Pháp luật

Vụ ly hôn 1.200 tỉ đồng của đại gia nha khoa: Lời của người vợ bị phủ nhận "danh phận”

Ý Linh

(NLĐO) – “Vợ đại gia nghìn tỉ" đang đối diện với thực tế bị phủ nhận “danh phận” lẫn công sức đóng góp?

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, TAND Khu vực 5 – TPHCM đang xét xử sơ thẩm vụ ly hôn và tranh chấp tài sản giữa ông H.N.T.T (nguyên đơn) và bà N.T.N.A (bị đơn; cùng ngụ TPHCM). 

Theo diễn biến phiên xử ngày 12-5, nguyên đơn bất ngờ thay đổi yêu cầu khởi kiện từ "ly hôn" sang "hủy việc kết hôn trái pháp luật". 

Phía nguyên đơn phủ nhận danh phận "vợ hợp pháp" của bà A., từ chối trả lời về những bằng chứng hình ảnh đám cưới, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn năm 2003... đồng thời đề nghị chỉ chia cho bà A. 20% giá trị tài sản tranh chấp. Ông T. lập luận rằng bà A. không có tư cách cổ đông hay thành viên góp vốn.

Tranh cãi

Trong phiên xét xử ngày 12-5, nguyên đơn yêu cầu tách quan hệ nhân thân (việc "hủy kết hôn trái pháp luật") ra khỏi việc chia tài sản chung, trong đó có hệ thống nha khoa. Cụ thể, phía nguyên đơn cho rằng việc tách vụ án là cần thiết vì vấn đề tài sản phức tạp. 

Phía bà A. phản đối đề nghị này.  Bà A. đã cung cấp cho tòa án những bằng chứng về công sức đóng góp thực tế vào khối tài sản chung. Theo lời khai, bà A. đã nộp các USB chứa các đoạn video quay lại quá trình bà trực tiếp truy cập, vận hành phần mềm quản lý nội bộ do chính bà tự lập trình và quản trị từ những ngày đầu lập nghiệp. Bà còn mang theo máy tính cá nhân chứa dữ liệu lịch sử khách hàng và doanh thu từ năm 2007 đến 2016 để sẵn sàng đối chứng tại tòa.

Bị đơn khẳng định mình là người trực tiếp thiết kế, vận hành và thực hiện các chiến dịch quảng bá trên các trang báo điện tử lớn lúc bấy giờ để thu hút khách hàng cho hệ thống nha khoa.

Vụ ly hôn 1.200 tỉ đồng của đại gia nha khoa: Sự thật về "người đàn bà không tên" trong sổ cổ đông?

Vụ ly hôn 1.200 tỉ đồng của đại gia nha khoa đang được TAND Khu vực 5 - TPHCM xét xử

Sau khi hai bên phát sinh bất hòa vào năm 2014, ông T. đã nộp đơn "yêu cầu ly hôn" tới TAND quận Bình Thạnh (nay là TAND Khu vực 5-TPHCM) vào ngày 9-3-2015. Bà A. khẳng định rằng, từ thời điểm nộp đơn ly hôn, ông T. đã không cho bà tiếp tục tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của hệ thống nha khoa. 

Điều gây tổn thương

Giữa những tranh luận nảy lửa về việc phân chia khối tài sản hơn 1.200 tỉ đồng, bà A. đã nhắc lại một tình tiết nhằm khẳng định mối quan hệ gắn kết thuở hàn vi. Bà nhắc lại việc chính ông T. từng tâm sự với cán bộ thi hành án về kỷ niệm bà sẵn lòng đưa 50.000 đồng cuối cùng trong túi để ông mua cơm khi cả hai mới bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. 

Bà A. đặt vấn đề: "Tôi lừa ông T. để làm gì khi lúc đó ông chẳng có tài sản gì để tôi thu lợi hết?". Phía bị đơn khẳng định cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm của họ không chỉ có tình cảm mà còn là sự cộng hưởng công sức.

Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái nha khoa với loạt chi nhánh trên toàn quốc lại dẫn đến một kết thúc không êm đẹp. Điều khiến bà tổn thương nhất không chỉ là việc phân chia tài sản mà là việc những hy sinh và đóng góp của bà bị phía người chồng phủ nhận.

Trong khi đó, phía nguyên đơn vẫn giữ quan điểm đề nghị phân chia tài sản theo tỷ lệ 80/20, với lập luận rằng bà A. không có đóng góp đáng kể vào khối tài sản vốn được tạo lập chủ yếu từ thu nhập chuyên môn bác sĩ của ông T.

CLIP: Tòa vừa tuyên án, ông Chiêm Quốc Thái nói sẽ "có động thái"!

CLIP: Tòa vừa tuyên án, ông Chiêm Quốc Thái nói sẽ "có động thái"!

(NLĐO) - Sau khi tòa tuyên án, ông Chiêm Quốc Thái nói rằng bản án chưa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, và ông sẽ có những động thái tiếp theo trong những ngày tới.

Sau khi ông Chiêm Quốc Thái bỏ về, VKSND Cấp cao tại TP HCM đề nghị hủy án

(NLĐO) - Đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM nhận định bác sĩ Trần Hoa Sen đóng vai trò đồng phạm tích cực với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc trong vụ truy sát ông Chiêm Quốc Thái nên đề nghị hủy án, điều tra lại.

Hồi kết vụ ly hôn của bác sĩ Chiêm Quốc Thái

(NLĐO) - Tòa cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo của đại diện bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ cũ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái), giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

