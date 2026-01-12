Công an TPHCM bắt chủ hộ kinh doanh Châu Phát

Ngày 12-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt ông Vương Lưỡng Toàn (SN 1981) và 2 người khác về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Theo điều tra ban đầu, ông Vương Lưỡng Toàn là chủ hộ kinh doanh Châu Phát (phường Phú Thạnh, TPHCM) chuyên sản xuất, buôn bán mì sợi.

Chủ cơ sở Châu Phát và 2 người khác bị Công an TPHCM bắt giữ

Mì sợi thành phẩm sau khi ngâm hoá chất

Từ nguồn tin tố giác của người dân, cuối tháng 12-2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM bất ngờ ập vào kiểm tra nơi sản xuất mì sợi của ông Toàn.

Mì sợi tại cơ sở Châu Phát

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng đang hòa trộn hàn the, soda, dung dịch Silicate để tăng độ mềm dai, màu sắc bắt mắt cho mì sợi.

Đây đều là những hóa chất cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Đối tượng cầm đầu thừa nhận sử dụng chất cấm để sản xuất mì sợi trong nhiều năm qua.

Chỉ tính riêng trong 3 tháng gần đây, cơ sở này đã xuất bán hàng tấn mì tươi có sử dụng hóa chất ra thị trường

Công an xác định, cơ sở của Toàn mỗi ngày cho ra lò khoảng 600 - 700kg mì sợi tẩm hóa chất. Trong 3 năm gần đây, Toàn bán ra thị trường khoảng 800 tấn mì sợi tẩm hóa chất độc hại. Trong khoảng 10 năm nay, lượng mì tuồn ra thị trường đặc biệt lớn. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.



