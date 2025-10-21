Ngày 21-10, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với N.Q.A. (SN 2008) và P.T.Đ. (SN 2007 cùng trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng.



Nam sinh bị bắt bò dưới đất. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, Công an xã Sóc Sơn tiếp nhận đơn trình báo của 2 học sinh về việc bị một nhóm thanh, thiếu niên chửi bới, đánh gây thương tích rồi sử dụng điện thoại quay video, đăng sự việc lên mạng xã hội Tiktok. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sóc Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ N.Q.A. và P.T.Đ. cùng 4 thiếu niên khác có liên quan đến sự việc.

Trong quá trình điều tra, Công an xác định khoảng 14 giờ ngày 14-10-2025, nhóm N.Q.A. và P.T.Đ. điều khiển xe máy đến khu vực ngã tư Thái Phù, xã Sóc Sơn thì gặp cháu N.D.T (SN 2010) điều khiển xe máy đi chiều ngược lại. Nhóm N.Q.A. liền đuổi theo chặn xe của cháu T. rồi đưa đến khu vực đình làng thôn Song Mai (xã Sóc Sơn). Khi đến nơi, nhóm thiếu niên ép cháu T. quỳ xuống xin lỗi rồi dùng tay chân đấm, đá vào người. Bên cạnh đó, nhóm N.Q.A. và P.T.Đ. còn sử dụng điện thoại quay lại sự việc, đăng video lên mạng xã hội Tiktok.

Đến ngày 15-10, xuất phát từ việc chửi nhau trên mạng xã hội, N.Q.A. và P.T.Đ. tiếp tục tìm cháu N.Đ.H (SN 2010) để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi đến khu vực Trường Đại học Thủ Đô, nhóm này chặn xe cháu H. rồi ép đi đến khu tái định cư thuộc thôn Dược Hạ. Khi đến nơi, nhóm N.Q.A. và P.T.Đ. ép cháu H. quỳ xuống, bò, đồng thời sử dụng điện thoại quay video ép cháu phải xin lỗi và dùng tay chân đấm đá. Đến tối cùng ngày, các bị can đăng video chứa nội dung đánh, ép cháu H. xin lỗi lên mạng xã hội Tiktok.

Theo Công an TP Hà Nội, đối với các thiếu niên còn lại dưới 16 tuổi, cơ quan Công an đã bàn giao cho gia đình, chính quyền địa phương để tiếp tục quản lý.