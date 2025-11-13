Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Xác định "thủ phạm" Salmonella

Trong đó, 252 ca đã xuất viện, 64 ca đang tiếp tục điều trị, đa phần sức khỏe ổn định. Riêng một trường hợp nặng đang theo dõi tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, có bệnh nền viêm phổi, tăng huyết áp và rung nhĩ, hiện đã cai máy thở và đang thở ô xy qua mũi.

Theo Sở Y tế TP HCM, qua xét nghiệm cấy máu và mẫu phân, ngành y tế ghi nhận sự hiện diện của Salmonella enteritidis và Salmonella spp, tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm. Để làm rõ nguyên nhân và các yếu tố liên quan, Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện phối hợp HCDC và Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thu thập mẫu bệnh phẩm, nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gien các chủng vi khuẩn.

Trước đó, một kết quả xét nghiệm dương tính với Staphylococcus coagulase-negative đã gây hiểu nhầm về nguyên nhân ngộ độc. Sở Y tế TP HCM khẳng định đây là vi khuẩn thường trú trên da, không sinh độc tố ruột, không gây ngộ độc thực phẩm và việc phát hiện thường do tạp nhiễm khi lấy mẫu.

Ngành y tế nhấn mạnh việc xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm cần dựa trên kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, phân hoặc chất nôn, kết hợp phân tích dịch tễ học và diễn biến bệnh. Sở Y tế cũng khuyến cáo người dân ăn chín, uống sôi, chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, bảo quản đúng cách và tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) để phòng ngừa ngộ độc.

Vụ ngộ độc này đang gây xôn xao dư luận. Trao đổi với Báo Người Lao Động, luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Đình, nhận định đây là sự cố nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe và tính mạng nhiều người. Ông đồng thời đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân và truy trách nhiệm để ngăn chặn các sự cố tương tự.

Luật sư Hùng cho rằng vụ việc bộc lộ lỗ hổng trong quản lý ATTP đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Theo Luật ATTP 2010, bảo đảm ATTP là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đây là hoạt động kinh doanh có điều kiện; chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm về sản phẩm từ khâu chế biến, bảo quản đến tiêu thụ.

Về trách nhiệm dân sự, điều 584 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định người gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng hoặc quyền lợi hợp pháp của người khác phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Nếu xác định bánh mì không bảo đảm vệ sinh là nguyên nhân, chủ cơ sở phải bồi thường chi phí y tế, thu nhập bị mất và thiệt hại tinh thần cho khách hàng.

Về trách nhiệm hành chính, Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định hành vi gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng từ 5 người trở lên có thể bị phạt từ 80-100 triệu đồng. Trường hợp nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự theo điều 317 Bộ Luật Hình sự 2015, với khung phạt tù từ 1-5 năm, thậm chí đến 7 năm nếu gây chết người hoặc ngộ độc nhiều người.

Luật sư Hùng nhấn mạnh các hộ kinh doanh nhỏ lẻ dù không có giấy chứng nhận vẫn phải tuân thủ quy định về nguyên liệu, chế biến và bảo quản thực phẩm. Cơ quan chức năng có quyền kiểm tra, xử lý, tịch thu hàng hóa khi vi phạm. Ông đề xuất tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm và nâng cao ý thức ATTP, đặc biệt tại khu vực đông dân cư, gần trường học và khu công nghiệp.