin liên quan

Những trái tim lạnh trong vụ án Hằng Du Mục

Những trái tim lạnh trong vụ án Hằng Du Mục

(NLĐO) - Họ là những người trẻ có tài năng, từng mang trong mình trái tim nồng nhiệt, giờ bị vùi dập bởi chính lòng tham và trái tim lạnh

NGÀY ĐẦU XÉT XỬ VỤ ÁN CHÁY QUÁN KARAOKE AN PHÚ: Cựu nữ cán bộ công an chối tội

Ngày 24-10-2024, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cháy quán karaoke An Phú ở TP Thuận An vào tối 6-9-2022 khiến 32 người tử vong.

TÔI LÊN TIẾNG: Nỗi đau từ một vụ án

(NLĐO) – Tiếng khóc của một đứa trẻ bị "bảo mẫu" bạo hành ắt không hề nhỏ, có ai nghe thấy không mà để bé phải ra đi mãi mãi?

