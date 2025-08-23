HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80: Xử lý người phụ nữ xúc phạm lực lượng chức năng

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một người phụ nữ đã xúc phạm lực lượng chức năng khi xảy ra vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80, khiến một đại úy cảnh sát cơ động bị thương nặng.

Tối 21-8, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh 2 thanh niên đi trên xe máy lao vào khu vực cấm đường, nơi tổ công tác tại đường Nghi Tàm (phường Hồng Hà, TP Hà Nội) bảo vệ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80: Xử lý người phụ nữ xúc phạm lực lượng chức năng- Ảnh 1.

Hình ảnh xe máy chở 2 đối tượng lao vào chốt bảo vệ hợp luyện A80 khiến một đại úy công an bị thương nặng

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân, tổ công tác của Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn 2 nam thanh niên. Tuy nhiên, 2 nam thanh niên đã không chấp hành mà tiếp tục lao xe tông thẳng vào đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội) làm nam sĩ quan và 2 đối tượng ngã ra đường.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 nam thanh niên, đồng thời đưa đại úy Công và 2 đối tượng vào Bệnh viện cấp cứu. Bước đầu xác định đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

Sau khi video đăng tải trên không gian mạng xuất hiện một số bình luận xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng chức năng, trong đó có 1 trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên. 

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng làm rõ và tiến hành làm việc với trường hợp bà Đ.T.H.T. (SN 1985, thường trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên), là người đăng tải thông tin trên mạng xã hội xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, an toàn cho buổi hợp luyện A80.

Vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80: Xử lý người phụ nữ xúc phạm lực lượng chức năng- Ảnh 2.

Công an làm việc với bà T., người xúc phạm lực lượng bảo vệ nhiệm vụ bảo vệ hợp luyện A80. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận đêm 21-8, lên mạng xã hội Facebook và thấy video 2 đối tượng lao xe tông vào chốt bảo vệ hợp luyện A80, làm chiến sĩ Cảnh sát cơ động chấn thương nặng. Bà đã sử dụng Facebook cá nhân bình luận với nội dung "đã là chốt sao ko làm cái rào chặn chốt mà dùng ng chặn chốt là ng...", xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng chức năng, khiến nhiều người bức xúc. 

Hiện, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý bà. Đ.T.H.T. theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 22-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

