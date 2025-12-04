Thông tin mới vụ ngộ độc thực phẩm "Bánh mì cóc cô Bích"

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại cơ sở Bánh mì cóc cô Bích (phường Hạnh Thông, TPHCM), ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đơn vị đã ban hành văn bản đề nghị 16 cơ sở khám, chữa bệnh có liên quan xác nhận ảnh hưởng sức khoẻ của các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm trong sự vụ. Qua đó, làm căn cứ để hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở gây ra ngộ độc thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Theo ông Lê Minh Hải, thời gian gần đây, xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố. Sở An toàn thực phẩm đã phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND phường, xã, đặc khu thực hiện nhiều hành động để tăng cường công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Bánh mì cóc cô Bích trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông - Ảnh Hải Yến

Theo đó, tăng cường công tác tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại trường học, khu công nghiệp, bệnh viện, bếp ăn từ thiện.

Sở An toàn thực phẩm ban hành Công văn về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Qua đó, đề nghị UBND 168 phường, xã và đặc khu tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định, hướng dẫn người dân lựa chọn thực phẩm an toàn.

Báo cáo nhanh và phối hợp xử lý chặt chẽ với Sở An toàn thực phẩm khi phát hiện sự cố nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Đồng thời tăng cường trong công tác tuyên truyền cho người tiêu dùng về việc chọn lựa thực phẩm an toàn, nên mua hàng ở nơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có địa điểm kinh doanh cố định, uy tín.

Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho rằng để khắc phục tình hình, cần có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ của các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm; sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và bên cạnh đó là vai trò rất lớn của người tiêu dùng trong việc chọn lựa và sử dụng thực phẩm.

Vụ ngộ độc thực phẩm "Bánh mì cóc cô Bích" được phát hiện từ ngày 7 đến 13-11 ghi nhận có 316 trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Bích Vân – địa chỉ: số 112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông – tức bánh mì cóc cô Bích. Căn cứ trên kết quả điều tra dịch tễ, dữ liệu phân tích, kết quả kiểm nghiệm bệnh phẩm và các ý kiến chuyên môn từ các đơn vị (Viện Y tế công cộng TPHCM, Sở Y tế TPHCM và các Bệnh viện có liên quan), Sở An toàn thực phẩm TPHCM kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm do cơ sở trên gây ra với thức ăn nguyên nhân là bánh mì, căn nguyên gây ra ngộ độc thực phẩm là do vi khuẩn Salmonella.



