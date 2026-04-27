Bạn đọc

Vụ lấn chiếm đất công: Phường Phước Thắng ban hành văn bản chỉ đạo khẩn

Ngọc Giang

(NLĐO)- Phường Phước Thắng ban hành chỉ đạo khẩn, yêu cầu xử lý dứt điểm lấn chiếm đất công, xây dựng, san lấp trái quy định và công tác hậu kiểm việc khắc phục

Ngày 27-4, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng (TPHCM), cho biết địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép và san lấp đất trái quy định trên địa bàn.

Thời gian qua nhiều cơ quan truyền thông, trong đó có Báo Người Lao Động phản ánh các vụ việc liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại phường Phước Thắng. Trên cơ sở đó, Thường trực Đảng ủy phường yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ các vụ việc tồn đọng, đồng thời có giải pháp xử lý triệt để, đúng quy định pháp luật.

Phường Phước Thắng chỉ đạo "khẩn" xử lý lấn chiếm đất công - Ảnh 1.

Phường Phước Thắng tổ chức cưỡng chế một số trường hợp cuối cùng để triển khai dự án đường trục chính Vũng Tàu

Trước đó, UBND phường Phước Thắng cũng đã có văn bản cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép và san lấp trái quy định trên địa bàn phường.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy phường chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát công tác hậu kiểm việc khắc phục hậu quả đối với các trường hợp đã ban hành quyết định xử phạt, tiếp tục kiểm tra xử lý triệt để, không để phát sinh, không để kéo dài, không có ngoại lệ, dẫn đến mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương.

Trước đó, Báo Người Lao Động thông tin tại khu vực ngã tư Long Sơn - Võ Nguyên Giáp, lực lượng chức năng phát hiện khu đất rộng hơn 9.000 m² bị lấn chiếm, dựng công trình trái phép và san lấp mặt bằng. Ngoài ra, tại khu vực ven biển cũng xảy ra vụ san lấp trái phép trên phần đất nông nghiệp, đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chính quyền địa phương đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả.

Ngoài việc xử lý các sai phạm, Đảng ủy phường cũng yêu cầu các đơn vị chủ động làm việc với một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin chưa chính xác, sao chép nội dung trùng lặp gây hiểu lầm trong dư luận. Ban Xây dựng Đảng được giao thường xuyên theo dõi tình hình dư luận trên địa bàn, nhất là các vấn đề liên quan đất công, xây dựng trái phép để kịp thời tham mưu chỉ đạo.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có trách nhiệm rà soát các vấn đề bức xúc, nhạy cảm để tham mưu kiểm tra, giám sát theo quy định. Văn phòng Đảng ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả xử lý các phản ánh của báo chí và người dân.

Động thái chỉ đạo nóng của phường Phước Thắng được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý đất đai, lập lại trật tự xây dựng và củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương.

Diễn biến mới vụ 120 công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Phước Thắng, TP HCM

(NLĐO)- Công trình vi phạm cuối cùng trong tổng số 120 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phước Thắng, TP HCM đã được xử lý

Đề nghị khẩn trương kiểm tra về trật tự xây dựng tại phường Phước Thắng, TP HCM

(NLĐ)- Sở Xây dựng TP HCM yêu cầu phường Phước Thắng xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng, đồng thời đề nghị khẩn trương tổ chức kiểm tra chuyên ngành.

TP HCM "siết" vi phạm xây dựng ở Phước Thắng: Truy trách nhiệm, xử lý đầu nậu

(NLĐO) - UBND TP HCM yêu cầu cưỡng chế các công trình vi phạm tại phường Phước Thắng, truy trách nhiệm cá nhân buông lỏng quản lý và làm rõ dấu hiệu "đầu nậu".

