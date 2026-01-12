HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM bắt chủ hộ kinh doanh Châu Phát

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Bất ngờ ập vào kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát, Công an TPHCM phát hiện nhiều sai phạm và đã ra lệnh bắt 3 người

Ngày 12-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt ông Vương Lưỡng Toàn (SN 1981) và 2 người khác về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Theo điều tra ban đầu, ông Vương Lưỡng Toàn là chủ hộ kinh doanh Châu Phát (phường Phú Thạnh, TPHCM) chuyên sản xuất, buôn bán mì sợi.

Công an TPHCM bắt chủ hộ kinh doanh Châu Phát - Ảnh 1.

Chủ cơ sở Châu Phát và 2 người khác bị Công an TPHCM bắt giữ

Công an TPHCM bắt chủ hộ kinh doanh Châu Phát - Ảnh 2.

Mì sợi thành phẩm sau khi ngâm hoá chất

Từ nguồn tin tố giác của người dân, cuối tháng 12-2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM bất ngờ ập vào kiểm tra nơi sản xuất mì sợi của ông Toàn. 

Mì sợi tại cơ sở Châu Phát

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng đang hòa trộn hàn the, soda, dung dịch Silicate để tăng độ mềm dai, màu sắc bắt mắt cho mì sợi. 

Đây đều là những hóa chất cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Đối tượng cầm đầu thừa nhận sử dụng chất cấm để sản xuất mì sợi trong nhiều năm qua. 

Chỉ tính riêng trong 3 tháng gần đây, cơ sở này đã xuất bán hàng tấn mì tươi có sử dụng hóa chất ra thị trường

Công an xác định, cơ sở của Toàn mỗi ngày cho ra lò khoảng 600 - 700kg mì sợi tẩm hóa chất. Trong 3 năm gần đây, Toàn bán ra thị trường khoảng 800 tấn mì sợi tẩm hóa chất độc hại. Trong khoảng 10 năm nay, lượng mì tuồn ra thị trường đặc biệt lớn. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.


Tin liên quan

Chân dung Na Đắc Kỷ đang bị Công an TPHCM truy nã

Chân dung Na Đắc Kỷ đang bị Công an TPHCM truy nã

(NLĐO) - Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã Phạm Thùy Trang Đài (tên gọi khác là Na Đắc Kỷ), người dân phát hiện báo công an gần nhất.

Công an TPHCM bắt ông "trùm" đứng sau nhiều cơ sở giải trí

(NLĐO) - Công an TPHCM đã triệt phá đường dây buôn bán khí cười quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, liên quan nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí

Công an TPHCM triệu tập 2 người chia sẻ thông tin "bắt MC Quyền Linh"

(NLĐO) - Công an TPHCM đã triệu tập 2 người chia sẻ thông tin "bắt MC Quyền Linh" và đang phối hợp xử lý hai trường hợp này

Công an TPHCM mì sợi Châu Phát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo