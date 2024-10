NGÀY ĐẦU XÉT XỬ VỤ ÁN CHÁY QUÁN KARAOKE AN PHÚ: Cựu nữ cán bộ công an chối tội

Các bị cáo Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng, Vũ Trường Sơn - cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương; Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú và Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh, bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy". Bị cáo Nguyễn Văn Võ - cựu đại úy, cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an TP Thuận An - bị xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, tối 6-9-2022, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú xảy ra sự cố chập điện. Ngọn lửa sau đó lan ra toàn bộ quán. Thời điểm cháy, quán có 60 người là khách và nhân viên. Nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng lập tức đến hiện trường. Sau 1 ngày chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 32 thi thể, 17 người khác bị thương...

Trả lời HĐXX, Lê Anh Xuân khai rằng thời điểm xảy ra vụ cháy, bị cáo đang ở nhà tại TP HCM. Khi biết quán bị hỏa hoạn, Xuân đến nơi thì thấy nhân viên đang chữa cháy. Việc chữa cháy và cứu nạn diễn ra liên tục, đến 5 giờ hôm sau thì ngọn lửa tiếp tục bùng lên. Xuân khai bố của mình (đã chết) là người liên hệ với đơn vị thi công và người có chức trách làm hồ sơ giấy phép hoạt động của cơ sở. Xuân chỉ ký vào các giấy tờ, hồ sơ do bố đưa, đồng thời thừa nhận mình có thiếu sót.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Trong số 6 bị cáo của vụ án này, chỉ có cựu cán bộ công an Phạm Thị Hồng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng nêu. Hồng khai lý do không nhận tội là vì không nhận thi công; không mua thiết bị; không liên hệ với ông H. (bố của Xuân); không nhờ người tên Linh thi công mà chỉ liên hệ với Phạm Quốc Hùng rằng Xuân muốn nghiệm thu sớm, còn nghiệm thu như thế nào thì không quan tâm. Hồng bảo mình chỉ là người giới thiệu Nguyễn Thành Luân và Linh cho Xuân.

Bị cáo Phạm Quốc Hùng khai có đến quán karaoke An Phú kiểm tra; không phải như cáo trạng nêu là không trực tiếp đến hiện trường kiểm tra mà do nể nang mối quan hệ với đồng nghiệp nên đã lập khống biên bản kiểm tra, nghiệm thu. Hùng cho rằng việc Hồng khai tại tòa không nhờ bị cáo nghiệm thu là hoàn toàn không đúng sự thật.

Trong khi đó, trả lời tại tòa, anh Linh cho biết đã nhận 100 - 120 triệu đồng tiền công do Hồng thuê thi công quán karaoke An Phú. Bị cáo Xuân cũng cho hay đã chuyển cho Hồng 50 triệu đồng theo yêu cầu của bố.

Trả lời HĐXX, các bị cáo Vũ Trường Sơn, Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Văn Võ cùng thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu.

Theo TAND tỉnh Bình Dương, phiên tòa sơ thẩm dự kiến xét xử trong 2 ngày 24 và 25-10.