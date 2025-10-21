HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ nam sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe ở Hà Nội: Khởi tố 2 đối tượng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nhóm thiếu niên bắt các nam sinh quỳ, bò, dùng tay chân đấm, đá rồi quay video đăng lên mạng xã hội Tiktok.

Ngày 21-10, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với N.Q.A. (SN 2008) và P.T.Đ. (SN 2007 cùng trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố thiếu niên hành hung bạn học dã man trên mạng xã hội Tiktok - Ảnh 1.

Nam sinh bị bắt bò dưới đất. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, Công an xã Sóc Sơn tiếp nhận đơn trình báo của 2 học sinh về việc bị một nhóm thanh, thiếu niên chửi bới, đánh gây thương tích rồi sử dụng điện thoại quay video, đăng sự việc lên mạng xã hội Tiktok. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sóc Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ N.Q.A. và P.T.Đ. cùng 4 thiếu niên khác có liên quan đến sự việc.

Trong quá trình điều tra, Công an xác định khoảng 14 giờ ngày 14-10-2025, nhóm N.Q.A. và P.T.Đ. điều khiển xe máy đến khu vực ngã tư Thái Phù, xã Sóc Sơn thì gặp cháu N.D.T (SN 2010) điều khiển xe máy đi chiều ngược lại. Nhóm N.Q.A. liền đuổi theo chặn xe của cháu T. rồi đưa đến khu vực đình làng thôn Song Mai (xã Sóc Sơn). Khi đến nơi, nhóm thiếu niên ép cháu T. quỳ xuống xin lỗi rồi dùng tay chân đấm, đá vào người. Bên cạnh đó, nhóm N.Q.A. và P.T.Đ. còn sử dụng điện thoại quay lại sự việc, đăng video lên mạng xã hội Tiktok.

Đến ngày 15-10, xuất phát từ việc chửi nhau trên mạng xã hội, N.Q.A. và P.T.Đ. tiếp tục tìm cháu N.Đ.H (SN 2010) để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi đến khu vực Trường Đại học Thủ Đô, nhóm này chặn xe cháu H. rồi ép đi đến khu tái định cư thuộc thôn Dược Hạ. Khi đến nơi, nhóm N.Q.A. và P.T.Đ. ép cháu H. quỳ xuống, bò, đồng thời sử dụng điện thoại quay video ép cháu phải xin lỗi và dùng tay chân đấm đá. Đến tối cùng ngày, các bị can đăng video chứa nội dung đánh, ép cháu H. xin lỗi lên mạng xã hội Tiktok.

Theo Công an TP Hà Nội, đối với các thiếu niên còn lại dưới 16 tuổi, cơ quan Công an đã bàn giao cho gia đình, chính quyền địa phương để tiếp tục quản lý.

Tin liên quan

Tạm giữ nam thanh niên đánh bạn gái dã man trước quán bi-a

Tạm giữ nam thanh niên đánh bạn gái dã man trước quán bi-a

(NLĐO)- Ghen tuông, Nguyễn Hào Quang đã chửi bới, dùng tay, chân đánh bạn gái ở ngay trước quán bi-a.

Đánh bạn nhậu tử vong trong lúc "chén chú chén anh"

(NLĐO) - Trong lúc uống rượu giữa Máy và ông N. xảy ra mâu thuẫn, Máy đã đánh người này chấn thương sọ não, dẫn tới tử vong sau đó

Lấy lời khai của nhóm nữ sinh liên quan vụ đánh bạn học ở TP Thủ Đức

(NLĐO) - Cộng đồng mạng chia sẻ clip nhóm nữ sinh đánh bạn học ở TP Thủ Đức, TP HCM và lên án hành động này.

công an bạo lực học đường thiếu niên làm nhục đánh bạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo