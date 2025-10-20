Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Sớm làm rõ, xử lý nghiêm

Ngày 20-10, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết bà Bùi Thị Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, vừa có chỉ đạo gửi Trường THPT Đặng Thai Mai yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ sau khi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ngày 17-10.

Do mâu thuẫn bộc phát, nam sinh lớp 12 đã bị bạn cùng trường đâm tử vong. Ảnh cắt từ clip

Trong công văn, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đề nghị Trường THPT Đặng Thai Mai tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình sự việc; lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, đại diện các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đến gặp gỡ gia đình các học sinh để động viên, thăm hỏi, chia sẻ; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ sự việc, xong trước ngày 25-10.

Sau khi có kết luận của các cơ quan chức năng, nhà trường xem xét trách nhiệm và xử lý các vi phạm của học sinh, các cá nhân liên quan (nếu có) theo quy định, báo cáo về Sở GD-ĐT.

Đồng thời, nhà trường tiếp tục chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương, nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức về vấn đề bạo lực học đường đến học sinh toàn trường; triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm sớm ổn định tình hình để tập trung cho dạy học.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian qua, sở đã thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường trên phạm vi toàn tỉnh, do đó công tác phòng, chống bạo lực học đường, đảm bảo an ninh trường học có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường vẫn còn xảy ra tại một số cơ sở giáo dục, gây ảnh hưởng không tốt đến an ninh, an toàn trường học. Vì vậy, sở này thường xuyên có văn bản gửi các địa phương, trường học tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trường học.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17-10, tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Quảng Bình (ngay cạnh Quốc lộ 1A, gần Trường THPT Đặng Thai Mai), 2 bạn học sinh lớp 12 của trường này là L.Q.H. (ngụ xã Lưu Vệ) và P.T.B.N. (ngụ thôn 6, xã Quảng Bình) đã có mâu thuẫn, xô xát.

Trong lúc rượt đuổi nhau, nam sinh N. đã rút dao trong người đâm 1 nhát vào vùng cổ nam sinh H.. Dù đã được mọi người can ngăn đưa đi cấp cứu, nhưng nam sinh H. đã tử vong sau đó.

Nguyên nhân ban đầu được Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, cả hai không có mâu thuẫn từ trước nhưng xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng 17-10, đến khi tan trường thì xảy ra sự việc đau lòng trên.