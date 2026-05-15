Pháp luật

Vụ ly hôn 1.200 tỉ đồng ở TPHCM: Toà sẽ triệu tập "người thứ ba"?

Ý Linh

(NLĐO) - Vụ kiện đang trở nên "kịch tính" hơn với yêu cầu triệu tập bà D.T.T.T - người bị bị đơn cáo buộc là "người thứ ba”.

Ngày 15-5, TAND Khu vực 5 - TPHCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ ly hôn và tranh chấp tài sản giữa ông H.N.T.T (nguyên đơn; người đại diện pháp luật của một chuỗi nha khoa) và bà N.T.N.A (bị đơn) vào sáng nay (15-5).

"Người thứ ba" giữ hộ bất động sản cho nguyên đơn?

Tổng giá trị tài sản được bà A. liệt kê, yêu cầu phân chia lên tới hơn 1.200 tỉ đồng. Khối tài sản này bao gồm hàng loạt bất động sản tại TPHCM, Nha Trang, Bình Thuận... hàng chục sổ tiết kiệm trị giá hàng trăm tỉ đồng và nguồn doanh thu "khủng" từ hoạt động kinh doanh nha khoa.

Bà A. khẳng định mình là người đồng sáng lập, trực tiếp viết phần mềm quản lý và điều hành marketing cho hệ thống từ những ngày đầu khởi nghiệp. Trong khi đó, phía ông T. cho rằng bà A. không có đóng góp về tài chính hay công sức và đề nghị chỉ chia 20% giá trị tài sản chung cho bà vì "nhân văn".

Vụ ly hôn 1.200 tỉ đồng ở TPHCM: Tòa sẽ triệu tập "người thứ ba"? - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên toà

Tại phiên xét xử ngày 12-5, bà A. yêu cầu tòa triệu tập bà D.T.T.T (nhân viên cũ tại chuỗi nha khoa) tham gia tố tụng. Theo đơn đề nghị của bị đơn, bà D.T.TT. được xác định là người đã chung sống như vợ chồng với nguyên đơn và có 4 người con chung (sinh từ năm 2011 đến 2021) trong thời kỳ hôn nhân của ông T. và bà A. vẫn đang tồn tại (mà ông T. được ghi nhận là cha ruột trên giấy khai sinh).

Bà A. cáo buộc ông T. đưa nhiều bất động sản hạng sang tại TPHCM hình thành trong thời kỳ hôn nhân với bà cho bà D.T.T.T đứng tên "giữ hộ".

Tại phiên toà, khi được hỏi về các tài sản đứng tên bà D.T.T.T, ông T. trả lời rằng: "Bà D.T.T.T có tài sản bao nhiêu là chuyện của bà đó. Tôi cũng không biết là bà đó có cái gì và có bao nhiêu".

Bà A. đã yêu cầu tòa triệu tập bà D.T.T.T tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ nguồn gốc và tính chất pháp lý của các bất động sản này

Bước ngoặt từ "ly hôn" sang "hủy kết hôn"

Theo đó, vụ kiện này trở nên phức tạp hơn khi ông T. bất ngờ thay đổi yêu cầu khởi kiện sau gần 10 năm thụ lý đơn xin ly hôn. Từ năm 2024, ông chuyển sang yêu cầu "hủy việc kết hôn trái pháp luật", với lập luận rằng mình không có mặt và không ký tên vào sổ đăng ký kết hôn tại UBND phường Lộc Phát (tỉnh Lâm Đồng) năm 2003.

Để củng cố lập luận bị lừa dối trong hôn nhân, ông T. còn cung cấp kết quả giám định ADN, cho rằng người con sinh năm 2002 không phải con ruột của mình.

Khi các bên chất vấn về việc tổ chức đám cưới cũng như quá trình chung sống thực tế giữa hai người với tư cách vợ chồng, ông T. nhiều lần đáp rằng "Tôi từ chối trả lời" hoặc "Tôi không nhớ".

Trong khi đó, phía bà A. phản bác, nhấn mạnh rằng hai người đăng ký kết hôn sau thời điểm đứa trẻ chào đời khoảng một năm. Bị đơn đã cung cấp vi bằng tại nhà thờ ghi nhận lễ cưới theo nghi thức Thiên Chúa giáo từ năm 2003 với sự xác nhận của nhiều nhân chứng và linh mục. Các cán bộ hộ tịch và nguyên phó chủ tịch phường thời điểm đó cũng khẳng định việc đăng ký kết hôn cho hai ông bà là đúng quy trình và hoàn toàn tự nguyện.

Vụ ly hôn 1.200 tỉ đồng ở TPHCM: Tòa sẽ triệu tập "người thứ ba"? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa AI

Tại phiên tòa ngày 12-5, ngoài yêu cầu về việc triệu tập bà D.T.T.T, bà A. còn đề nghị triệu tập anh trai ông T. và các cá nhân liên quan để "truy quét và làm rõ toàn bộ các kênh tẩu tán tài sản", từ đó xác định chính xác khối tài sản chung nghìn tỉ đồng cần được phân chia.

HĐXX đã nhận định vụ án vô cùng phức tạp, phía tòa án gợi ý khả năng tách phần yêu cầu hủy kết hôn để giải quyết trước, sau đó mới xử lý tranh chấp tài sản nhằm đảm bảo tiến độ xét xử.

Tuy nhiên, bà A. và các luật sư phản đối việc tách vụ án vì cho rằng quan hệ nhân thân và tài sản gắn liền chặt chẽ với nhau; nếu quan hệ hôn nhân bị hủy trước khi làm rõ dòng tiền và tài sản do "người thứ ba" đứng tên, bà sẽ rơi vào cảnh trắng tay sau hơn 1 thập kỷ cống hiến.

Hiện tại, việc tòa án có chính thức triệu tập bà D.T.T.T để đối chất về khối tài sản nghìn tỉ hay không vẫn là câu hỏi đang được bỏ ngỏ, chờ đợi những quyết định tiếp theo của HĐXX.

