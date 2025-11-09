Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP HCM: Số người nhập viện tiếp tục tăng

Ngày 9-11, liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, Sở Y tế TP HCM cho biết tính đến sáng cùng ngày, số ca đã tăng lên 171 ca.

Tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông hiện vẫn đóng cửa

Số ca nhập viện tăng thêm 9 trường hợp, so với 162 ca ghi nhận vào ngày 8-11

Theo Sở Y tế TP HCM, tính đến 10 giờ sáng cùng ngày, có 65 ca đang điều trị nội trú, phần lớn sức khỏe tạm ổn định, một số ca nặng được theo dõi tích cực. Đa số người bệnh cho biết đã ăn bánh mì mua ở tiệm bánh mì cóc Cô Bích tại chi nhánh 1 – Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông); một số khác tại chi nhánh 2 – Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung) cùng hệ thống tiệm này.

Tính đến thời điểm này, trong số những người bị ngộ độc, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 100 ca (13 ca đang điều trị nội trú, 87 ca đã cho về điều trị ngoại trú).

Số còn lại đã và đang điều trị tại 7 bệnh viện khác. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp nhận 20 ca (13 ca đang điều trị nội trú, 1 ca nằm ICU).

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 36 ca (đang điều trị nội trú 24 ca. Có 1 ca vào viện ngày 5-11, cấy máu dương tính Salmonella).

Bệnh viện Bình Dân: 1 ca, hiện đã được xuất viện điều trị ngoại trú.

Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình: 1 ca, là thai phụ 28 tuổi, thai 34 tuần 2 ngày, đang điều trị nội trú. Bệnh viện quốc tế Becamex: 6 ca. Tất cả đang điều trị nội trú.

Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây: 5 ca, đang điều trị nội trú.

Bệnh viện Nhi Đồng 2: 2 ca, đang điều trị nội trú.

Sở Y tế đã có văn bản báo cáo UBND TP HCM, Bộ Y tế và chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành. Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y), bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn tiến bất thường.