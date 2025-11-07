HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thêm nhiều người nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì ở phường Hạnh Thông, TP HCM

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Trong số các bệnh nhân nhập viện nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì, nhiều người cùng gia đình hoặc cùng công ty

Chiều 7-11, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP HCM) cho biết đã tiếp nhận 11 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao…

Các trường hợp này nhập viện sau khi ăn bánh mì cùng một tiệm ở phường Hạnh Thông, TP HCM hôm 5-11.

Thêm nhiều bệnh nhân nghi ngộ độc bánh mì ở phường Hạnh Thông, TP HCM - Ảnh 1.

Các bác sĩ thăm khám cho người bệnh

Theo bác sĩ Huỳnh Văn Mười Một, Phó Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm An, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn nhiều, tiêu chảy, sốt cao và mất nước, cần được bù dịch và điện giải gấp. Đáng chú ý, các bệnh nhân thuộc cùng một gia đình hoặc cùng công ty.

Thêm nhiều bệnh nhân nghi ngộ độc bánh mì ở phường Hạnh Thông, TP HCM - Ảnh 2.

Trong số 11 ca nhập viện, 10 ca đang tiếp tục được theo dõi, điều trị

Sau khi thăm khám và thực hiện xét nghiệm máu, siêu âm bụng..., bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng. Đây là các biểu hiện thường gặp trong các trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Trong số bệnh nhân nhập viện, 5 ca được chuyển đến Khoa Tiêu hóa để điều trị chuyên sâu; 1 ca phải vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) do có bệnh nền; 4 ca tiếp tục theo dõi tại Khoa Cấp cứu và 1 người đã xuất viện.

Bác sĩ Huỳnh Văn Mười Một nhận định đây là tình trạng niêm mạc dạ dày và ruột bị vi khuẩn tấn công, gây đau bụng quặn, nôn ói, tiêu chảy, sốt sau khi ăn thực phẩm nhiễm khuẩn.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã gửi báo cáo nhanh đến Sở Y tế TP HCM để có phương án xử trí.

Liên quan vụ việc trên, Bệnh viện Quân y 175 cho biết cũng tiếp nhận 40 ca nghi ngộ độc sau ăn bánh mì. Bệnh nhân nhỏ nhất 8 tuổi, lớn nhất 83 tuổi. Các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, có dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình.

Trong số 40 ca này, 38 trường hợp đã xuất viện điều trị, theo dõi tại nhà; 2 trường hợp không ổn định, phải điều trị nội trú.

Liên quan vụ việc, bà L., người mua bánh mì ở tiệm nói trên, phản ánh sáng 5-11, bà mua 3 ổ bánh mì cho 4 người ăn, gồm một người giúp việc, mẹ, chồng và con trai. Ngay sau ăn, cả 4 người đều xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt cao 38,5 - 39 độ C. Đến sáng 7-11, các triệu chứng này không cải thiện nên họ được đưa đi cấp cứu.

Ngoài ra, chị L. (nhân viên một công ty, đang nằm cấp cứu) cũng cho biết ngày 5-11, công ty của chị đặt 20 suất từ tiệm bánh mì nói trên. Những người ăn bánh mì sau đó đều gặp tình trạng đau mỏi, nhức đầu, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần. Khoảng 6 - 7 người đã nhập viện trong sáng 7-11.


Tin liên quan

Đồng Tháp thông tin vụ 33 người nghi ngộ độc thực phẩm sau sự kiện lớn

Đồng Tháp thông tin vụ 33 người nghi ngộ độc thực phẩm sau sự kiện lớn

(NLĐO) - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết ngành y tế tỉnh đang tiếp tục điều tra dịch tễ và chờ kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm, bệnh phẩm.

Cảnh báo ngộ độc thực phẩm

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm, cảnh báo cộng đồng

Phòng ngộ độc thực phẩm dịp Tết

Đến giờ, chị T.N.L (32 tuổi, ở TP HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện con gái bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập việc cấp cứu cách đây một tuần.

